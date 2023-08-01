Присвоившие миллиард рублей нелегальные банкиры задержаны в Ростове-на-Дону

  • Минобороны сообщило об успехах наступления на Купянском направлении
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    Черноморский флот требует новых мер защиты от морских дронов Украины
    Советский герб демонтировали с монумента «Родина-мать» в Киеве
    Guardian: Санкции против России загнали Запад в ловушку
    Эксперт объяснил, как украинским беспилотникам удалось долететь до «Москвы-сити»
    Шойгу представил к наградам экипаж остановившего колонну техники ВСУ танка
    Захарова сравнила атаку на «Москву-Сити» с терактами 11 сентября
    Казахстан отказался выдать США задержанного россиянина
    В Госдуме предложили давать отсрочку от призыва отцам детей до трех лет
    Буркина-Фасо и Мали встали на защиту Нигера
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Миграционный вопрос надо решать, а не усугублять

    На обострение миграционного конфликта в России работает слишком много сил. С одной стороны – террористические группировки и псевдоимамы, которые пытаются завлечь в свои сети российских мусульман. С другой – российские радикалы, которые создают у отечественного населения мысль о том, что уровень преступлений среди мигрантов зашкаливает.

    14 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как вели себя в плену советские генералы

    1 августа 1946 года был повешен Андрей Власов – самый высокопоставленный и талантливый предатель, что добровольно пошел на службу к немцам. Но были и другие советские генералы, волей судеб попавшие в германский плен.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Африка дает России повод задуматься

    Россия может использовать открывшиеся возможности на Африканском континенте, но думать о возвращении к советским формам присутствия в Африке было бы совершенно не реалистично. Особенно если учитывать, что никто Россию там в таком качестве и не ждет.

    10 комментариев
    Новости
    16:23Народный артист Юрий Назаров срочно госпитализирован

    Народный артист России Юрий Назаров рассказал о госпитализации в московскую больницу из-за сильного ушиба после падения на лестнице в метро.

    16:15Присвоившие миллиард рублей нелегальные банкиры задержаны в Ростове-на-Дону

    Сотрудники МВД совместно с ФСБ задержали в Ростове-на-Дону восемь подозреваемых, получивших за 15 лет незаконный доход в размере 1,3 млрд рублей за обналичивание денег, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

    16:07Посла Польши вызвали в МИД Украины из-за упреков в адрес Киева

    Польский посол Бартош Цихоцкий был вызван в МИД Украины после слов министра канцелярии президента Польши Марчина Пшидача о неблагодарности Киева за помощь со стороны Варшавы, сообщили в украинском внешнеполитическом ведомстве.

    15:59Соратники Марцинкевича получили длительные сроки наказания

    Суд в Подмосковье приговорил шестерых соратников Максима Марцинкевича (Тесак) к срокам от 8 до 15 лет лишения свободы за убийство четырех человек, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры России.

    15:52Советский герб демонтировали с монумента «Родина-мать» в Киеве

    Советский герб полностью демонтировали со щита монумента «Родина-мать» в украинской столице.

    15:45Уголовное дело возбуждено после попадания дрона в башню «Москва-Сити»

    Уголовное дело возбуждено после прилета в Москву нескольких беспилотников, один из которых был подавлен РЭБ и попал в башню «IQ-квартал» в деловом центре «Москва-Сити», сообщили в экстренных службах.

    15:37Guardian: Санкции против России загнали Запад в ловушку

    Запад попал в ловушку из-за введения антироссийских санкций, катастрофические последствия затронули миллионы людей, заявил обозреватель Саймон Дженкинс в статье для издания The Guardian.

    15:29Эксперты прокомментировали подписанные Путиным новые законы

    Эксперты прокомментировали подписанные президентом России Владимиром Путиным законы о запрете регистрации на отечественных сайтах с помощью иностранной электронной почты и регулировании рекомендательных алгоритмов.

    15:21Во Львове украинца оштрафовали за прослушивание песни Лепса

    В украинском Львове молодого человека признали виновным в мелком хулиганстве из-за того, что тот слушал песню российского певца Григория Лепса в центре города.

    15:14Путин назвал поддержку семей и материнства капитальными вещами

    Президент России Владимир Путин в рамках встречи со спикером Совфеда Валентиной Матвиенко поблагодарил сенаторов за внимание к социальным вопросам и назвал поддержку семей и материнства капитальными вещами.

    15:07Против блогера-бодибилдера возбуждено дело о дискредитации ВС России

    Блогер-бодибилдер Александр Шпак стал фигурантом уголовного дела о дискредитации российской армии, следует из данных Тверского суда Москвы.

    14:59Церемония открытия форума «Экосистема. Заповедный край» прошла на Камчатке

    Открытие Всероссийского молодежного экологического форум «Экосистема. Заповедный край» состоялось во вторник на главной площади Петропавловска, форум собрал 450 участников в возрасте от 14 до 35 лет из всех регионов России.

    14:54Импортозамещение герметичной упаковки для продуктов наладили в Подольске

    Выпуск герметичной упаковки, позволяющей увеличить срок годности пищевых продуктов, запустила подольская компания «Георг Полимер».

    14:51Шаманов: В СВО на Украине задействованы все соединения и части ВДВ

    Все соединения и воинские части Воздушно-десантных войск (ВДВ) задействованы в спецоперации на Украине, сообщил бывший командующий ВДВ, Герой России, генерал-полковник Владимир Шаманов.

    14:49Грузовые вагоны сошли с рельсов в Тюменской области

    Вблизи железнодорожной станции Винзили в Тюменской области шесть грузовых вагонов сошли с рельсов, из них четыре – опрокинулись, сообщило Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК.

    1 августа 2023, 16:15

    Присвоившие миллиард рублей нелегальные банкиры задержаны в Ростове-на-Дону

    Заработавшие 1,3 млрд рублей нелегальные банкиры задержаны в Ростове-на-Дону

    Tекст: Вера Басилая

    Сотрудники МВД совместно с ФСБ задержали в Ростове-на-Дону восемь подозреваемых, получивших за 15 лет незаконный доход в размере 1,3 млрд рублей за обналичивание денег, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

    По словам Волк, с 2007 по 2022 год преступники помогали обналичивать деньги и уклонятся от уплаты налогов различным компаниям, зарегистрировали на подставных лиц 38 организаций, которые якобы занимались строительством, грузоперевозками, продажей строительных материалов и промышленного оборудования. Через эти фирмы они проводили фиктивные транзакции, передает ТАСС.

    Представитель МВД сообщила, что теневые банкиры за обналичивание денег брали проценты от поступивших средств, заработав таким образом свыше 1,3 млрд рублей. Сейчас все подозреваемые задержаны, их обвиняют в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей.

    Ранее ФСБ раскрыла занимавшиеся «обналом» три ростовские ОПГ.

    31 июля 2023, 19:28
    В США рассказали о новом руководстве Украины после спецоперации

    Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Власть Украины сменится после окончания СВО

    В США рассказали о новом руководстве Украины после спецоперации
    @ Artur Widak/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Валентина Григоренко

    После окончания спецоперации на Украине Россия установит в Киеве дружественную Москве власть, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

    Как указал Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works, новое украинское руководство будет противостоять сторонникам Степана Бандеры. По его словам, конфликт на Украине закончится поражением и ослаблением НАТО, передает РИА «Новости».

    Эксперт добавил, что в дальнейшем страны начнут покидать альянс, доказавший свою неэффективность.

    Ранее депутат Госдумы Александр Бородай заявил, что провал контрнаступления украинского командования не приведет к окончанию спецоперации.

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    1 августа 2023, 08:28
    В Индии восхитились боем российского танка с колонной техники ВСУ

    Hindustan Times восхитилось боем экипажа российского танка с колонной техники ВСУ

    В Индии восхитились боем российского танка с колонной техники ВСУ
    @ кадр из видео

    Tекст: Алина Власенко

    Индийское издание Hindustan Times опубликовало видеосюжет, посвященный бою российского танка с колонной техники Вооруженных сил Украины на Запорожском направлении.

    Издание отмечает, что один российский танк уничтожил как минимум два украинских танка и пять машин MRAP M1224 MaxxPro американского производства. Остальная техника ВСУ была подбита российскими расчетами ПТРК, передает РИА «Новости».

    Как пишет Hindustan Times, российский танк использовал для укрытия лесополосу и постоянно вел огонь по украинской технике, потому сам почти не получил повреждений.

    На прошлой неделе блогеры опубликовали видео, на котором один российский танк на Запорожском направлении остановил целую роту вооруженных сил Украины, в составе которой было восемь единиц техники.

    Коментарии (30)
    1 августа 2023, 06:26
    МИД посоветовал британскому министру «прикусить язык»

    Посол по особым поручениям МИД России Озеров посоветовал британскому министру Клеверли «прикусить язык»

    МИД посоветовал британскому министру «прикусить язык»
    @ Ian Davidson/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Комментируя заявления главы МИД Великобритании Джеймса Клеверли о российских проектах для Африки, посол по особым поручениям МИД России Олег Озеров посоветовал ему «прикусить язык».

    Клеверли заявил, что Россия якобы предлагает Африке поверхностно привлекательные проекты. Озеров, который возглавляет секретариат «Форума партнерства Россия – Африка», рекомендовал ему «изучить опыт России в сфере безопасности», где у российской стороны «чрезвычайно глубоко разработаны комплексные подходы», передает ТАСС со ссылкой на Первый канал.

    Озеров пояснил, что говорит не только о «борьбе с терроризмом, экстремизмом, наркотрафиком, обычной криминальной преступностью», но и о сохранении «стабильности и устойчивости» стран в целом. Этим, по словам Озерова, «британские партнеры не блещут». Он подчеркнул, что британцы «всегда заняты в основном организацией военных переворотов, стравливанием одних стран с другими, созданием конфликтных ситуаций». «Поэтому на месте Клеверли я бы все-таки прикусил язык и подумал о том, что российский опыт чрезвычайно популярен и востребован в Африке», – сказал Озеров.

    Напомним, президент Владимир Путин заявил, что саммит Россия – Африка прошел на достойном уровне и завершился с хорошими результатами. Глава государства сообщил, что Россия, поставив бесплатно продовольствие в Африку, поделится с ней частью дохода от роста мировых цен на зерно в результате окончания зерновой сделки. На встрече с африканской миссией по Украине в рамках саммита Россия – Африка Путин заявил, что страны Запада «плевать хотели на Устав ООН».

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    1 августа 2023, 12:20
    Эксперт объяснил, как украинским беспилотникам удалось долететь до «Москва-сити»

    Эксперт Кнутов: Для борьбы с украинскими дронами в Москве России стоит обратиться к советскому опыту защиты региона

    Эксперт объяснил, как украинским беспилотникам удалось долететь до «Москва-сити»
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Илья Абрамов

    Противник может использовать помехи от работы высоковольтных проводов железной дороги для маскировки полета БПЛА. Для борьбы с дронами России стоит обратиться к советскому опыту, создав несколько линий защиты. Также можно совершенствовать системы поражения летательных аппаратов. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Юрий Кнутов. Во вторник, второй раз за несколько дней, украинский беспилотник атаковал комплекс «Москва-Сити».

    «Проблема некой бреши на юго-западе Москвы прослеживается с советских времен. Там расположена железная дорога, а высоковольтные провода создают помехи. Они, в свою очередь, способны маскировать БПЛА. Именно этим и пытается воспользоваться противник», – сказал Юрий Кнутов, военный эксперт, директор Музея войск ПВО.

    «Напомню, в годы Великой Отечественной войны Советская армия использовала аэростаты с натянутыми тросами для борьбы с немецкими самолетами. Сейчас, вероятно, стоит поступить схожим образом. Нам нужны зонды с закрепленными на них сетями. Если повесить такой аппарат на высоте 200-300 м, противник будет вынужден поднимать БПЛА выше, а мы сможем легче их замечать», – отмечает эксперт.

    «Особенность беспилотников в том, что их можно довольно недорого модернизировать, чего не скажешь о системах радиоэлектронной борьбы (РЭБ), это затрудняет обнаружение аппаратов. Тем не менее отказываться от этого способа защиты нельзя. Россия проводит постоянную работу по совершенствованию установок. Одновременно с этим улучшаются ЗРК, которые также могут поражать дроны. Не стоит забывать и о новых перспективных разработках, в частности о лазерном и электромагнитном оружии», – подчеркивает собеседник.

    «Также стоит задуматься о создании двух линий защиты, как в советские годы. Первый рубеж должен быть расположен около Москвы. Второй – на территории Брянской, Курской и Белгородской областей, а лучше по всей линии границы. Если ко всему перечисленному добавить РЛС, установив их на возвышенности, то эффект будет заметен. Эта работа достаточно трудоемкая, но сделать ее необходимо», – резюмировал Кнутов.

    Ранее Минобороны РФ сообщило, что Украина попыталась с помощью дронов ударить по объектам в Москве и Московской области. Российская ПВО уничтожила в воздухе два беспилотника противника над Одинцовским и Наро-Фоминским районами. Третий аппарат был подавлен средствами РЭБ. Он потерял управление и «потерпел крушение на территории комплекса нежилых зданий «Москва-Сити».

    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале, что беспилотник «долетел до той же башни в Сити, что и в прошлый раз». В результате фасад здания получил повреждения на уровне 17-го этажа.

    Обломки двух дронов, сбитых системами ПВО в Московской области, не привели к повреждению инфраструктурных объектов, сообщили в экстренных службах. Напомним, аналогичная атака произошла в минувшее воскресенье. Один из украинских дронов был уничтожен в воздухе средствами ПВО над территорией Одинцовского района Московской области. Еще два были подавлены средствами РЭБ. Потеряв управление, БПЛА потерпели крушение на территории комплекса нежилых зданий «Москва-Сити», сообщило МО РФ.

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала об инциденте. Среди прочего, эксперты иронизировали в Сети – ВСУ неудачными налетами пытаются ответить на успешные удары ВС России по портовой инфраструктуре Украины.

    Коментарии (45)
    31 июля 2023, 21:20
    В Германии потребовали увеличить цену на бензин до 100 евро за литр
    В Германии потребовали увеличить цену на бензин до 100 евро за литр
    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валентина Григоренко

    Когда бензин в Германии будет стоить 100 евро за литр, люди откажутся от автомобилей, что благосклонно повлияет на климат, считает профессор берлинского университета Грегор Бахманн.

    Как указал Бахманн в Twitter (заблокирован в России), только когда литр будет стоить 100 евро или больше, сограждане начнут медленно задумываться, что можно обойтись и без машины, передает Bild.

    По его словам, неизбежно многое станет дороже и «недоступно для более бедных», а это цена, которую приходится платить за защиту климата. Он отметил, что «самые бедные вообще не могут позволить себе машину», те, кто водит машину, уже привилегированные.

    Бахманн добавил, что вождение автомобиля должно быть болезненным, чтобы ускорить переход на более экологически чистые виды транспорта. В свою очередь он рассказал, что на свою работу, которая находится в 14 км от его дома, он ездит на велосипеде, а свой электромобиль он заправляет только экологически чистым электричеством.

    Напомним, немецкие социологи предупредили, что Германия превращается в «государство нищих». Газета ВЗГЛЯД писала, что стремительный скачок цен на энергоносители и рост стоимости жизни грозят развалом привычного образа жизни германского общества.

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    31 июля 2023, 22:02
    США отказались передавать Украине обещанные танки Abrams

    Newsweek: США передадут Украине танки Abrams без передовой электроники и защиты

    США отказались передавать Украине обещанные танки Abrams
    @ Staff Sgt. Matthew Foster/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валентина Григоренко

    Боевые танки Abrams будут переданы на Украину в ближайшее время, но поставка будет состоять из других моделей техники в более легкой комплектации, сообщили американские СМИ.

    Как пишет Newsweek, США передадут Киеву версию M1A1 с упрощенным оборудованием и без передовой электроники вместо обещанной ранее M1A2, передает Lenta.Ru. Также танки этой модели лишены брони из обедненного урана.

    Отмечается, что такое решение было принято с целью как можно быстрее обучить экипажи и перебросить танки на фронт. По данным издания, оснащение M1A2 более совершенно, однако эта модель пока не поступит на вооружение Киева.

    В пятницу Военный эксперт Вадим Козюлин сказал газете ВЗГЛЯД, что США снимут с танков Abrams для Украины броню с обедненным ураном. Ранее стало известно о планах США в сентябре передать Украине танки Abrams.

    Коментарии (27)
    1 августа 2023, 09:39
    Российские силы выбили ВСУ из Клещеевки под Артемовском

    Пушилин: Российские войска установили контроль над Клещеевкой под Артемовском

    Российские силы выбили ВСУ из Клещеевки под Артемовском
    @ Андрей Рубцов/ТАСС

    Tекст: Алина Власенко

    Населенный пункт Клещеевка в пригороде Артемовска, по последним данным, находится под контролем российских военных, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

    «Клещеевка … под нашим контролем», – сказал Пушилин, передает РИА «Новости».

    Он также сообщил, что ВСУ пытаются идти в наступление в районе Майорска, но существенных изменений позиций нет, передает ТАСС.

    Днем ранее Пушилин сообщил, что российские военные вытеснили украинские силы из села Старомайорское.

    Коментарии (42)
    1 августа 2023, 07:54
    Украина попыталась атаковать корабли Черноморского флота

    Минобороны России сообщило о попытке Украины атаковать безэкипажными катерами корабли Черноморского флота

    Украина попыталась атаковать корабли Черноморского флота
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Украина предприняла попытку атаковать тремя безэкипажными катерами корабли Черноморского флота «Сергей Котов» и «Василий Быков», но успеха не добилась, сообщило Минобороны России.

    Атака произошла в 340 км юго-западнее Севастополя. Все украинские катера были уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей. После отражения атаки патрульные корабли продолжили выполнять задачи по контролю судоходства, сообщило Минобороны в Telegram.

    Напомним, на днях американская телекомпания CNN показала украинский морской дрон, который, как сообщалось, Киев собирается применить для атаки на российские военные корабли в акватории Черного моря.

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    31 июля 2023, 18:48
    СМИ: В России арестованы активы Ахметова

    Коммерсант: В России арестованы активы украинского олигарха Ахметова

    СМИ: В России арестованы активы Ахметова
    @ Ирина Александрова/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В России арестованы активы украинского бизнесмена Рината Ахметова по делу о финансировании терроризма, предприниматель обвиняется в спонсировании ВСУ.

    Ахметов подозревается в финансировании украинских националистов в Донбассе, после начала СВО со счета его российской компании «Метинвест Евразия» средства шли ВСУ, включая террористический нацбат «Азов» (запрещен в России), пишет «Коммерсант».

    Дело о финансировании терроризма расследуется еще с сентября 2020 года, оно находится в производстве управления по расследованию преступлений против государственной власти и в сфере экономики ГСУ СК России. По материалам дела, неустановленные руководители и бенефициары SCM Holdings Limited (зарегистрирована на Британских Виргинских островах) финансировали ВСУ и отряды нацистов, в том числе «Азов». Единственным владельцем SCM Holdings Limited является Ахметов.

    Отмечается, что боевикам перечислены десятки миллионов рублей от зарегистрированной в Москве компании «Метинвест Евразия». Это сбытовая структура украинской горно-металлургической группы «Метинвест». Она входит в холдинг SCM. Деньги из ООО «Метинвест Евразия» выводились в Первый международный украинский банк, конечным бенефициаром которого также является Ахметов. Следователи обратились в Басманный суд с ходатайством об аресте активов дочки «Метинвеста».

    После начала СВО «Метинвест Евразия» показала сильное снижение выручки, по итогам 2022 года прибыль сократилась на 74%. Убыток за год оценивается в 1,9 млрд рублей. Этой компании также принадлежат краснодарский пансионат «Горняк» и белгородское ООО «Белгородметаллоснаб». Отмечается, что арест наложен на объекты в Севастополе и Белгороде и на десятки миллионов рублей на счетах фигурирующих в деле организаций в одном из банков.

    В апреле Ахметов подавал на Россию в суд из-за потерянных в Донбассе активов.

    Коментарии (28)
    1 августа 2023, 00:40
    Буркина-Фасо и Мали встали на защиту Нигера

    Буркина-Фасо и Мали пригрозили считать объявлением им войны военное вмешательство в ситуацию в Нигере

    Буркина-Фасо и Мали встали на защиту Нигера
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Переходные правительства Буркина-Фасо и Мали заявили, что любое военное вмешательство в ситуацию в Нигере будет считаться объявлением войны этим двум странам.

    Буркина-Фасо и Мали заявили, что военное вмешательство может привело к «принятию мер законной обороны в поддержку вооруженных сил и народа Нигера», передает РИА «Новости».

    Также они объявили о готовности выйти из ЭКОВАС (Экономического сообщества стран Западной Африки) в случае военной интервенции против Нигера, передает ТАСС.

    Подчеркивается, что военное вмешательство в Нигере может «дестабилизировать весь регион, как это было в случае с односторонним вмешательством НАТО в Ливии».

    Кроме того, Национальный комитет по сплочению и развитию Гвинеи (CNRD, военные власти страны) выступил в поддержку новых властей в Нигере. Канцелярия президента Гвинеи выразила уверенность, что «новые власти» Нигера предпримут все необходимые шаги для «стабильности и согласия» как в стране, так и в субрегионе.

    Власти Гвинеи осудили санкции, к которым призывает ЭКОВАС, а также заявили, что военное вмешательство не решит возникших проблем, зато грозит «гуманитарной катастрофой, последствия которой могут выйти за пределы границ Нигера». CNRD объявил, что не будет присоединяться к таким мерам и призвал ЭКОВАС к «лучшим чувствам».

    Напомним, нигерийские военные объявили, что президент Нигера Мохамед Базум смещен, границы страны закрыты. Париж потребовал освободить Базума. Новые власти обвиняют Францию в попытке начать военную операцию с целью освободить отстраненного от власти президента. Хотя с 1960 года Нигер перестал быть колонией Франции, последняя сохраняла свое влияние в этой стране. Нигер является одним из основных поставщиков урана для французских атомных реакторов. ЭКОВАС 30 июля заявило, что дает неделю, чтобы в Нигере вернули к власти президента Базума, предупредив, что может применить «все меры», в том числе и военные.

    Коментарии (26)
    1 августа 2023, 08:18
    В Госдуме предложили разрешить показ «Барби» без согласия правообладателей

    В Госдуме предложили разрешить показ фильмов «Барби» и «Оппенгеймер» без согласия правообладателей

    В Госдуме предложили разрешить показ «Барби» без согласия правообладателей
    @ Warner Bros/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алина Власенко

    Вице-спикер Госдумы от «Новых людей» Владислав Даванков предложил главе российского правительства Михаилу Мишустину разрешить показ в России зарубежных фильмов «Барби» и «Оппенгеймер» без согласия правообладателей.

    Даванков, в частности, предложил правительству оценить целесообразность разработки постановления о введении в экспериментальном режиме механизма принудительного лицензирования кинофильмов из недружественных стран, передает РИА «Новости».

    Вице-спикер Госдумы указал, что кассовые сборы в российских кинотеатрах упали по сравнению с 2019 годом на 57,2%. Чтобы кинотеатры не закрылись, считает Даванков, у российских зрителей должна быть возможность посмотреть на больших экранах картины «Барби» и «Оппенгеймер».

    Коментарии (46)
    31 июля 2023, 17:59
    Украина решила использовать порты Хорватии для экспорта зерна

    Кулеба заявил о сделке с Хорватией по использованию ее портов для провоза украинского зерна

    Украина решила использовать порты Хорватии для экспорта зерна
    @ Yulii Zozulia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим договорился с Хорватией об использовании ее портов для провоза зерна с Украины, заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

    Киев договорился с Загребом о возможности использовать порты Хорватии на Дунае и в Адриатическом море для перевозки зерна, заявил Кулеба, передает РИА «Новости».

    Украинская сторона работает над прокладкой эффективных маршрутов к портам, добавил он.

    Напомним, Москва исключила возможность восстановления зерновой сделки без России. В Кремле объяснили это невыполнением зафиксированных в соглашении условий России.

    Коментарии (19)
    1 августа 2023, 00:05
    Бразилия призвала сторонников Киева не устраивать «переговоры с самим собой»

    В администрации президента Бразилии сообщили о требовании позвать на встречу по Украине в Джидде Россию и Китай

    Бразилия призвала сторонников Киева не устраивать «переговоры с самим собой»
    @ Dietmar Plewka/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Бразилия настаивает, что Россия и Китай должны быть представлены на переговорах по урегулированию конфликта на Украине, которые планируется провести в Джидде, заявил источник в администрации бразильского президента.

    Источник ТАСС заявил, что «Бразилия должна направить кого-то в качестве представителя» на переговоры в Джидде. Однако пока не принято решение, «на каком уровне» она будет представлена. В частности, не решено, примет ли участие во встрече спецпомощник президента по международным вопросам Селсу Аморим.

    Как сообщается, Бразилия уже не в первый раз заявила организаторам переговоров, что во встрече «должны принимать участие китайцы» и что на любых переговорах требуется «присутствие русских». По мнению Бразилии, нельзя «проводить переговоры с самим собой», без России.

    Напомним, сообщалось о планах Саудовской Аравии провести 5 и 6 августа в Джидде мирные переговоры по Украине, но российских представителей в списке нет. Мексика уже отказалась участвовать в переговорах по Украине без России.

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    31 июля 2023, 20:37
    Китай ограничил экспорт беспилотников

    Под запрет на экспорт из Китая попали переоборудуемые для военных целей беспилотники

    Китай ограничил экспорт беспилотников
    @ Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Власти Китая с 1 августа вводят ограничения на экспорт гражданских беспилотников дальнего радиуса действия, сообщает Associated Press.

    Это сделано из-за опасений, что покупатели смогут переоборудовать их для военных целей. Под запрет попадут коптеры весом более 7 кг, которые могут держаться в воздухе дольше 30 минут и сбрасывать груз, говорится в публикации, передает Lenta.ru.

    Отмечается, что Китай выступает против применения гражданских БПЛА в военных целях.

    Ранее Пекин заявлял, что Китай не является стороной конфликта на Украине и не поставляет никому оружие.

    Коментарии (10)
    31 июля 2023, 18:56
    Мать маньяка из Челябинской области считала его жертву сожительницей

    Мать маньяка из Челябинской области заявила, что считала его жертву сожительницей

    Мать маньяка из Челябинской области считала его жертву сожительницей
    @ Андрей Махонин/Ведомости/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Мать мужчины, которого подозревают в похищении и удерживании с 2009 года девушки, считает, что женщина жила с ним в доме добровольно и являлась его сожительницей, сообщили в полиции.

    Мать подозреваемого допрошена как свидетель, она проживала в одном доме с сыном, а также с похищенной девушкой, передает РИА «Новости».

    По словам пожилой женщины, ее сын противоправных действий в отношении девушки не совершал. Об убийстве другой женщины, которая проживала в этом доме ранее, мать заявила, что ничего не знает.

    Напомним, в Челябинской области мужчина 14 лет удерживал похищенную женщину и насиловал ее. Она смогла сбежать после того, как маньяка увезли с приступом в психиатрическую лечебницу.

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