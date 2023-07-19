Митрополит УПЦ Павел обратился из СИЗО к верующим

Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел, решением украинского суда отправленный в Лукьяновский СИЗО Киева, написал письмо, обратившись к верующим.

В послании, текст которого опубликовал Telegram-канал LAVRA Live, митрополит напомнил, что в этом же СИЗО в 1920–30 годы «были заключены братия нашей Святой Лавры». Священнослужитель рассказал, что от него требовали выйти из лавры и «сдать вас и ваших родных» для проведения в будущем проверок Службой безопасности Украины и шантажа со стороны этого ведомства, однако он этого не сделал.

Все обвинения в свой адрес митрополит назвал «полнейшей ложью». «Лукавые свидетели, в том числе из братии, не могут мне поставить что-либо в обвинение», – подчеркнул он.

Своих адвокатов митрополит Павел назвал «очень способными», но отметил, что «их никто не слушает». «Свидетельствую об этом, потому что в моем корпусе все политические заключенные», – говорится в письме.

По словам митрополита, решения судьи заготовлены «давным-давно». «Прокурор, следователь, судья – это те же тройки, которые в свое время судили Михаила Семеновича Литвиненка и других исповедников и мучеников веры», – пишет он.

Наместник Киево-Печерской лавры рассказал также, что слышал разговоры в коридоре СИЗО о том, что он находится под особым присмотром. «Три замка и, по-видимому, ключи у разных людей, контролирует первый человек страны», – отметил священнослужитель.

Он попросил верующих молиться и отметил, что в посторонних наместниках они не нуждаются. «У нас вся братия достойна, только делайте все по благословению, терпеливо и с глубокой верой, тогда Господь, Матерь Божия и преподобные отцы не оставят ни вас, ни меня убогого», – говорится в послании.

Митрополит Павел рассказал, что ему хотели запретить посещать не только лавру, и любой храм «всей многострадальной Украины».

«Я человек Святой Церкви, верующий, с Божией помощью выдержу все. (…) Я вас всех очень люблю и ценю, благодарю Бога за все», – говорится в письме, датированном 17 июля 2023 года.

Напомним, 14 июля Соломенский районный суд Киева отправил под стражу наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла. Адвокат заявил, что арест является незаконным, поскольку священнослужитель болен диабетом.