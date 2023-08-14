То, что стало на Украине трагедией, в Западной Африке может оказаться фарсом, в финале которого нас ожидает полюбовное соглашение всех заинтересованных сторон. Круг настоящих самоубийц в мировом сообществе довольно узок, и на других континентах дураков поступать по примеру Украины особенно не находится.0 комментариев
Медведев задался вопросом о лояльности «Яндекса» России
Зампред Совбеза Медведев задался вопросом о лояльности «Яндекса» России
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев задался вопросом о лояльности «Яндекса» после того, как нейросеть компании «Шедеврум» «отказалась» нарисовать вооруженного украинца.
В своем Telegram-канале Медведев написал, что попросил программу сгенерировать картинку. По запросу «русский с автоматом в руках» – сделала», а по запросу «украинец с автоматом в руках» программа отказалась генерировать изображение. Зампред СБ РФ отметил, что отказ обоснован тем, что это «противоречит политике приложения».
«И теперь не знаю – хорошо ли это или плохо. С одной стороны, вроде как плохо. Типа русские – агрессоры и варвары, поэтому с автоматом их рисовать можно. С другой стороны – нормально. Мы отвесим хороших любому придурку, а враги, получается, и автомат держать не способны», – написал Медведев.
Ранее Медведев рассказал анекдот о вступлении в НАТО и угрозах от русских.