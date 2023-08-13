«Калашников» назвал сроки поставки в войска первой партии винтовок СВЧ

«Калашников»: Первую партию винтовок СВЧ поставят в войска до конца года

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, «Калашников» должен поставить в войска в рамках выполнения гособоронзаказа первую массовую партию винтовок СВЧ до конца 2023 года, передает ТАСС.

Тем временем концерн «Калашников» презентовал на площадке форума «Армия-2023» автомат АК-19 в короткоствольном исполнении.

Автомат АК-19 был разработан на базе автомата АК-12 под патрон натовского калибра 5.56х45 мм. Модель отличается от предыдущих поколений продуманной эргономикой, адаптацией к всесуточному применению, повышенной точностью и кучностью стрельбы.

СВЧ – полуавтоматическая снайперская винтовка, была разработана под два типа патронов: 7,62 x 54 мм и 7,62 x 51 мм (.308 Win).

Ранее Минобороны подписало контракты на поставку новых снайперских винтовок Чукавина в войска.

Напомним, в январе, когда была выпущена первая партия 7,62 х 54 мм СВЧ, «Калашников» рассказал о преимуществах винтовки Чукавина.