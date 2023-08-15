Шойгу оценил мужество российских военных на поле боя

  • Киев за ночь потерял 95 солдат и шесть танков на Запорожском направлении
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    Как странам БРИКС пошатнуть гегемонию доллара
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    Заслуженный спасатель указал на причины трагедии со взрывом на АЗС в Махачкале
    Онуфриенко: Российские войска стремятся истощить силы ВСУ под Урожайным
    При крушении самолета Л-39 погиб начальник Майкопского учебного авиаполка
    КТРВ анонсировал показ на «Армии» новейшей ракеты X-69
    Российский комбат рассказал о польских наемниках под Соледаром
    Курс рубля снизился после повышения ключевой ставки ЦБ
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Как возник феномен тыловой кровожадности

    Выказывать неукротимую воинственность и непримиримость, сидя на диване, стало не только способом «отвести душу», но и неплохой возможностью, как писал баснописец, «без драки попасть в большие забияки».

    0 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Расчеловечивание не зависит от ориентации

    «Орда в лаптях», «так называемое быдло» какого-нибудь Невзорова мало отличается от ЦИПСОшного изобретения «это орки». Эти же люди, которые «за все хорошее», потом улыбались над подростковыми радостями типа «москаляку на гиляку». Ну и, собственно, празднование с шампанским покушения на Прилепина.

    17 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Украинский сценарий буксует в Нигере

    То, что стало на Украине трагедией, в Западной Африке может оказаться фарсом, в финале которого нас ожидает полюбовное соглашение всех заинтересованных сторон. Круг настоящих самоубийц в мировом сообществе довольно узок, и на других континентах дураков поступать по примеру Украины особенно не находится.

    3 комментария
    Новости
    14:02Российские бомбардировщики выполнили шестичасовой полет над Японским морем

    Плановый шестичасовой полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Японского моря выполнили два стратегических ракетоносца Ту-95мс дальней авиации, сообщили в министерстве обороны.

    13:59Разбившимся на Кубани летчиком оказался начальник Майкопского учебного авиаполка

    В Краснодарском крае при крушении учебного самолета Л-39 погиб начальник Майкопского учебного авиаполка Вадим Гуров, сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

    13:53Российский комбат рассказал о польских наемниках под Соледаром

    Подразделения иностранных наемников, преимущественно из Польши, сражаются на стороне ВСУ на Соледарском направлении, подразделений украинцев почти нет, сообщил командир казачьего добровольческого диверсионно-разведывательного батальона «С.К.И.Ф.» в составе бригады «Терек» Казачьего войска ДНР с позывным «Ставр».

    13:50Минцифры предложило ежегодно индексировать тарифы на связь

    Минцифры предлагает ввести ежегодную индексацию тарифов на услуги связи операторами, которая позволит повысить их инвестиционные возможности, следует из стратегии развития отрасли связи до 2035 года.

    13:47Нарышкин: Безумный МУС не замечает гибели детей Донбасса от атак Киева

    В Международном уголовном суде (МУС) сочли спасение российской стороной детей из боевой зоны преступлением, а гибель детей Донбасса от атак Киева игнорируют, заявил глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.

    13:45В России решили создать гибридную сеть управления беспилотниками

    Для управления беспилотными авиасистемами могут построить гибридную сеть связи, в нее войдут спутниковый и наземный сегменты, говорится в проекте стратегии развития отрасли связи до 2035 года.

    13:41В офисе Зеленского потребовали новые системы ПРО и ПВО

    Украине нужны новые системы ПВО И ПРО, а не мирные переговоры, заявил советник офиса украинского президента Михаил Подоляк в соцсети X (бывший Twitter).

    13:33Банк России допустил дополнительное повышение ключевой ставки

    Центробанк допускает дополнительное повышение ключевой ставки в случае роста проинфляционных рисков, сообщила пресс-служба Банка России.

    13:29Нарышкин заявил, что духовно здоровому человеку «страшно приезжать в Европу»

    Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что физически и духовно здоровому человеку «неприятно, а порой даже страшно приезжать в Европу» из-за расплодившихся там извращений. В частности, он вспомнил одиозное выражение верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, сравнившего Европу с цветущим садом, а остальной мир с джунглями.

    13:25На Украине бизнесменов обвинили в поставках непригодных боеприпасов

    В отношении бывших глав коммерческой структуры на Украине завели дело за поставки в ВСУ боеприпасов, непригодных к применению, заявили в офисе украинского генпрокурора.

    13:23Шойгу оценил мужество российских военных на поле боя

    Российские военные проявляют высокий профессионализм и мужество на поле боя, будь то добровольцы, контрактники или мобилизованные, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу во время XI Московской конференции по международной безопасности.

    13:17Конструктор анонсировал два первых полета корабля «Орел»

    Два первых полета перспективного транспортного корабля «Орел» запланированы на 2028 год, сообщил заместитель генерального конструктора РКК «Энергия», главный конструктор Российской орбитальной станции (РОС) Владимир Кожевников на Международном военно-техническом форуме «Армия-2023».

    13:14Путин направил приветствие участникам экспедиции «Чистая Арктика – Восток – 77»

    Президент Владимир Путин поприветствовал участников старта комплексной континентальной арктической экспедиции «Чистая Арктика – Восток – 77», сообщили в пресс-службе Кремля.

    13:10В Британии трех болгар заподозрили в шпионаже на Россию

    На британской территории задержали трех болгарских граждан, они якобы причастны к шпионажу в пользу российской стороны, сообщают британские СМИ.

    13:08Шойгу: Военный ресурс Украины почти исчерпан

    Из предварительных итогов боевых действий следует, что военный ресурс Украины практически исчерпан, заявил министр обороны Сергей Шойгу.

    15 августа 2023, 13:23

    Шойгу оценил мужество российских военных на поле боя

    Глава Минобороны Шойгу оценил высокий профессионализм и мужество на поле боя российских военных

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные проявляют высокий профессионализм и мужество на поле боя, будь то добровольцы, контрактники или мобилизованные, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу во время XI Московской конференции по международной безопасности.

    Министр отметил отвагу российских военных и поблагодарил их за мужество и ратный труд в спецоперации на благо Отечества, передает ТАСС.

    Ранее американский военный разведчик в отставке Скотт Риттер заявил, что в случае отказа Киева принять условия Москвы и дальнейшего затягивания украинского конфликта Россия будет вынуждена продолжить спецоперацию, разгромить вооруженные силы Украины (ВСУ) и освободить Одессу, Николаев и Харьков.

    12 августа 2023, 18:02
    MWM: Россия нанесла мощные удары по ВСУ уникальным оружием

    MWM: Россия нанесла удары мощным оружием по наемникам ВСУ у Николаевки

    MWM: Россия нанесла мощные удары по ВСУ уникальным оружием
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Россия нанесла удары уникальной реактивной системой залпового огня «Торнадо» по иностранным наемникам в районе Николаевки, сообщил журнал Military Watch.

    Авторы статьи отметили мощность РСЗО «Торнадо», которые нанесли мощный удар по позициям наемников возле Николаевки. Издание назвало главным козырем  «Торнадо» – большой радиус поражения, а также возможность применения им сверхточных ракет, передает РИА «Новости».

    Кроме того, мощное российское оружие активно применяется на передовой, РСЗО производилось несколько лет подряд в России, говорится в статье.

    В субботу сообщалось, что российские военнослужащие поразили пункт управления наемников.

    Коментарии (50)
    13 августа 2023, 01:04
    В США признали эффективность Су-57 в ходе спецоперации

    Military Watch признал эффективность Су-57 на украинском театре военных действий

    В США признали эффективность Су-57 в ходе спецоперации
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В ходе специальной военной операции на Украине российские истребители пятого поколения Су-57 продемонстрировали свою эффективность, пишут американские СМИ.

    Как заявил Military Watch, Су-57 продемонстрировали эффективность как «в воздушных боях», так и против ПВО Украины. Основным преимуществом Су-57 издание считает то, что российские истребители прошли более интенсивные испытания в ходе реальных военных действий, чем самолеты Китая и США. Также Military Watch отмечает, что комплекс радиосвязи с искусственным интеллектом улучшит обмен данными между Су-57 и наземными системами, передает РИА «Новости».

    Напомним, информация о том, что в спецоперации задействованы Су-57, появилась в конце мая 2022 года. До этого, в 2018 году, самолеты протестировали на сирийском театре военных действий. В июне 2022 года сообщалось, что Су-57 начали выполнять боевые миссии в ходе спецоперации на Украине звеньями.

    Коментарии (58)
    12 августа 2023, 20:13
    В США заявили о массовом побеге иностранных наемников с Украины

    Экс-советник Пентагона Макгрегор: Иностранные наемники массово сбегают с Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Из-за отсутствия успехов в рядах ВСУ растет недовольство, иностранные наемники массово бежали с Украины, остались только поляки, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на своем канале в YouTube.

    Американский военный считает, что сбегут не только иностранные наемники, из которых, по его словам, остались уже только поляки, но и украинские военные.

    По мнению Макгрегора, в рядах ВСУ могут также участиться случаи дезертирства, что грозит расколом в украинских войсках и в итоге их поражением, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что украинские войска будут разбиты, поскольку без результатов на поле боя любой военный может потерять моральный дух.

    Ранее в Минобороны России заявили, что Вооруженные силы Украины с начала контрнаступления потеряли более 43 тыс. военных.

    Коментарии (25)
    13 августа 2023, 14:24
    Онуфриенко: ВСУ в Урожайном не добились никаких стратегических успехов

    Военный аналитик Онуфриенко: Российские войска не позволяют ВСУ окончательно закрепиться в Урожайном

    Онуфриенко: ВСУ в Урожайном не добились никаких стратегических успехов
    @ google.com/maps

    Tекст: Алёна Задорожная

    Село Урожайное стало полноценной линией фронта. Несмотря на небольшие достижения противника, никаких стратегических успехов у ВСУ нет, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее стало известно, что украинские военные с большими потерями смогли закрепиться в северной части села Урожайное на Запорожском направлении.

    «За последние недели ВСУ за счет использования бронетехники, а не только «мясных штурмов», смогли занять северные рубежи села Урожайное. Сам населенный пункт расположен чуть восточнее Старомайорского. Мы же занимаем стратегические высоты и не позволяем противнику окончательно закрепиться», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Я бы не стал называть ситуацию критической. Если допустить, что ВСУ все же займут Урожайное, то мы сможем сместить линию фронта немного южнее. При этом противник никаких стратегических преимуществ не получит», – объяснил эксперт.

    «Самый крупный успех Украины с начала контрнаступления – это незначительное продвижение в районе Времевского выступа. Однако бои все еще продолжаются», – продолжает он.

    «Я также считаю ошибочными утверждения о том, что основная задача ВСУ сейчас – занять Старомлыновку. Целью «контрнаступа» названы Крым, Бердянск и Мелитополь. И взятие Старомлыновки им не поможет решить эту задачу. Зато противник лишится подготовленных к контрнаступлению бригад и бронетехники», – заключил Онуфриенко.

    Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале сообщил о «тяжелой и тревожной» ситуации, сложившейся на данный момент в районе населенного пункта Урожайное на направлении Времевского выступа. По его словам, спустя две недели тяжелейших и кровопролитнейших боев за Урожайное ВСУ смогли зайти и закрепиться в его северной части. Украинские силы при этом потеряли «две из четырех штурмовых групп элитных морпехов» и несколько единиц бронетехники, добавил он. Российские войска продолжают удерживать позиции на юге села.

    Рогов подчеркнул, что с Урожайным может быть то же самое, что и с населенными пунктами Пятихатки и Старомайорское, которых «практически стерли с лица земли» после активных боев с использованием тяжелых видов оружия. Он уточнил, что украинские военные активно наносят авиаудары планирующими бомбами J-DAM и применяют большое количество дронов-камикадзе, кроме того, ВСУ бросают собственных солдат на штурм.

    Рогов назвал целью украинской армии взятие села Старомлыновка, «одного из последних барьеров». Он также опроверг сообщения Украины о взятии контроля над Урожайным, поскольку российские военнослужащие продолжают удерживать позиции в южной части населенного пункта.

    В Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской весны» подтвердили продолжающиеся бои за Урожайное. Отмечается, что российская армия стремится выправить положение.

    Коментарии (87)
    14 августа 2023, 14:08
    На Украине испугались нового наступления армии России на Киев
    На Украине испугались нового наступления армии России на Киев
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    ВСУ пытаются повысить свою боеспособность из-за страха нового наступления российской армии на Киев, заявил командующий объединенными силами украинских войск Сергей Наев.

    По его словам, на Украине опасаются наступления на Киев российской армии, его вероятность существует. Наев считает, что пока она «не подкреплена силами и средствами», передает RT со ссылкой на «РБК-Украина».

    Между тем ВСУ делают все, чтобы повысить боеготовность на Киевском направлении, но по-прежнему остается сложной задачей сбивать российские беспилотники: трудно прогнозировать их маршруты, особенно в ночное время.

    Ранее замначальника управления Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский заявил, что ВСУ не смогли прорвать оборону ВС России с ходу, завязнув в своем ползучем наступлении.

    Между тем Киев объявил обязательную эвакуацию в Купянском районе Харьковской области.

    Коментарии (39)
    14 августа 2023, 22:24
    Опубликовано редкое видео сброса с бомбардировщика авиабомбы с УМПК
    Опубликовано редкое видео сброса с бомбардировщика авиабомбы с УМПК
    @ РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    В Сети опубликовали видео сброса авиабомбы ФАБ, оснащенной универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).

    Кадры размещены в Telegram-канале «Взгляд человека в лампасах».

    Эксперты канала подчеркнули, что оснащение авиабомб ФАБ-500/1000/1500 УМПК стало «одним из крупнейших козырей российской армии в ходе спецоперации и «одним из самых неприятных сюрпризов для ВСУ».

    Канал также обратил внимание на момент раскрытия «крылышек». Именно они позволяют бомбе планировать до цели десятки километров, чтобы самолет-носитель не входил в зону поражения средств ПВО противника, пояснили эксперты.

    Ранее американские СМИ писали, что украинское военное руководство не понимает, как работают российские планирующие авиабомбы, пробивающие оборонительные укрепления.

    Кроме того, летчик ВКС России, участвующий в спецоперации, рассказывал газете ВЗГЛЯД, что Россия с помощью нового средства УМПК превратила еще советские авиабомбы в современные, дальнобойные, они по спутниковой навигации наводятся на цель.

    Коментарии (22)
    12 августа 2023, 15:49
    Ростех показал «боевых монстров» в зоне спецоперации

    Ростех показал используемых российскими военными «боевых монстров» в зоне спецоперации

    Ростех показал «боевых монстров» в зоне спецоперации
    @ «Ростех»

    Tекст: Александра Юдина

    В Сети появились образы используемой ВС России в зоне проведения спецоперации военной техники в виде фантастических персонажей, которые «даже не снились странам НАТО», сообщают в Ростехе.

    По информации ведомства, российское оружие «громит оружие НАТО». ВС России используют в основном военную технику Ростеха, и она выглядит устрашающе в виде механизированных «Боевых монстров», передает «Царьград».

    В Ростехе отметили, что у всех этих типов вооружения «есть свой неповторимый, но неизменно грозный характер», чем-то они напоминают фантастических героев медиафраншизы «Трансформеры».


    Отмечается, что среди таких монстров есть тяжелая огнеметная система «Солнцепек», которую изобразили в виде железного «Змея Горыныча» с пусковыми установками ракет вместо трех голов.

    При этом ударный вертолет Ка-52 стал летающим ящером-трансформером, знаменитый боевой танк Т-90 превратился в медведя-трансформера, а ставший легендой на полях сражения ЗРК «Панцирь» – механическим носорогом.

    Кроме того, дрон-камикадзе «Ланцет» получил символичный образ робота-осы, так как удары таких БПЛА в Киеве считают самым грозным оружием российской армии.

    Ранее пленный боец ВСУ рассказал, как российские военные в количестве шести человек при отражении атаки ВСУ близ Старомайорска в ДНР обратили в бегство отряд из 30 украинских бойцов.

    Коментарии (18)
    12 августа 2023, 21:39
    Бывший разведчик США назвал «секретное оружие» России на Украине

    Экс-разведчик США Риттер назвал некомпетентность Зеленского лучшим оружием России на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Неспособность Владимира Зеленского должным образом управлять страной внесла вклад в масштабную победу России, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала George Galloway.

    Он считает, что Зеленский играет на руку России, потому что некомпетентен, и не способен управлять страной, передает РИА «Новости».

    По мнению Риттера, бойцы ВСУ могут поднять бунт против президента Украины, что наиболее вероятно из-за роста потерь.

    Бывший разведчик переживает за Зеленского, считает, что его нужно сохранить на посту, чтобы быстрее прекратить конфликт.

    Ранее украинский генерал обвинил «кавээнщиков» у власти в огромных потерях ВСУ.

    Коментарии (3)
    13 августа 2023, 11:42
    Рогов: ВСУ с большими потерями смогли закрепиться на севере Урожайного

    Рогов: ВСУ с большими потерями смогли закрепиться на севере Урожайного на Запорожском направлении

    Рогов: ВСУ с большими потерями смогли закрепиться на севере Урожайного
    @ Ignacio Marin/Reuters

    Tекст: Валентина Григоренко

    Украинская армия с большими потерями смогла прорваться и закрепиться в северной части села Урожайное на Запорожском направлении через две недели тяжелых боев, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    Рогов в своем Telegram-канале сообщил о «тяжелой и тревожной» ситуации, сложившейся на данный момент в районе населенного пункта Урожайное на направлении Времевского выступа. По его словам, спустя две недели тяжелейших и кровопролитнейших боев за Урожайное ВСУ смогли зайти и закрепиться в его северной части. Украинские силы при этом потеряли «две из четырех штурмовых групп элитных морпехов» и несколько единиц бронетехники, добавил он. Российские войска продолжают удерживать позиции на юге села.

    Рогов подчеркнул, что с Урожайным может быть то же самое, что и с населенными пунктами Пятихатки и Старомайорское, которых «практически стерли с лица земли» после активных боев с использованием тяжелых видов оружия. Он уточнил, что украинские военные активно наносят авиаудары планирующими бомбами J-DAM и применяют большое количество дронов-камикадзе, кроме того, ВСУ бросают собственных солдат на штурм.

    Рогов назвал целью украинской армии взятие села Старомлыновка, «одного из последних барьеров». Он также опроверг сообщения Украины о взятии контроля над Урожайным, поскольку российские военнослужащие продолжают удерживать позиции в южной части населенного пункта.

    В Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской весны» подтвердили продолжающиеся бои за Урожайное. Отмечается, что российская армия стремится выправить положение.

    Бойцы батальона «Восток» сообщили последние данные об обстановке на Времевском выступе на стыке Запорожья и ДНР. «Все на нашем отрезке фронта сейчас сконцентрировано на этой небольшой точке. При выявлении целей – артиллерии не допросишься, она почти вся там. С раннего утра начинается разогрев – обе стороны пытаются зачистить все живое, что накопилось за ночь. После того, как противник выдавил нас с позиций в лесополосах на подступах к Урожайному, которые играли роль передового форпоста, у него открылись дополнительные возможности, и удерживать сам поселок стало гораздо сложнее. Пока мы не признали свое поражение и раскатываем противника артиллерией, раз уж сам пришел к нам в гости – возможно, удастся выправить положение», – уточнили военные.

    Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что в ночь на среду ВСУ совершили попытку атаки российских войск в районе Орехова в Запорожской области, однако понесли значительные потери.

    Коментарии (32)
    14 августа 2023, 00:18
    Зеленский признал ответственность Киева за попытку атаковать Крымский мост

    Зеленский сообщил об ответственности украинских военных за попытку атаковать Крымский мост в субботу

    Зеленский признал ответственность Киева за попытку атаковать Крымский мост
    @ CNN/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Ответственность за атаку на Крымский мост в субботу и связанное с этим «задымление» несут украинские войска, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Отметим, что речь идет о защитной дымовой завесе, мост повреждений не получил.

    Зеленский сказал, что вооруженные силы Украины каждый день отвечают на действия российских сил. В качестве примера он привел «очень красноречивое задымление» на Крымском мосту, передает РИА «Новости».

    Напомним, в субботу Украина попыталась атаковать Крымский мост ракетами, но те были перехвачены средствами ПВО. Сам мост повреждения не получил. При этом на Крымском мосту поставили защитную дымовую завесу.

    Коментарии (13)
    13 августа 2023, 04:28
    Шольца сравнили с мальчиком, который кричал: «Волк!»

    Welt раскритиковал Шольца за колебания по вопросу поставок Украине ракет Taurus

    Шольца сравнили с мальчиком, который кричал: «Волк!»
    @ Clemens Bilan/Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Комментируя позицию Берлина по вопросу поставок Украине ракет Taurus, обозреватель Тор Барфус сравнил канцлера Германии Олафа Шольца с мальчиком-пастухом из басни, который кричал: «Волк!».

    Барфус считает, что Шольц «слишком часто использовал свой страх «эскалации» в качестве оправдания». По мнению Барфуса, такая позиция Шольца вредит самому канцлеру, «подрывая доверие» к нему. Как полагает Барфус, Taurus «не изменят правила игры» на поле боя, передает РИА «Новости» со ссылкой на Welt.

    Напомним, в парламенте Германии продолжается активная дискуссия на тему поставок Украине дальнобойных ракет Taurus, сразу пять партий оказывают давление на Шольца по этому вопросу.

    Коментарии (11)
    13 августа 2023, 13:19
    На Украине обвинили НАТО в провале контрнаступления ВСУ
    На Украине обвинили НАТО в провале контрнаступления ВСУ
    @ Dirk Waem/Global Look Press

    Tекст: Валентина Григоренко

    Военное руководство Североатлантического альянса виновно в провале контрнаступления Киева, сообщили украинские СМИ.

    Как пишет УНИАН, после провала украинские штабы стали действовать по-своему и начали игнорировать советников-теоретиков Запада, которые практически не понимают, что происходит, передает RT.

    Отмечается, что представители НАТО пытались оправдаться, добавив, что ВСУ не способны провести эффективный бой.

    По мнению авторов, в доктринах альянса учитывается ведение боя с доминированием в воздухе, но у ВС России авиация гораздо более сильная, поэтому США не поставляет Киеву истребители F-16, поскольку российская авиация легко их собьет.

    В воскресенье один из офицеров ВС США, который участвовал в подготовке украинских военных, заявил, что в НАТО в свете контрнаступления ВСУ понадеялись на чудо, которое Киев обещал альянсу.

    Ранее генерал ВС Франции назвал «наступление» Украины драматическим провалом.

    Коментарии (9)
    13 августа 2023, 06:59
    Третий обвиняемый в избиении участника СВО сдался полиции в Забайкалье

    Объявленный в розыск 43-летний фигурант уголовного дела об избиении участника СВО явился в отдел полиции в Забайкалье

    Tекст: Антон Антонов

    В отдел полиции явился 43-летний фигурант уголовного дела об избиении участника специальной военной операции на Украине, он задержан, сообщило управление МВД России по Забайкальскому краю.

    Как сообщается на сайте управления, в розыске обвиняемого участвовал весь личный состав пункта полиции по Нерчинско-Заводскому району «Газимуро-Заводский», а также «опытные оперативники уголовного розыска аппарата регионального УМВД». Поиск велся в лесу, проверялись дома и строения в близлежащих селах, велась работа с местными жителями и родственниками обвиняемого, которые могли знать о его местонахождении.

    Напомним, сообщалось, что мужчину зовут Иван Зырянов, он находится в межгосударственном розыске. Зырянов холост, ранее не судим, нигде не работает. В начале августа в селе Нерчинский Завод несколько человек в состоянии алкогольного опьянения избили участника СВО. Были задержаны двое участников избиения.

    Коментарии (18)
    12 августа 2023, 17:48
    Бывший агент ЦРУ назвал преступлением решение начать наступление ВСУ
    Бывший агент ЦРУ назвал преступлением решение начать наступление ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Решение начать контрнаступление без необходимого вооружения привело к огромным потерям ВСУ, это преступление по отношению к украинским солдатам, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue works.

    Он отметил, что ВСУ потеряли примерно 60 тыс. солдат, что является огромными потерями. Джонсон расценил это как преступление по отношению к украинским солдатам, передает РИА «Новости».

    Экс-агент ЦРУ считает, что с самого начала конфликта у Киева не было шансов на успех, но Зеленского убеждали идти вперед политики США.

    Джонсон подчеркнул, что у ВСУ мало артиллерии и ПВО, а без них вообще не стоило начинать контрнаступление.

    Ранее генерал ВС Франции назвал «наступление» Украины драматическим провалом.

    До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков контрнаступление ВСУ не удалось, а Киев продолжает неэффективно и бесцельно использовать многомиллиардные ресурсы НАТО, чем вызывает дискомфорт у западных столиц и налогоплательщиков.

    Коментарии (17)
    12 августа 2023, 16:13
    Москва пообещала ответ на атаки киевского режима в Крыму

    МИД России: Попытки Киева нанести удары по Крыму не останется без ответа

    Москва пообещала ответ на атаки киевского режима в Крыму
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Россия решительно осуждает террористические атаки Украины, попытки Киева нанести удары по Крыму не останется без ответа, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Россия осуждает террористические атаки на Крымский мост, который является объектом сугубо гражданской инфраструктуры, нападения на который недопустимы, следует из комментария на сайте МИД.

    По словам Захаровой, эти диверсии позволяют убедиться международной общественности в «истинной сущности киевского режима», подобным варварским акциям нет оправдания, и Россия не оставит их без ответа.

    Ранее в Минобороны сообщили, что Киев в субботу предприняли попытки совершить теракт на Крымском мосту, запустив зенитные управляемые ракеты С-200, которые переделали в ударной вариант.

    Средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили 29 беспилотников ВСУ в населенных пунктах ЛНР, ДНР, а также над акваторией Черного моря.

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