Умер актер Владимир Ширапов

Tекст: Валентина Григоренко

Дамдинцурунов в Telegram-канале написал, что сегодня ушел из жизни талантливый человек, режиссер, оператор, сценарист, актер, создатель студии широкого формата и возможностей «Yндэр» Владимир Ширапов.

По его словам, Ширапова любили и знали в каждом районе Бурятии, в каждой организации, с которой он сотрудничал, а в ответ он дарил всем уникальные кадры и шедевры видеопроизводства. Депутат отметил, что вся его работа «была с душой, качеством, отзывчивостью и готовностью помочь в любое время дня и ночи».

Дамдинцурунов выразил соболезнования родным, близким и всей республике.

Ширапов родился 1 апреля 1970 года в Улан-Удэ. Получил известность благодаря роли Виктора в социальной драме «Булаг». Также сыграл в комедии «Маньячелло» и снял картину «Дыхание Земли».

Ранее умер актер Андрей Бабенко, который снимался в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия».