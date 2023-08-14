То, что стало на Украине трагедией, в Западной Африке может оказаться фарсом, в финале которого нас ожидает полюбовное соглашение всех заинтересованных сторон. Круг настоящих самоубийц в мировом сообществе довольно узок, и на других континентах дураков поступать по примеру Украины особенно не находится.0 комментариев
Наместник Киево-Печерской лавры попал в больницу
Митрополита УПЦ Павла госпитализировали в Киеве
Наместника Киево-Печерской лавры митрополита канонической Украинской православной церкви Павла госпитализировали в одну из кардиологических клиник Киева, заявил адвокат митрополита Никита Чекман.
Чекман в своем Telegram-канале указал, что митрополита Павла сегодня доставили в кардиологическое отделение одной из больниц города Киева. По его словам, его состояние потребовало оперативного вмешательства, передает ТАСС.
Ранее Россия в Совбезе ООН призвала все международное сообщество и духовных лидеров выступить в защиту наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла.
СБУ предъявила митрополиту Павлу обвинения в разжигании религиозной вражды и оправдании действий России, в этот же день суд отправил его под домашний арест. Позднее районный суд Киева удовлетворил ходатайство СБУ и изменил меру пресечения митрополиту с домашнего ареста на содержание под стражей.
Сам митрополит обращался к верующим в своем письме из СИЗО.