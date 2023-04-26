Министр природных ресурсов и экологии проверил подготовку Якутии к пожароопасному сезону

Министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов проверил, как Якутия подготовилась к тушению природных пожаров, он напомнил, что по итогам пожароопасного сезона 2022 года республика добилась кардинального снижения площади лесных пожаров. По сравнению с 2021-м годом пройденная огнем площадь уменьшилась в 14 раз.

В местности Ус Хатын под Якутском глава федерального ведомства провел смотр сил и средств Якутской территориальной подсистемы РСЧС. Там же в подвижном пункте управления Козлов провел совещание с участием всех служб, задействованных в тушении пожаров, а также муниципальных образований, говорится на сайте правительства Республики Саха (Якутия).

«Якутия еще не открыла пожароопасный сезон. Поэтому сегодня мы обсудим подготовку, то, насколько регион готов к периоду лесных пожаров. Все мы помним 2021 год, когда площадь, пройденная огнем, в республике составила 80 % от площади пожаров на землях лесного фонда по стране. При этом основная доля, а именно 60%, пришлась на так называемую зону контроля. То есть зону, где пожары не тушились, а только контролировались. В прошлом году мы вместе с руководством республики, с коллегами на территориях, вместе с Рослесхозом и иными службами, кто был задействован в тушении пожаров, проделали большую работу. Республика добилась кардинального снижения площадей лесных пожаров», – отметил он.

Министр отметил, что снижение произошло благодаря увеличению федерального и республиканского финансирования, сокращению зон контроля и запрета на выжигание сухой травы, что минимизировало угрозу перехода огня на земли иных категорий.

«Если правильно выполнить и выстроить работу в этом году, то мы добьемся результатов по задаче, которую нам поставил Президент России, – снижению пройденных огнем площадей по всей стране в два раза», – подчеркнул Козлов.

При подготовке к пожароопасному сезону глава федерального ведомства поручил обратить внимание на активно охраняемые зоны, которые были переведены из зон контроля. В этом году зона обслуживания в Якутии увеличилась на 21 млн га, составив почти 72 млн га.

«Мы в этом году приняли непростое решение – на 21 млн га. увеличили зону обслуживания и сократили зону контроля. В итоге за два года – за 2022-й и 2023-й – практически с 40 млн га подняли до 71,8 млн га. Работа данная будет продолжаться. Это дало нам возможность увеличить количество наземных лесных пожарных, на постоянную основу перевели силы парашютно-десантной пожарной службы, закупили дополнительную технику», – сказал глава республики Айсен Николаев.

Силы необходимо направить на сокращение ландшафтных пожаров. В прошлом году в республике их число уменьшилось в 14 раз. Динамику снижения в этом году нужно сохранять, отметил министр.

На совещании детально рассмотрели планы на каждый месяц. Было отмечено, что в июне наиболее подвержены пожарам южная, центральная и восточная части республики, в июле – северо-восточная и восточная части, в августе – западная и центральная.

Также Козлов распорядился обратить внимание на тушение пожаров в особо охраняемых природных территориях, в том числе на Ленских столбах.