Отличной новостью стало официальное подтверждение от Казани о проведении Игр БРИКС. Учитывая, что спортсмены только из стран БРИКС общими усилиями завоевали 191 медаль на летних играх 2020 года в Токио, качественный состав участников обещает быть более чем высоким.0 комментариев
В Индии депутаты парламента не поддержали вотум недоверия правительству
Депутаты Индии выступили против вотума недоверия правительству
Депутаты нижней палаты парламента Индии (Лок Сабхи) проголосовали против предложения о вотуме недоверия правительству премьера Нарендры Моди, инициированный оппозицией.
Вотум недоверия правительству решила объявить оппозиция из-за якобы бездействия властей по урегулированию межэтнических беспорядков в северо-восточном штате Манипур, передает ТАСС.
В итоге депутаты парламента не поддержало это предложение. Следует отметить, что правящий Народный демократический альянс во главе с Индийской народной партией (БДП) занимает 366 из 539 мест в палате. У оппозиционного блока I.N.D.I.A – всего 143.
Ранее оппозиционные партии внесли в Лок Сабху предложение о вотуме недоверия из-за разногласий по вопросу беспорядков в штате Манипур, которые с начала мая унесли жизни более 100 человек.