Пока политэлиты и массы в реальности не почувствуют, что продолжение конфликта приведет к издержкам, превышающим получаемые сегодня выгоды, самое сильное влияние на ситуацию будут продолжать оказывать результаты действий сторон на полях боев и ожидания от них.6 комментариев
АвтоВАЗ объяснил корректировку цен на бюджетные автомобили
У АвтоВАЗ нет планов повышать стоимость на наиболее локализованные, базовые и бюджетные версии автомобилей, при этом допускается корректировка цен на некоторые дорогие комплектации, сообщили в пресс-службе компании.
Так, стоимость базовых модификаций «Лады Гранты» останется ниже 700 тыс. рублей. Некоторая корректировка цен возможна для более оснащенных модификаций. Это связано с комплектацией их дополнительными опциями, получаемыми в том числе от зарубежных поставщиков и некоторых отечественных поставщиков, которые получают субкомпоненты и сырье из-за рубежа, передает РИА «Новости».
В компании пояснили, что возможные корректировки цен по более дорогим и менее массовым модификациям не связаны с индексацией утильсбора в связи с наличием мер государственного стимулирования, полностью нивелирующих влияние индексации на цену продукции российских производителей.
Отмечается, что АвтоВАЗ наращивает производство и ускоряет темпы выпуска автомобиля Granta до 54 автомобилей в час, Vesta – до 40 автомобилей в час, Niva – до 45 автомобилей в час.
Ранее в АвтоВАЗ анонсировали старт продаж нового российского автомобиля модели Lada X-Cross 5.