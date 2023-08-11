Роскосмос: Все служебные и бортовые системы «Луны-25» работают штатно

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как отметили в ведомстве, служебные и бортовые системы «Луны-25» функционируют штатно, группа управления работает в штатном режиме, связь со станцией стабильная и устойчивая, передает ТАСС.

Как уточнили в Роскосмосе, аппарат продолжает перелет к Луне.

Напомним, ракета-носитель «Союз-2.1б» с автоматической станцией «Луна-25» стартовала с космодрома Восточный в 02.10 мск. Как сообщили в Роскосмосе, станция «Луна-25» взята на управление.