Российские военные нанесли групповой удар по одному из центров принятия решений ВСУ

Минобороны: Российские военные нанесли групповой удар по одному из центров принятия решений ВСУ

Российские военные нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по одному из центров принятия решений ВСУ, сообщает Минобороны России.

В Telegram-канале ведомства указано, что цель удара достигнута – назначенный объект поражен.

Близ Времевского выступа грамотными и самоотверженными действиями российских подразделений, ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск «Восток» за сутки были отражены три атаки противника в районах населенных пунктов Новодонецкое ДНР и Левадное Запорожской области – уничтожено до 30 украинских военнослужащих, два танка и две боевых машины пехоты.

Тем временем на Запорожском направлении российскими войсками в течение прошедших суток отражены три атаки противника в районах населенных пунктов Жеребянки, Малая Токмачка и Мирное.

В результате огневого поражения выдвигавшихся резервов противника в районе населенного пункта Степовое Запорожской области уничтожено пять боевых бронированных машин.

Общие потери ВСУ на данных направлениях за сутки составили свыше 235 украинских военнослужащих, четыре танка, две боевые машины пехоты, 14 боевых бронированных машин, артиллерийская система М777 производства США, а также гаубица Д-20.

На Донецком направлении активными действиями подразделений «Южной» группировки войск в течение суток успешно отражены семь атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Верхнекаменка ЛНР, а также Новокалиново, Первомайское и Марьинка ДНР.

Близ населенных пунктов Марьинка и Новгородское ДНР ударами авиации нанесено поражение подразделениям 46-й аэромобильной бригады ВСУ и 109-й бригады территориальной обороны. На данном направлении уничтожено до 340 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, а также две гаубицы Д-30.

На Купянском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией «Западной» группировки войск поражена живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Синьковка, Тимковка, Кисловка и Берестовое Харьковской области.

Около населенного пункта Новоселовское ЛНР уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа. В течение суток уничтожено более 40 украинских военнослужащих, бронетранспортер, два автомобиля, а также две гаубицы Д-30.

На Краснолиманском направлении ударами авиации, огнем артиллерии группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Невское, Червоная Диброва ЛНР, Ямполовка ДНР, а также Серебрянского лесничества.

Близ населенного пункта Кузьмино ЛНР пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.

За сутки уничтожено до 50 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две самоходных артиллерийских установки «Гвоздика», а также гаубицы Д-20 и Д-30.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения потери ВСУ составили до 40 военнослужащих, два автомобиля, гаубица «Гиацинт-Б», а также две самоходных артиллерийских установки «Гвоздика».