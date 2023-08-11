«Единая Россия» подала документы для участия в выборах в Херсонскую областную Думу

Глава избиркома Херсонской области Марина Захарова отметила, что при первичном осмотре документов нарушений выявлено не было.

«По выборам в областную Думу ждем еще одну политическую партию. По территориальным избирательным комиссиям процесс тоже идет», – рассказала Марина Захарова.

По решению делегатов партийный список возглавили врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, депутат Госдумы, секретарь Херсонского регионального отделения «Единой России» Игорь Кастюкевич, директор хлебозавода Елена Дмитрук.

По словам Кастюкевича, среди кандидатов от ЕР в Херсонской области –учителя, ректоры вузов, врачи, предприниматели, соцработники, волонтеры, общественники, аграрии. Участвует как молодежь, так и люди в возрасте.

Напомним, в Единый день голосования 10 сентября 2023 года в Херсонской области состоятся выборы депутаты Херсонской областной думы первого созыва по единому областному избирательному округу (36 мандатов) и выборы 240 депутатов представительных органов муниципальных образований Херсонской области.

Формирование списка кандидатов, выдвинутых партией «Единая Россия» происходит по итогам процедуры предварительного голосования, которая завершилась 28 мая 2023 года.