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Глава АвтоВАЗа анонсировал начало продаж Lada X-Cross 5 в этом году
Глава АвтоВАЗа Соколов анонсировал начало продаж Lada X-Cross 5 к концу 2023 года
Продажи нового российского автомобиля модели Lada X-Cross 5 ожидаются до конца года, заявил в четверг руководитель АвтоВАЗа Максим Соколов.
Продажи ожидаются в четвертом квартале 2023 года, оптовые покупатели у предприятия «уже есть», заявил Соколов ТАСС.
Он уточнил, что в закупках заинтересовано руководство Петербурга. Первые продажи начнутся именно в этом городе. Стоимость машин же будет зависеть от курса доллара и юаня, добавил руководитель компании.
В июне Соколов сообщал, что Lada X-Cross 5 у первых покупателей получится приобрести за 2,5 млн рублей, но это значение может варьироваться в зависимости от комплектации.