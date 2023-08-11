Стану барином, уж тогда покажу власть, уж тогда попляшете у меня. С этим императивом жила вся украинская земля периода капиталистического строительства 90-х и нулевых. Главное – «выбиться в люди», потом развернусь. Зеленский старался изо всех сил.2 комментария
Роскосмос: Все служебные и бортовые системы «Луны-25» работают штатно
Бортовые и служебные системы автоматической станции «Луна-25», которая была запущена с космодрома Восточный ранее в пятницу, работают штатно, сообщили в Роскосмосе.
Как отметили в ведомстве, служебные и бортовые системы «Луны-25» функционируют штатно, группа управления работает в штатном режиме, связь со станцией стабильная и устойчивая, передает ТАСС.
Как уточнили в Роскосмосе, аппарат продолжает перелет к Луне.
Напомним, ракета-носитель «Союз-2.1б» с автоматической станцией «Луна-25» стартовала с космодрома Восточный в 02.10 мск. Как сообщили в Роскосмосе, станция «Луна-25» взята на управление.