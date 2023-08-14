ВС России нанесли высокоточный удар по месту дислокации морских дронов ВСУ

На Украине испугались нового наступления армии России на Киев

Tекст: Вера Басилая

По его словам, на Украине опасаются наступления на Киев российской армии, его вероятность существует. Наев считает, что пока она «не подкреплена силами и средствами», передает RT со ссылкой на «РБК-Украина».

Между тем ВСУ делают все, чтобы повысить боеготовность на Киевском направлении, но по-прежнему остается сложной задачей сбивать российские беспилотники: трудно прогнозировать их маршруты, особенно в ночное время.

Ранее замначальника управления Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский заявил, что ВСУ не смогли прорвать оборону ВС России с ходу, завязнув в своем ползучем наступлении.

Между тем Киев объявил обязательную эвакуацию в Купянском районе Харьковской области.