Путин заявил о важности быстрого внедрения в жизнь передовых разработок российских инженеров

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей Форума будущих технологий, отметив, что сейчас для России в условиях беспрецедентных внешних вызовов важно максимально быстро внедрять в жизнь передовые разработки отечественных инженеров, телеграмма опубликована на сайте Кремля. Форум будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир» впервые проходит в России 9-14 июля 2023 года в Конгресс-центре ЦМТ. Там будут продемонстрированы квантовые технологии и продукты от госкорпораций и ключевых разработчиков. В рамках выставочной экспозиции 13–14 июля – в открытые дни форума – высокотехнологичные продукты в сфере квантовых технологий продемонстрируют ОАО «РЖД», ГК «Росатом», АО «Газпромбанк», правительство Москвы и ПАО «Сбербанк». «Приветствую вас на Форуме будущих технологий, проходящем под девизом «Опережая время» ... Сегодня в условиях беспрецедентных внешних вызовов, а главное – масштабного, качественного обновления промышленности, сельского хозяйства, всех отраслей российской экономики, государственного управления и социальной сферы, принципиально важно, чтобы передовые разработки наших инженеров, исследователей максимально быстро внедрялись в жизнь», – передает РИА «Новости» текст телеграммы. По его словам, быстрое внедрение – это залог укрепления технологического суверенитета, национального прогресса и роста благосостояния граждан России. Путин отметил, что форум может дать дополнительный мощный импульс этой работе. Кроме того, это открытая площадка для диалога представителей разных структур для выработки совместных шагов по технологическим направлениям. «Наша задача, важнейший приоритет России – использовать колоссальный потенциал таких инновационных решений для роста экономики и повышения качества жизни людей», – добавляется в телеграмме. Путин отметил, что в предстоящих встречах примут участие зарубежные коллеги. Президент России видит в этом возможность для наращивания взаимовыгодного сотрудничества и реализации совместных «прорывных проектов».

Россия должна чем-то ответить Турции на возвращение Киеву главарей «Азова» (террористическая организация), «благо линий чувствительного соприкосновения от Кавказа до Сирии достаточно», считает политолог, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. При этом ответ Москвы должен быть соразмерным. Cообщение о возвращении на Украину из Турции бывших пленных главарей украинского нацбатальона «Азов»* (запрещен в РФ и признан террористической организацией) взбодрило субботний вечер, отметил Федор Лукьянов в Telegram-канале «Россия в глобальной политике». Эксперт предложил оценивать это событие в рамках рационального. Лукьянов констатировал, что Турция не была и не будет союзником России, никогда этого не декларировала и к этому не стремилась. При этом он подчеркнул, что это же касается и России относительно Турции. По мнению политолога, деловые контакты Москвы и Анкары проистекают из способности на основе взаимности принести друг другу определенную (иногда немалую) пользу и – что важнее – не причинять друг другу существенного вреда, который каждая сторона может при желании нанести противоположной. Как считает Лукьянов, эта схема довольно эффективно работает на протяжении восьми лет. При этом залогом функционирования описанной схемы является четкое выполнение того, о чем договорились. Договоренностей может быть значительно меньше, чем противоречий, но, если они неукоснительно соблюдаются, это гарантирует продолжение успешного взаимодействия, несмотря на обилие разногласий. Вместе с этим, указывает эксперт, по негласно принятому модусу поведения, на нарушение договоренности одной стороной должен обязательно последовать ответ соразмерного масштаба, после чего пассив «списывается», а баланс восстанавливается для продолжения совместных действий. По мнению Лукьянова, в этой логике Россия должна чем-то ответить Турции, благо линий чувствительного соприкосновения от Кавказа до Сирии достаточно. При этом политолог предупредил, что если ответа не последует либо, напротив, ответ будет непропорционально мощным, вся схема окажется под угрозой. Ранее в субботу украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что возвращается на Украину из Турции вместе с пятью командирами нацбатальона «Азов»*. Кремль назвал выдачу Турцией главарей «Азова» прямым нарушением договоренностей.

Представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов призвал президента Турции Тайипа Эрдогана направить в Крым своих представителей для ознакомления с реальной жизнью крымских татар. По его словам, Эрдоган на встрече с Владимиром Зеленским отождествлял крымских татар с Украиной, что не имеет ничего общего с реальностью. Президенту Турции следовало бы направить на полуостров своих представителей для ознакомления с реальной жизнью крымских татар, а потом уже делать заявления, считает Крымскотатарский общественный деятель, представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов. Об этом он заявил РИА «Новости». Смирнов заявил, что крымские татары вели борьбу за свою свободу все годы нахождения полуострова в составе Украины. Общественный деятель указал, что украинское руководство категорически отказывалось принимать решение о реабилитации крымских татар, крымскотатарский язык не признавался государственным, запрещалось строить Соборную мечеть. По его словам, по этим причинам весь полуостров в годы нахождения в составе Украины превратился в «поляну протеста». Смирнов выразил уверенность, что лидеру Турции это очень хорошо известно, но признавать это публично он не торопится. Смирнов напомнил, что после воссоединения Крыма с Россией президент Владимир Путин одним из первых своих указов реабилитировал крымских татар, армян, болгар, греков, немцев и итальянцев, крымскотатарский язык стал в Крыму государственным. Он также обратил внимание, что в столице Крыма подходит к завершению строительство Соборной мечети. Он также отметил, что десятки миллиардов рублей вложены в строительство социальных объектов, дорог и инженерных коммуникаций в местах компактного проживания крымских татар, в которых при Украине было средневековое бездорожье. Напомним, Турция отказалась признавать новые границы России.

Возвращение из Турции на Украину главарей «Азова» (террористическая организация) стало нарушением условий имевшихся договоренностей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Возвращение из Турции на Украину главарей «азовцев» является ни чем иным, как прямым нарушением условий имевшихся договоренностей. Причем в данном случае условия нарушила как украинская сторона, так и турецкая сторона», – цитирует Пескова РИА «Новости». Согласно договору, боевики должны были находиться на территории Турции до окончания конфликта, добавил представитель Кремля. Он также отметил, что Россию никто не поставил в известность о передаче боевиков. При этом пресс-секретарь президента отметил, что на этот шаг Турцию вынудили пойти на фоне провалов ВСУ в контрнаступлении, а также в преддверии саммита НАТО в Вильнюсе. Анкара, в свою очередь, проявляет солидарность с членами альянса, и Россия это прекрасно понимает, добавил Песков. Ранее в субботу украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что возвращается на Украину вместе с находившимися в Турции пятью командирами нацбатальона «Азов». Напомним, в сентябре 2022 года газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что в результате сложного переговорного процесса по обмену, с подконтрольной киевскому режиму территории Украины были возвращены 55 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность. Украинская сторона также передала России политика Виктора Медведчука, который с начала СВО содержался без суда в застенках СБУ. Как утверждали западные СМИ, российские военнослужащие были обменены при посредничестве турецкой стороны и лично Реджепа Эрдогана на примерно 200 украинских военнопленных, в том числе на пятерых командиров «Азова». Позже турецкие СМИ сообщали, что Россия при обмене настояла на том, чтобы пять командиров «Азова» остались на территории Турции. При этом турецкие СМИ сообщали, что командиры «Азова» находятся в Турции в качестве гостей.

Российские инженеры смогут изучить микросхемы захваченной ракеты Storm Shadow и выявить ее уязвимости, что позволит ВС России успешно нейтрализовывать такие системы в будущем, выразил мнение отставной офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер. Риттер заявил РИА «Новости», что, будучи служащим разведки, он немедленно изучил бы микросхемы и выявил уязвимости на предмет глушения таких ракет. Он выразил мнение, что в Москве проведут инженерный анализ захваченной ракеты Storm Shadow на предмет потенциальных уязвимостей в электронике для последующего подавления таких ракет системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Он также предположил, что в Москве изучат систему наведения захваченной ракеты Storm Shadow, чтобы использовать эти знания в производстве своих крылатых ракет. Он также выразил уверенность, что российскими инженерами будет изучен каждый аспект Storm Shadow с целью более совершенного наведения на системы противовоздушной обороны. Кроме того, по мнению Риттера, вероятно, для лучшего отслеживания ракет Storm Shadow будут внесены коррективы в работ

Решение передать Украине находившихся на турецкой территории командиров нацбатальона «Азов»* (запрещен в РФ и признан террористической организацией) могло быть принято только на высоком уровне, сообщил дипломатический источник в Турции. Дипломатический источник в Турции сообщил, что такое решение могло быть принято только на высоком уровне, учитывая имеющиеся договоренности между сторонами украинского конфликта, передает ТАСС. Он также обратил внимание, что это произошло сразу по завершении визита в Турцию президента Украины Владимира Зеленского и что об этом не объявила турецкая сторона. Ранее в субботу глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что возвращается на Украину из Турции вместе с пятью командирами нацбатальона «Азов»*. Кремль назвал выдачу Турцией главарей «Азова»* прямым нарушением Анкарой и Киевом договоренностей. Большинство жителей Германии поддержали вступление Украины в НАТО

Большинство немцев выступили за то, чтобы Украину приняли в НАТО, следует из данных опроса, проведенного социологическим институтом YouGov по заказу агентства DPA. Из опроса следует, что 42% респондентов высказались за то, чтобы Украина стала членом НАТО после окончания конфликта, 13% опрошенных выступили за немедленное присоединение, а 29% сказали, что принципиально против вступления Украины в альянс. Отметим, что еще в мае 2023 года, по данным агентства DPA, 54% немцев выступили против вступления Киева в ряды членов НАТО. Поддержали присоединение тогда 27%. По мнению социологов, сейчас граждане Германии (58%) хотят, чтобы Россия и Украина немедленно начали переговоры, 26% высказались против этого, а 16% не стали отвечать на вопрос. Накануне в Белом доме заявили, что Украина пока не соответствует всем необходимым требованиям, чтобы стать членом НАТО. Новости СМИ2 Появилось видео подрыва колонны ВСУ на минах в Запорожской области В Сети появилось видео подрыва колонны бронетехники ВСУ на минном поле в Запорожской области

В Сети появилось видео подрыва колонны бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на минном поле в районе населенного пункта Новоадаровка Запорожской области. Видео появилось в Telegram-канале «Военный осведомитель». В сообщении под видео уточняется, что попавшие на видео события произошли в начале июня и были сняты беспилотником 305-й артиллерийской бригады Восточного военного округа России. На видеозаписи колонна 23-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) заезжает на минное поле в районе населенного пункта Новоадаровка Запорожской области, после чего на противотанковых минах подрываются по меньше мере восемь единиц бронетехники противника, в том числе два танка, а также бронетранспортер MRAP International MaxxPro. Накануне глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинское командование целенаправленно бросает пехоту в атаку через минные поля, чтобы таким образом расчистить путь для поставленной Западом военной техники. Он назвал новую тактику Вооруженных сил Украины «разминированием ногами». Рар объяснил изменившуюся позицию немцев по вступлению Украины в НАТО Александр Рар: Чем дольше длится украинский конфликт, тем больше немцы склоняются к вступлению Украины в НАТО

За последнее время немцы серьезно изменили свое отношение к членству Украины в НАТО. Свою роль сыграла пропаганда в СМИ, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее стало известно, что большинство жителей Германии поддержали вступление Украины в НАТО. «Посмотрите, кто самый популярный политик в Германии – это Борис Писториус, которого еще год назад мало кто знал. Сейчас он завоевывает себе поддержку и политические очки за счет резких высказываний о том, что Россия должна проиграть на Украине», – казал германский политолог Александр Рар. «И немцы во многом пересмотрели свое отношение к происходящему в рамках военного конфликта. До февраля 2022 года к России было очень много симпатий, жители Германии активно выступали против дальнейшего расширения НАТО на Восток», – продолжил собеседник. «Но сами военные действия и их продолжительность привели к тому, что многие выступают за окончание конфликта. Но и немало тех, кто поддерживает дальнейшую военную помощь Украине, таких больше 60%. Фактически, немцы пришли к мнению, что у Украины есть единственный путь – рано или поздно стать членом НАТО», – объясняет эксперт. «Эта логика прослеживается в СМИ, которая пропагандирует американскую и европейскую политику. Ситуация очень сложная. Перспективы России вместе с Европой остаются достаточно туманными, если не ушли куда-то очень далеко за горизонт», – рассуждает политолог. «Более того, теперь люди думают, что в будущем альянсу придется переходить к политике сдерживания или даже железного занавеса по отношению к России. Все это крайне плачевно для тех, кто верил в мир. Таких сейчас осталось крайне мало, но и их затыкают, не дают высказываться», – заключил Рар. Ранее опрос, проведенный социологическим институтом YouGov по заказу агентства DPA, показал, что большинство немцев поддерживают вступление Украины в НАТО. Так, 42% респондентов высказались за вступление страны в альянс после окончания конфликта, 13% опрошенных выступили за немедленное присоединение, а 29% сказали, что принципиально против. Отметим, что еще в мае 2023 года, по данным агентства DPA, 54% немцев выступили против вступления Киева в ряды членов НАТО. Поддержали присоединение тогда 27%. По мнению социологов, сейчас граждане Германии (58%) хотят, чтобы Россия и Украина немедленно начали переговоры, 26% высказались против этого, а 16% не стали отвечать на вопрос. Накануне в Белом доме заявили, что Украина пока не соответствует всем необходимым требованиям, чтобы стать членом НАТО. Новости СМИ2 Западные СМИ назвали способ нейтрализации F-16 на Украине Newsweek: Россия будет уничтожать обслуживающий персонал F-16 при поставке их Украине

Персонал, который будет обслуживать истребители F-16 на территории Украины станет «законными военными целями» для российских ударов, заявил бывший командующий ВВС США, генерал-лейтенанта в отставке Чарли Мур. Он пояснил, что страны, которые планируют поставить Киеву истребители F-16, также должны будут направить подрядчиков или военнослужащих, имеющих опыт обслуживания сложных самолетов, передает Newsweek. Одной из сложностей при поставках истребителей Киеву является потребность самолетов в централизованных базах. Сейчас советские самолеты, которые использует Украина, эксплуатируются в рассредоточенных местах. Наличие централизованных баз упрощает для России нанесение ударов. По словам Мура, на этих базах будут размещены, вероятно, западные или натовские подрядчики, по крайней мере на начальный период, для наблюдения за наиболее сложным техническим обслуживанием. «Если граждане стран, предоставляющих самолеты, нужны на базах, они становятся очень и очень интересной мишенью для России, и эти места станут законными военными целями в соответствии с законами вооруженного конфликта», – сказал Мур. Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Киев может получить истребители F-16 до завершения конфликта на Украине. Зеленский сообщил о возвращении из Турции командиров «Азова» Зеленский анонсировал свое возвращение на Украину из Турции вместе с пятью командирами нацбатальона «Азов»*

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что возвращается на Украину вместе с находившимися в Турции пятью командирами нацбатальона «Азов»* (запрещен в России и признан террористической организацией). На видео, размещенном в Telegram-канале Зеленского, глава киевского режима и глава его офиса Андрей Ермак встречают в одном из аэропортов Турции командиров нацбатальона «Азов»* (запрещен в России и признан террористической организацией) и вместе с ними садятся в самолет. «Возвращаемся домой», – написал президент Украины в следующем сообщении. Напомним, в сентябре 2022 года газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что в результате сложного переговорного процесса по обмену, с подконтрольной киевскому режиму территории Украины были возвращены 55 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность. Украинская сторона также передала России политика Виктора Медведчука, который с начала СВО содержался без суда в застенках СБУ. Как утверждали западные СМИ, российские военнослужащие были обменены при посредничестве турецкой стороны и лично Реджепа Эрдогана на примерно 200 украинских военнопленных, в том числе на пятерых командиров «Азова». Позже турецкие СМИ сообщали, что Россия при обмене настояла на том, чтобы пять командиров «Азова» остались на территории Турции. При этом турецкие СМИ сообщали, что командиры «Азова» находятся в Турции в качестве гостей. Новости СМИ2 Политолог объяснил природу низких моральных качеств Зеленского Политолог Асафов: Зеленский лишен эмпатии к украинцам и заботится лишь о своих бизнес-активах

Сперва Владимир Зеленский зарабатывал деньги в России, затем стал президентом благодаря финансовым и медийным ресурсам олигарха Игоря Коломойского, а позже вновь сменил «инвестора» и полностью вжился в роль, которая ему отведена Вашингтоном. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Александр Асафов. «Если вспоминать предысторию, то для Зеленского после работы в России участие в выборах президента под покровительством олигарха Игоря Коломойского было еще одним способом заработка. И если Коломойский пытался защитить свои активы, то шоумен и комик стремился нажиться», – напоминает Александр Асафов, политолог, член Общественной палаты РФ. Более того, пока Зеленский зарабатывал в России, он критиковал политику экс-президента Петра Порошенко по таким вопросам как статус русского языка и положение канонической Украинской православной церкви. Но это явление было временным. «Обкатав в новых условиях «Квартал 95» и выпустив сериал «Слуга народа», Зеленский получал доступ к политическому лоббизму. Даже если бы он проиграл выборы президента, для него открывались двери в Раду. И тогда никто не думал о том, что подобный бизнес-план приведет к той ситуации, к которой он привел», – добавил он. «Вскоре Зеленский понял – в борьбу с Россией готовы инвестировать. Запад дает деньги не только под условный «Евромайдан», но и под любую антироссийскую деятельность. Посмотрев, как это работает на практике, Зеленский решил вжиться в ту роль, которую ему предложили в Вашингтоне, и ушел от Коломойского, забыв о своих обещаниях добиться мира в Донбассе. Сейчас он всецело оправдывает ожидания своих инвесторов, причем с лихвой», – подчеркивает эксперт. «Мы знаем, что аппетит приходит во время еды. Данные о финансовом состоянии Зеленского и его окружения известны. Доходы растут. Очевидно, что у президента Украины не осталось эмпатии к украинцам, а также никаких моральных и этических принципов, которые и до того были низкими», – акцентирует политолог. «Единственное, что беспокоит Зеленского – это не судьба Украины, а поиск способа проиграть военный конфликт таким образом, чтобы не потерять нажитое имущество и деньги. Его бесконечное попрошайничество лишь подтверждает эту точку зрения. Да и любое выступление Зеленского всегда сопровождается словами «Дайте денег», – заключил Асафов. В последнее время Зеленский все активнее обвиняет западных партнеров в том, что продвижение украинской армии проваливается из-за недостаточных поставок оружия. Он считает, что контрнаступление ВСУ могло бы начаться намного раньше, но при условии своевременных поставок вооружений с Запада. Об этом он заявил в интервью CNN. Кроме того, в преддверии саммита НАТО Зеленский продолжает давить на западные страны в вопросе поставок истребителей F-16. В субботу президент Украины провел телефонные переговоры и. о. премьер-министра Нидерландов Марком Рютте, с которым договорился о сроках начала обучения украинских пилотов управлению самолетами. Ранее чешский премьер Петр Фиала после встречи с Зеленским заявил, что Прага передаст Украине боевые вертолеты и боеприпасы. На фоне этого Зеленский, вопреки мнению и желаниям украинцев, активно уничтожает каноническую Украинскую православную церковь. Ранее религиовед Роман Лункин отмечал, что Зеленский и его окружение готовы ликвидировать УПЦ в угоду собственным политическим амбициям. В Киеве назвали пять принципов использования кассетных боеприпасов Министр обороны Украины рассказал о подробностях использования кассетных боеприпасов

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что кассетные боеприпасы необходимы ВСУ якобы не будут использовать кассетные боеприпасы в городской застройке. Так, по словам Резникова, кассетные боеприпасы будут использованы якобы только для «деоккупации международно-признанных территорий Украины», а не для ударов по территориям России. Второй принцип – ВСУ якобы не будут использовать кассетные боеприпасы в городской застройке, только на линии обороны. Третий – Украина будет вести учет мест применения боеприпасов и информировать партнеров. Четвертый – территории, которые будут обстреляны, станут приоритетными для разминирования. Пятый принцип заключается в том, что Украина проинформирует партнеров об использовании кассетных боеприпасов, в том числе об их эффективности. Напомним, Вашингтон решил передать Киеву кассетные боеприпасы. В Киеве пообещали США «ответственно использовать» кассетные бомбы. При этом в Демпартии США раскритиковали решение президента Джо Байдена о передаче боеприпасов. Новости СМИ2 Военкоры: ВСУ вывели войска из населенного пункта в Запорожской области Военкоры: ВСУ прекратили бои за населенный пункт Пятихатки и отступили

Вооруженные силы Украины остановили бой за населенный пункт Пятихатка и отступили, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Авторы публикации связывают вывод войск из поселка с решением командования, которое пришло к выводу, что прорыв на этом направлении – это бесперспективно. Отмечается, что войска уже начали покидать населенный пункт, они уходят вглубь обороны. «Их провожала наша артиллерия, наводившаяся с коптеров», – рассказало издание. Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал газете ВЗГЛЯД о том, что ВСУ ведут строительство локальных пунктов управления с целью активизации боевых действий в районе Запорожской АЭС. Он также назвал новую тактику ВСУ в Запорожской области «разминированием ногами». Напомним, активные боевые действия в районе села Пятихатки в сторону Жеребянки продолжаются с начала так называемого контрнаступления ВСУ. Бои высокой интенсивности с задействованием танков и другой бронетехники могут длиться часами. При этом украинские националисты встречают жесткий отпор российских сил.

Президент США Джо Байден заявил председателю КНР Си Цзиньпину о зависимости Китая от инвестиций Запада. Это заявление глава США сделал после того, как лидер Китая встретился с российским президентом Владимиром Путиным в марте 2023 года, сообщает телеканал CNN, передает Reuters. Джо Байден созвонился с китайским лидером сразу после, напомнив ему, что Пекин полагается на западные инвестиции, он сказал ему «быть осторожнее», передает РБК. «Я сказал: это не угроза. Это наблюдение», – отметил Байден. Ранее Байден без подробностей заявил, что Китай якобы имеет «колоссальные проблемы». Новости СМИ2 Президент Грузии назвала срыв гей-фестиваля «нарушением конституции» Президент Грузии Зурабишвили заявила о нарушении конституции республики из-за срыва фестиваля ЛГБТ в Тбилиси 8 июля 2023, 17:47 Текст: Дмитрий Александров, Тбилиси

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила о нарушении конституции республики из-за срыва фестиваля ЛГБТ в Тбилиси, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. Зурабишвили заявила, что сотрудники правоохранительных органов республики не смогли гарантировать участникам мероприятия безопасность. В связи с этим президент Грузии заявила о нарушении конституционных прав на свободу собраний и выражений. Она также обвинила правящую партию «Грузинская мечта» в том, что та подталкивала «радикальные группы» к срыву мероприятия. Зурабишвили назвала это «чрезвычайной реальностью». Посол Британии в Грузии Марк Клейтон заявил, что «шокирован» событиями на озере Лиси в Тбилиси, так как мероприятие оказалось сорванным, «несмотря на подготовку и превентивные меры». Он призвал власти Грузии наказать всех тех, кто «своими агрессивными действиями помешали проведению мирного собрания». В свою очередь посол Германии в республике Петер Фишер заявил, что суббота стала «печальным днем в Грузии», где якобы был «нарушен закон», а также право на свободу собраний, предусмотренное Декларацией о правах человека, которая ратифицирована Грузией. «Полная поддержка Tbilisi Pride», – заявил глава немецкой дипмиссии. Ранее полиции пришлось эвакуировать участников гей-фестиваля с места проведения мероприятия на озере Лиси вблизи Тбилиси. Несколько противников проведения гей-фестиваля в Грузии были задержаны полицией.