Стану барином, уж тогда покажу власть, уж тогда попляшете у меня. С этим императивом жила вся украинская земля периода капиталистического строительства 90-х и нулевых. Главное – «выбиться в люди», потом развернусь. Зеленский старался изо всех сил.7 комментариев
США внесли в санкционный список бизнесменов Фридмана и Авена
США расширили санкционный список, куда включили четыре физических и одно юридическое лицо из России, следует из документов американского Минфина.
Так, в перечень попали российские предприниматели Михаил Фридман, Петр Авен, Герман Хан и Алексей Кузьмичев, передает РИА «Новости».
Еще в санкционный список включен Российский союз промышленников и предпринимателей.
Активы попавших под санкции будут заблокированы, а также введен запрет на заключение ими сделок с резидентами.