Шойгу: Военная техника Запада оказалась не безупречной

  • Принято решение воссоздать 104-ю дивизию ВДВ
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    Киевскому режиму аукнется хамство в адрес Израиля
    Рар: Ковбойская политика США в Нигере испугала Францию
    Онуфриенко: ВСУ в Урожайном не добились никаких стратегических успехов
    Медведев рассказал анекдот о вступлении Финляндии в НАТО
    Выпуск бронетехники в России за год вырос в четыре раза
    Спецслужбы Польши арестовали двух россиян по обвинению в шпионаже
    В офисе Зеленского пригрозили России ответом за осмотр сухогруза
    Названы сроки начала производства Су-57 с двигателями второго этапа
    Помощник президента назвал сроки нормализации курса рубля
    Мнения
    Григорий Михайлов Григорий Михайлов Российский газ обеспокоил Туркмению

    Реакция Ашхабада показывает, что «Газовый альянс», который ранее хоронили некоторые, развивается, обретая все более явные черты. Дай Бог, на пользу всем его участникам.

    0 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов В США началась «война без перчаток»

    Самое замечательное в нынешней американской избирательной кампании – это осознание американским избирателем, привыкшим доверять своей политической и судебной системе, что оба главных претендента на пост президента к моменту выборов могут оказаться под следствием, а то и в тюрьме.

    0 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Либерализм и нацизм сошлись в точке Украины

    Выбить фашистов из ложной и злой мифологии можно только в одном случае – в случае резкого и бескомпромиссного отрезвления. Такую операцию и следует осуществить, победив в войне.

    11 комментариев
    Новости
    13:48Шойгу оценил приезд иностранных делегаций на «Армию-2023»

    Иностранные делегации приехали на форум «Армия-2023», и это является лучшим ответом любителям санкций, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на церемонии открытия форума.

    13:43Китай потребовал от Японии не мешать патрулированию ВС КНР и России

    Министерство обороны Китая требует от Японии прекратить принимать бесполезные меры против совместного патрулирования ВС Китая и России в регионе, заявил официальный представитель Минобороны КНР У Цянь.

    13:42Шойгу: Военная техника Запада оказалась не безупречной

    Трофеи говорят о том, что широко разрекламированная западная техника оказалась далеко не безупречной, заявил министр обороны Сергей Шойгу.

    13:37Принято решение воссоздать 104-ю дивизию ВДВ

    В декабре планируется вновь воссоздать 104-ю дивизию в составе ВДВ, сообщил близкий к Министерству обороны источник на международном форуме «Армия-2023».

    13:31Система ПВО сбила две воздушные цели под Белгородом

    Российская система ПВО сбила две воздушные цели в районе села Пушкарное под Белгородом, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    13:26Росавиация: Nordwind подменит рейсы Red Wings в Турцию и из Турции

    Авиаперевозчик Nordwind запланировал перевезти на своих самолетах пассажиров задержанных рейсов Red Wings, сообщили в Росавиации.

    13:23Убегавшая от насильника школьница выпрыгнула из окна в Удмуртии

    В Ижевске ученица одной из местных школ выпрыгнула из окна, убегая от мужчины, который домогался ее, сообщил источник в экстренных службах.

    13:19«Рособоронэкспорт» в первый день «Армии-2023» заключил контракт на 500 млн долларов

    «Рособоронэкспорт» в первый день форума «Армия-2023» заключил контракт с иностранным партнером на более чем 500 млн долларов, рассказал глава компании Александр Михеев.

    13:09На горной дороге в Красноярском крае перевернулся УАЗ с туристами

    В Красноярском крае перевернулся УАЗ с туристами, автомобиль ехал по дороге в горах, сообщили в региональном ГУ МВД в понедельник.

    13:07Общественные штабы заключили соглашения с партиями о наблюдении на выборах

    Общественные штабы по наблюдению за выборами продолжили обучать наблюдателей и заключили соглашения о сотрудничестве в наблюдении с политическими силами, в том числе в новых регионах.

    13:03«Луна-25» провела вторую коррекцию траектории полета

    Автоматическая межпланетная станция «Луна-25» провела вторую коррекцию траектории во время перелета к Луне, все системы работают штатно, сообщила пресс-служба Роскосмоса.

    13:00В Госдуме назвали защиту россиян от киберугроз одной из главных задач

    Для правоохранительных органов защита россиян киберугроз – одна из первоочередных задач, так как грань между виртуальным и реальным практически стерлась, заявил газете ВЗГЛЯД член комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

    12:59В Москве задержали избивших полицейского двух нелегальных мигрантов

    В столице двух нелегальных мигрантов заподозрили в избиении сотрудника полиции, заведено дело, сообщила старший помощник главы московского ГСУ СК Юлия Иванова.

    12:54Запуск «Рокот-М» запланировали на 2024 год

    В 2024 году планируется закончить наземные испытания ракеты-носителя «Рокот-М», сообщил заместитель гендиректора Центра им. Хруничева Денис Денискин на форуме «Армия-2023».

    12:47На судне в Турции произошел взрыв

    В Стамбуле на судне на верфи в понедельник произошел взрыв, есть погибший, сообщают местные газеты.

    14 августа 2023, 13:42

    Шойгу: Военная техника Запада оказалась не безупречной

    Tекст: Вера Басилая

    Трофеи говорят о том, что широко разрекламированная западная техника оказалась далеко не безупречной, заявил министр обороны Сергей Шойгу.

    Глава Минобороны заявил, что российское вооружение показывает свою надежность и эффективность, западная техника оказалась далеко не безупречной, об этом говорит выставка трофеев на «Армии-2023», передает ТАСС.

    Ранее трофейную технику НАТО решили показать на форуме «Армия-2023».

    Напомним, форум «Армия-2023» проходит 14–20 августа в Кубинке.

    13 августа 2023, 14:24
    Онуфриенко: ВСУ в Урожайном не добились никаких стратегических успехов

    Военный аналитик Онуфриенко: Российские войска не позволяют ВСУ окончательно закрепиться в Урожайном

    Онуфриенко: ВСУ в Урожайном не добились никаких стратегических успехов
    @ google.com/maps

    Tекст: Алёна Задорожная

    Село Урожайное стало полноценной линией фронта. Несмотря на небольшие достижения противника, никаких стратегических успехов у ВСУ нет, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее стало известно, что украинские военные с большими потерями смогли закрепиться в северной части села Урожайное на Запорожском направлении.

    «За последние недели ВСУ за счет использования бронетехники, а не только «мясных штурмов», смогли занять северные рубежи села Урожайное. Сам населенный пункт расположен чуть восточнее Старомайорского. Мы же занимаем стратегические высоты и не позволяем противнику окончательно закрепиться», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Я бы не стал называть ситуацию критической. Если допустить, что ВСУ все же займут Урожайное, то мы сможем сместить линию фронта немного южнее. При этом противник никаких стратегических преимуществ не получит», – объяснил эксперт.

    «Самый крупный успех Украины с начала контрнаступления – это незначительное продвижение в районе Времевского выступа. Однако бои все еще продолжаются», – продолжает он.

    «Я также считаю ошибочными утверждения о том, что основная задача ВСУ сейчас – занять Старомлыновку. Целью «контрнаступа» названы Крым, Бердянск и Мелитополь. И взятие Старомлыновки им не поможет решить эту задачу. Зато противник лишится подготовленных к контрнаступлению бригад и бронетехники», – заключил Онуфриенко.

    Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале сообщил о «тяжелой и тревожной» ситуации, сложившейся на данный момент в районе населенного пункта Урожайное на направлении Времевского выступа. По его словам, спустя две недели тяжелейших и кровопролитнейших боев за Урожайное ВСУ смогли зайти и закрепиться в его северной части. Украинские силы при этом потеряли «две из четырех штурмовых групп элитных морпехов» и несколько единиц бронетехники, добавил он. Российские войска продолжают удерживать позиции на юге села.

    Рогов подчеркнул, что с Урожайным может быть то же самое, что и с населенными пунктами Пятихатки и Старомайорское, которых «практически стерли с лица земли» после активных боев с использованием тяжелых видов оружия. Он уточнил, что украинские военные активно наносят авиаудары планирующими бомбами J-DAM и применяют большое количество дронов-камикадзе, кроме того, ВСУ бросают собственных солдат на штурм.

    Рогов назвал целью украинской армии взятие села Старомлыновка, «одного из последних барьеров». Он также опроверг сообщения Украины о взятии контроля над Урожайным, поскольку российские военнослужащие продолжают удерживать позиции в южной части населенного пункта.

    В Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской весны» подтвердили продолжающиеся бои за Урожайное. Отмечается, что российская армия стремится выправить положение.

    Коментарии (76)
    13 августа 2023, 18:48
    Эксперт раскритиковал опасения Туркмении из-за поставок газа в Китай Тройственным союзом

    Эксперт Юшков: России не интересно качать газ в Китай через Казахстан

    Эксперт раскритиковал опасения Туркмении из-за поставок газа в Китай Тройственным союзом
    @ Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

    Tекст: Алёна Задорожная

    Тройственный союз позволяет Казахстану и Узбекистану выполнять свою часть соглашения по прокачке газа в Китай. Туркмения же опасается, что Россия также станет использовать трубу для транзита в Поднебесную. Однако Москва в этом не заинтересована, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее МИД Туркмении выразил обеспокоенность планами России расширить газовый союз.

    «Позиция Туркмении довольно абсурдна. Пока что Тройственный союз России, Казахстана и Узбекистана выражается только в том, что мы будем поставлять этим странам газ», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

    «Так, Газпром заключил контракт с Ташкентом о поставках в зимний отопительный сезон. Дело в том, что Узбекистану не хватает собственных ресурсов в пиковые периоды. С Астаной, судя по всему, вскоре будет заключен аналогичный договор», – полагает эксперт.

    «И Узбекистан, и Казахстан поставляют газ в Китай. Но внутреннее потребление внутри стран растет большими темпами, чем производство. Соответственно, увеличивается дефицит топлива. В Ташкенте, например, минувшей зимой из-за этого были проблемы с отоплением, люди выходили на улицы и грелись у костров», – объясняет собеседник.

    «И Туркмения должна радоваться тому, что Россия подписывает такие соглашения в рамках Тройственного союза. Это позволяет им сохранить статус-кво в вопросе поставок в Китай. То есть Казахстан и Узбекистан продолжают выполнять свои обязательства перед Поднебесной, а собственные потребности закрывают за счет России», – указывает он.

    «Но Туркмения, вероятно, опасается, что Россия через трубу, которая предназначена для поставок в Китай, также транзитом будет отправлять свое топливо. Ашхабад к такой конкуренции просто не готов», – замечает эксперт.

    «Да и сами опасения не обоснованы. Нам не интересно поставлять какие-то незначительные объемы газа транзитом в Поднебесную. Россия заинтересована в прямом контакте. И это вполне реализуемо через газопровод «Сила Сибири – 2», – заключил Юшков.

    Ранее МИД Туркмении выразил обеспокоенность по поводу заинтересованности России в расширении Тройственного союза, в который входят Россия, Казахстан и Узбекистан. Основной повод для вопросов стали поставки топлива в Китай.

    В заявлении ведомства говорится, что позиции нуждается в прояснении, поскольку «затрагиваются интересы других государств, в том числе Туркменистана».

    Напомним, в минувшую пятницу директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский в интервью РИА «Новости» заявил, что к Тройственному союзу проявляют интерес и другие страны.

    «Мы открыты к подобному сотрудничеству при том понимании, что оно должно быть взаимовыгодным и конструктивным, учитывающим позиции всех участников», – сказал он.

    Россия в ноябре прошлого года предложила Казахстану и Узбекистану создать «Тройственный газовый союз», предполагающий транспортировку российского газа по территориям этих стран. В январе 2023 года «Газпром» и министерство энергетики Узбекистана подписали дорожную карту о сотрудничестве в газовой отрасли.

    Коментарии (13)
    13 августа 2023, 19:30
    Военный эксперт: Abrams и Apache не спасут поляков в случае реального конфликта
    Военный эксперт: Abrams и Apache не спасут поляков в случае реального конфликта
    @ MARCIN BIELECKI/EPA/ТАСС

    Tекст: Алёна Задорожная

    Варшава активно милитаризуется и намерена оказывать давление на Белоруссию и, как следствие, Россию. Однако в случае реального конфликта Abrams и Apache не спасут поляков, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее в Польше заявили о намерении укрепить восточный фланг страны при помощи американского вооружения.

    «Польша претендует на роль ведущей страны в регионе и даже позволяют себе диктовать условия Германии. Поляки активно закупают технику в Южной Корее – гаубицы, истребители. Варшава также заказала танки Abrams у США, причем более новой модификации, чем планируются для Украины», – сказал военный эксперт Юрий Кнутов.

    «Кроме того, Варшава увеличивает численность собственной армии, разместила на своей территории американских военных. Все это придает полякам уверенности в себе. И теперь они пытаются оказать серьезное давление на Белоруссию и, как следствие, Россию», – отмечает собеседник.

    «Судя по всему, поляки рассчитывают, что в случае провокации конфликта с Москвой или Минском, они смогут втянуть страны НАТО и Вашингтон. И таким образом реализовать свои территориальные амбиции, а также получить некие финансовые преференции», – полагает эксперт.

    «Стоит обратить внимание на то, какие именно вертолеты заказывают поляки у американцев. Apache предназначены для борьбы с бронетехникой. И Соединенные Штаты, скорее всего, согласятся на сделку. Ведь так они получат живые деньги, а не как в случае с Украиной», – обращает внимание собеседник.

    «Но будут ли эти поставки эффективны в случае реального конфликта? Сомневаюсь. Польше стоит помнить, что Россия в зоне СВО уже продемонстрировала свою подготовку. У нас есть достаточно эффективные способы борьбы с танками, в том числе за счет противотанковых ракет. Также мы располагаем средствами борьбы с авиацией. Apache не спасут поляков, если начнутся боевые действия», – резюмировал Кнутов.

    Ранее министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что восточный фланг Польши планируют укрепить за счет американских танков Abrams и вертолетов Apache. По его словам, так удастся сформировать заслон, который станет «непреодолимой преградой» и закроет Брестские ворота. 

    На данный момент Польша ожидает решения Конгресса США об утверждении запроса. Также на восточной границе в состав ВС должны войти южнокорейские танки K2 Black Panther, боевые самолеты FA-50, а также системы HIMARS.

    Брестские ворота – участок около города Бреста на польско-белорусском приграничье, участок шириной 80 км между реками Нарев и Буг.

    Напомним, Польша решила нарастить армию на границе с Белоруссией до 10 тыс. человек. Министерство национальной обороны Польши создает военный городок для частей новой пехотной дивизии, которые к концу осени будут служить в Подляском воеводстве на границе с Белоруссией.

    Коментарии (30)
    14 августа 2023, 07:58
    Несколько пожаров вспыхнуло в Одессе

    Мэр Одессы Труханов сообщил о пожарах в городе после ночных взрывов

    Tекст: Антон Антонов

    В Одессе, где ночью прозвучало несколько серий взрывов, начались пожары, сообщил мэр города Геннадий Труханов.

    Труханов сообщил, что в городе «вспыхнуло несколько пожаров», передает РИА «Новости».

    «Военкоры Русской весны» сообщали, что в Одессе ночью были «стрельба и мощные взрывы», украинские войска вели «воздушный бой против «Гераней».

    Кроме того, украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне, который удерживают вооруженные силы Украины.

    Напомним, в Одессе ночью произошло несколько серий взрывов. Также взрывы произошли в подконтрольном Киеву городе Запорожье.

    Коментарии (16)
    13 августа 2023, 17:23
    Польша решила закрыть Брестские ворота американскими вертолетами и танками
    Польша решила закрыть Брестские ворота американскими вертолетами и танками
    @ Boris Roessler/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Восточный фланг Польши планируют укрепить за счет американских танков и вертолетов, сообщил министр обороны республики Мариуш Блащак, передает агентство PAP.

    По его словам, вертолеты Apache вместе с танками Abrams сформируют заслон, который закроет Брестские ворота. На данный момент Польша ожидает решения Конгресса США об утверждении запроса, передает «Коммерсант».

    Также, по словам министра, на восточной границы в состав ВС должны войти южнокорейские танки K2 Black Panther, боевые самолеты FA-50, а также системы HIMARS.

    Брестские ворота – участок около города Бреста на польско-белорусском приграничье, участок шириной 80 км между реками Нарев и Буг.

    Напомним, Польша решила нарастить армию на границе с Белоруссией до 10 тыс. человек. Министерство национальной обороны Польши создает военный городок для частей новой пехотной дивизии, которые к концу осени будут служить в Подляском воеводстве на границе с Белоруссией.

    Коментарии (19)
    14 августа 2023, 09:36
    Орешкин назвал сроки нормализации курса рубля

    Помощник президента Орешкин: Нормализация курса рубля ожидается в ближайшее время

    Орешкин назвал сроки нормализации курса рубля
    @ Светлана Денисова/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Текущий обменный курс рубля значительно отклонился от фундаментальных уровней, в ближайшее время ожидается его нормализация, заявил помощник президента России Максим Орешкин.

    Он отметил, что слабый рубль негативно влияет на реальные доходы населения и влияет на структуру российской экономики.

    Вместе с тем, Орешкин отметил, что российская экономика успешно и быстро трансформируется. Рост экономики во втором квартале на 4,9% больше к прошлому году, еще более быстрая динамика у не нефтегазового ВВП, передает ТАСС.

    При этом он отметил, что быстрая фаза восстановления экономики завершена, далее ее рост замедлится до 2-2,5% в год.

    Также Орешкин заявил, что бюджет по итогам третьего квартала 2023 года будет профицитным, в целом по году бюджетный баланс ожидается на уровне около планового значения в 2% ВВП.

    Ранее в понедельник курс доллара превысил 100 рублей

    До этого Орешкин заявил, что Россия справилась с инфляцией.

    Коментарии (48)
    13 августа 2023, 16:38
    Шольц выступил за дипломатию для прекращения конфликта на Украине
    Шольц выступил за дипломатию для прекращения конфликта на Украине
    @ Britta Pedersen/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Канцлер Германии Олаф Шольц назвал необходимыми дипломатические усилия для прекращения конфликта на Украине.

    Шольц назвал важными переговоры, которые прошли в Саудовской Аравии. Он также считает, что эти переговоры нужно признать началом в этом вопросе, передает РИА «Новости».

    Канцлер отметил, что помимо латиноамериканских и африканских стран в переговорах в Саудовской Аравии участвовал и Китай. Канцлер добавил, что это может стать одним из путей к достижению мира.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что «формула мира», которую продвигает Киев на различных переговорах, в частности в саудовской Джидде, представляет собой бессмысленный ультиматум России, который нацелен на затягивание боевых действий.

    Коментарии (27)
    14 августа 2023, 00:18
    Зеленский признал ответственность Киева за попытку атаковать Крымский мост

    Зеленский сообщил об ответственности украинских военных за попытку атаковать Крымский мост в субботу

    Зеленский признал ответственность Киева за попытку атаковать Крымский мост
    @ CNN/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Ответственность за атаку на Крымский мост в субботу и связанное с этим «задымление» несут украинские войска, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Отметим, что речь идет о защитной дымовой завесе, мост повреждений не получил.

    Зеленский сказал, что вооруженные силы Украины каждый день отвечают на действия российских сил. В качестве примера он привел «очень красноречивое задымление» на Крымском мосту, передает РИА «Новости».

    Напомним, в субботу Украина попыталась атаковать Крымский мост ракетами, но те были перехвачены средствами ПВО. Сам мост повреждения не получил. При этом на Крымском мосту поставили защитную дымовую завесу.

    Коментарии (13)
    14 августа 2023, 05:26
    Депутаты Рады предложили изменить закон о нацменьшинствах на Украине

    В Раду внесено предложение по изменению закона о нацменьшинствах Украины из-за критики со стороны Венецианской комиссии

    Tекст: Антон Антонов

    В связи с критикой со стороны Венецианской комиссии в адрес закона о национальных меньшинствах Украины ряд депутатов Верховной рады внесли законопроект о его изменении. При этом дискриминацию русскоязычных предлагается сохранить.

    Как сообщается в пояснительной записке, документ вносится с целью уточнения критериев, по которым должны разрабатывать методологию использования языков нацменьшинств при общении с органами власти и при использовании топонимики. Кроме того, депутаты хотят уточнить процесс определения населенных пунктов, где нацменьшинства традиционно проживают или составляют значительную часть населения, передает ТАСС.

    Указывается, что права и свободы нацменьшинств могут ограничивать «в интересах национальной безопасности, территориальной целостности и общественного порядка», а также для «предотвращения беспорядков или преступлений, для охраны здоровья населения, защиты прав и свобод других лиц, если такое ограничение необходимо в демократическом обществе».

    При этом предлагаемые послабления – в частности, использование языка меньшинства на публичных мероприятиях и в рекламе – не собираются распространять на язык «государства-агрессора, а также в течение пяти лет после снятия этого статуса», то есть на русский.

    Ряд прав нацменьшинств, которые «идентифицируют свою принадлежность по этническому происхождению» с «агрессором», предлагается не защищать во время военного положения и в течение шести месяцев после его отмены. Речь идет о мирных собраниях, центрах национальных меньшинств и консультативных институтах при органах власти.

    Напомним, Венецианская комиссия при Совете Европы сообщила, что ряд законопроектов Верховной рады, включая закон о национальных меньшинствах, вызывает «серьезную озабоченность» в связи с несоответствием Конвенции о правах человека. Венецианская комиссия – консультативный орган при Совете Европы, который рассматривает законы и законопроекты и выдает рекомендации по ним.

    Коментарии (8)
    14 августа 2023, 03:48
    МиГ-23 разбился на авиашоу в США

    Истребитель МиГ-23 потерпел крушение на авиашоу в американском штате Мичиган

    Tекст: Антон Антонов

    На авиашоу Thunder Over Michigan в американском штате Мичиган разбился истребитель МиГ-23, пилот и пассажир катапультировались, сообщил Детройтский столичный аэропорт.

    Самолет, который совершал маневры, упал на парковку жилого комплекса в городе Белвиль. Хотя он задел несколько машин, никто не пострадал – людей на парковке не было. Пилота и пассажира привезли в больницу в качестве «меры предосторожности». Выясняются причины падения истребителя, передает РИА «Новости».

    В июле в Финляндии на авиашоу в Коувола при выполнении фигур высшего пилотажа погиб пилот.

    Коментарии (7)
    14 августа 2023, 05:58
    Визит Нуланд в Нигер вызвал недовольство Франции

    Figaro сообщила о недовольстве Франции итогами визита Нуланд в Нигер

    Визит Нуланд в Нигер вызвал недовольство Франции
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Антон Антонов

    Позиция США по ситуации в Нигере, в том числе итоги визита и. о. первого заместителя госсекретаря Виктории Нуланд в страну, вызвали недовольство Франции, сообщил французский дипломатический источник.

    Источник заявил, что от США «ожидали прямо противоположного» и что «с такими союзниками не нужны враги». По его словам, президент Франции Эммануэль Макрон считает, что «на карту поставлен авторитет Франции», которая добивается возвращения свергнутого Мохамеда Базума к власти. Для США же «приоритетом является стабильность в регионе», передает ТАСС со ссылкой на Figaro.

    Франция поддерживает подготовку ЭКОВАС к военной операции, а Вашингтон выступил за мирное урегулирование, причем США постепенно перестали требовать восстановления Базума. Источник сказал, что США хотят «сохранить свои базы», то есть готовы «перечеркнуть процесс возвращения к конституционному порядку».

    Figaro пишет, что среди мятежников, по мнению США, у Вашингтона есть «свой человек» – бригадный генерал Муса Салау Барму, который проходил подготовку в США. При этом, по мнению издания, тот пока «не демонстрирует благосклонного отношения к своим бывшим инструкторам».

    Париж недоволен и тем, что контингенты США и Франции в Нигере примерно равны, но местные жители выражают неприязнь только по отношению к французским солдатам. Источник посетовал, что союзники Франции «имеют привычку предоставлять» ей «возможность принимать удары на себя». Также указывается, что пока никто из союзников Франции в этой стране – Германия, Бельгия, Италия – не ставит под сомнение риторику мятежников, особенно когда речь идет о выводе французских войск.

    Напомним, Нуланд посетила Нигер и провела переговоры с военными, которые захватили там власть. Нуланд сообщила, что разговор с военными «был очень откровенным и временами довольно трудным».

    Коментарии (12)
    13 августа 2023, 15:39
    Украина начала эвакуацию из Купянского района Харьковской области

    Tекст: Ольга Иванова

    Украина начала эвакуацию из Купянского района Харьковской области, эвакуировано более 200 человек, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

    По его словам, эвакуировано 111 человек, из них 36 детей и четыре человека с инвалидностью. Всего с 9 августа было эвакуировано 204 человека, передает ТАСС.

    В четверг власти Купянского района Харьковской области объявили обязательную эвакуацию населения на безопасные территории.

    На Купянском направлении российские штурмовые группы овладели двумя опорными пунктами и тремя наблюдательными постами вооруженных сил Украины.

    Коментарии (8)
    13 августа 2023, 16:45
    Трамп оценил свои шансы победить Байдена

    Трамп считает, что его шансы победить на выборах президента США близки к 100%

    Tекст: Валентина Григоренко

    Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что вероятность его победы на выборах президента в 2024 году «почти стопроцентная».

    Трамп рассказал The Sunday Times, что его шансы на победу «близки к 100%». По его словам, он станет наиболее подходящим кандидатом от Республиканской партии на президентских выборах, передает ТАСС.

    Ранее экс-глава США пообещал предотвратить третью мировую войну в случае победы на выборах.

    В прошлую субботу Трамп счел обвинения против себя дополнительной рекламой, которая позволит победить на выборах 2024 года.

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    14 августа 2023, 08:59
    Болтон обвинил Байдена в оттягивании поражения Украины

    Экс-помощник Трампа Болтон заявил, что политика Байдена в отношении Украины оттягивает провал ВСУ

    Болтон обвинил Байдена в оттягивании поражения Украины
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Политика, проводимая администрацией президента США Джо Байдена в отношении Украины, лишь оттягивает поражение ВСУ, заявил бывший помощник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон.

    Он считает, что нерешительность Байдена сорвало украинское наступление, которое просто заглохло, передает RT со ссылкой на The Wall Street Journal.

    По его словам, Вашингтон должен отказаться от санкций и пересмотреть свою политику по поставкам вооружений.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что в США и Польше признали провал контрнаступления ВСУ, однако разошлись в оценках причин этого провала.

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    13 августа 2023, 15:16
    На «Луне-25» впервые включили научные приборы

    Роскосмос: Ученые получили первые данные с приборов станции «Луна-25»

    На «Луне-25» впервые включили научные приборы
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Научные приборы станции «Луна-25», летящей к естественному спутнику Земли, были включены и провели первые измерения, ученые приступили к обработке полученных данных, сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

    По сообщению пресс-службы, в воскресенье были проведены первые включения комплекса научной аппаратуры, разработанного Институтом космических исследований Российской академии наук, в условиях космического полета, передает РИА «Новости».

    Там добавили, что служебная телеметрическая информация со всех приборов показала их штатную работу, получены первые данные измерений, ученые приступили к их обработке.

    Напомним, ракета-носитель «Союз-2.1б» с автоматической станцией «Луна-25» стартовала с космодрома Восточный в 02.10 мск в пятницу. Как сообщили в Роскосмосе, станция «Луна-25» взята на управление, бортовые и служебные системы работают штатно. В субботу «Луна-25» провела первую коррекцию траектории перелета к Луне.

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