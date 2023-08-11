Запад оценил успех «Луны-25» как способность России противостоять санкциям

WSJ: Успех «Луны-25» может свидетельствовать о способности России противостоять санкциям

Tекст: Дмитрий Зубарев

По ее словам, успех миссии может свидетельствовать о способности Москвы преодолевать санкции и продемонстрирует технологическое преимущество России, а запуск является «символическим моментом для страны, стремящейся доказать, что она обладает технологическими возможностями» несмотря на санкции Запада, передает ТАСС.

Обозреватель приводит слова исследователя космической политики Намраты Госвани: Южный полюс (где аппарат совершит посадку) имеет долгосрочный потенциал в качестве места для добычи полезных ископаемых, промышленности и поселений – и это важный сигнал не только для Запада, но и Китая.

Напомним, ракета-носитель «Союз-2.1б» с автоматической станцией «Луна-25» стартовала с космодрома Восточный в 02.10 мск. Как сообщили в Роскосмосе, станция «Луна-25» взята на управление, бортовые и служебные системы работают штатно