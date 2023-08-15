Авиаэксперт усомнился в реалистичности поломки самолета Анналены Бербок

Авиаэксперт Роман Гусаров оценил данные о частых поломках самолетов первых лиц Германии

Tекст: Евгений Поздняков

«Конечно, любой технике свойственно ломаться. Самолеты исключением не являются. Однако у Германии правительственные рейсы выходят из строя подозрительно часто. В защиту ФРГ можно сказать, что эксплуатация столь важных бортов – дело более сложное, чем наблюдение за гражданским авиапарком», – сказал главный редактор портала «Авиа.ру» Роман Гусаров.

«Рядовые самолеты отправляются в путь ежедневно. Соответственно, они несколько раз в сутки проходят необходимые процедуры контроля. Правительственные же самолеты часто простаивают, что вредит технике. Тем не менее важные визиты первых лиц государства планируются заранее, в их подготовке стараются учесть любую мелочь», – подчеркивает собеседник.

«Так, стандартной практикой является подготовка резервных бортов. В случае, если оба самолета выходят из строя, политики могут воспользоваться услугами и регулярных рейсов. В конце концов, Анналена Бербок собиралась посетить дружественную Германии страну – Австралию. Думаю, запросить самолет из условного Сиднея большой трудности не составило бы», – акцентирует эксперт.

«Тем не менее министр иностранных дел ФРГ даже не попыталась как-либо повлиять на сложившуюся ситуацию. Соответственно, на мой взгляд, причина невозможности Бербок долететь до необходимого места назначения лежит в политической плоскости», – отмечает собеседник.

«Скорее всего, главу дипведомства ожидал неприятный и бессодержательный разговор. Поэтому она сочла, что заявить о неисправности техники будет проще. В конце концов, выход можно найти из любой ситуации. Российские политики, например, всегда без проблем добираются до пунктов назначения», – резюмирует Гусаров.

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок отменила запланированную поездку по странам Индо-Тихоокеанского региона из-за постоянных поломок правительственного самолета. Глава МИД ФРГ дважды пыталась вылететь в Австралию из Абу-Даби, но возвращалась назад из-за технических дефектов самолета. По крайней мере, так обозначалась официальная причина отмены визита. Причина неисправности не называлась.

Напомним, в мае у Бербок дважды за три дня ломался правительственный самолет (опять-таки, если верить официальным сообщениям), из-за чего пришлось корректировать ее график. Глава МИД не смогла вовремя вылететь сначала из Саудовской Аравии, а потом из Катара. Детали технических неполадок СМИ также не называли.

Авиационные проблемы преследуют и других немецких политиков. В августе 2019 года у Airbus A340, на котором в Москву должен был вылететь бывший глава МИД Германии Хайко Маас, обнаружили проблемы в гидравлической системе. Политику пришлось отправиться в российскую столицу на запасном лайнере А310. В марте того же года дипломат не смог вылететь из Мали в связи с поломкой самолета.

Газета ВЗГЛЯД выясняла, что скрывается за столь частыми проблемами немецкой правительственной авиации.