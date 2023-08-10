АвтоВАЗ объяснил корректировку цен на бюджетные автомобили

Tекст: Елизавета Шишкова

Так, стоимость базовых модификаций «Лады Гранты» останется ниже 700 тыс. рублей. Некоторая корректировка цен возможна для более оснащенных модификаций. Это связано с комплектацией их дополнительными опциями, получаемыми в том числе от зарубежных поставщиков и некоторых отечественных поставщиков, которые получают субкомпоненты и сырье из-за рубежа, передает РИА «Новости».

В компании пояснили, что возможные корректировки цен по более дорогим и менее массовым модификациям не связаны с индексацией утильсбора в связи с наличием мер государственного стимулирования, полностью нивелирующих влияние индексации на цену продукции российских производителей.

Отмечается, что АвтоВАЗ наращивает производство и ускоряет темпы выпуска автомобиля Granta до 54 автомобилей в час, Vesta – до 40 автомобилей в час, Niva – до 45 автомобилей в час.

Ранее в АвтоВАЗ анонсировали старт продаж нового российского автомобиля модели Lada X-Cross 5.