Политолог: Россия стала оплотом традиционных ценностей глобального уровня

Политологи Рудаков и Линдигрин в День семьи, любви и верности рассказали о важности нравственных устоев для страны

Традиционные ценности – базис российского общества, важнейший консолидирующий фактор, обеспечивающий общенациональное единство. Не случайно инициатива праздновать день святых Петра и Февронии как День семьи, верности и любви получила поддержку не только среди православных христиан, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рудаков. В субботу 8 июля Россия празднует День семьи, любви и верности.

«Традиционные ценности лежат в основе цивилизационного кода России. Курс президента Путина на их укрепление и защиту нашей идентичности пользуется поддержкой большинства россиян», – пояснил Александр Рудаков, политолог, кандидат исторических наук, эксперт ЭИСИ.

«Сейчас политический класс Запада ведет наступление на общечеловеческие нравственные устои. Россия же выступает в защиту традиционных ценностей, причем не только внутри страны, но и на международной арене, включая трибуну ООН. По сути дела, Россия стала оплотом традиционных ценностей глобального уровня», – отметил аналитик.

«Россия является ценностно консолидированной демократией, где защита моральных устоев закреплена на конституционном уровне. Фундаментальное значение имеет корпус конституционных поправок, одобренных на всенародном голосовании в 2020 году. Среди прочего, в них закреплены семейные ценности и юридически зафиксировано понятие брака как союза мужчины и женщины», – напомнил он.

«Кроме того, под руководством главы государства у нас в стране предприняты решительные меры, направленные на защиту семьи и детей, реализован широкий спектр законодательных инициатив в этой сфере», – добавил собеседник.

«Традиционные ценности – базис российского общества, важнейший консолидирующий фактор, обеспечивающий общенациональное единство. На платформе большинства сплотились представители всех национальностей и традиционных конфессий. Не случайно инициатива праздновать день святых Петра и Февронии как День семьи, верности и любви получила поддержку не только среди православных христиан, но и среди представителей других традиционных конфессий», – подчеркнул политолог.

«На символическом уровне праздник, очевидно, способствуют росту уважения и престижа многодетной семьи. Демография имеет определяющее значение с точки зрения роста экономического потенциала России, политической стабильности, обеспечения культурной преемственности. Многодетная семья – это частица российского цивилизационного универсума, наполненная его тысячелетними духовными ценностями, готовностью к взаимопомощи и солидарности», – отметил Рудаков.

«Россия – это «семья семей», участниками которой являются народы, регионы, поколения. Принятие в состав РФ новых субъектов усилило восприятие в обществе страны как одной большой семьи. СВО также придала особый смысл празднику. Ведь любовь и верность – это не просто слова, а глубочайшие переживания, наполняющие жизнь и дающие надежду», – резюмировал эксперт.

«В этом году многие мероприятия Дня семьи, любви и верности напрямую связаны с поддержкой бойцов СВО и их семей. Безусловно, поддержка любимых людей, как ни что другое помогает военнослужащим выстоять даже в самых сложных условиях боевых действий», – согласилась Наталья Линдигрин, генеральный директор АНО Институт региональных проблем.

«Конечно же, семьи наших бойцов и ветеранов становятся инициаторами и активными участниками различных волонтерских движений и акций по материальной и моральной поддержке участников спецоперации. Семьи ждут своих героев с победой и готовы делать все для помощи своим отцам, братьям, сыновьям», – отметила она.

«Спецоперация по защите будущего России, а также массовая гражданская поддержка бойцов и жителей новых регионов России укрепили восприятие страны как одной большой семьи. Семьи, где своих не бросают. Семьи, где предательство ради своих меркантильных интересов и западного финансирования однозначно порицается и воспринимается всеми с негативом», – указала собеседница.

Напомним, День семьи, любви и верности связан с историей святых благоверных Петра и Февронии. Эта супружеская чета жила в Муроме в XII-XIII веках. Князь Петр, вступивший на Муромский престол, болел проказой. Однажды во сне ему было видение, что исцелить его сможет Феврония – дочь древолаза из рязанской деревни Ласково.

Феврония действительно исцелила Петра, за это он взял ее в жены и увидел, насколько она хозяйственная, ласковая, добрая. В итоге Петр влюбился в Февронию. Они умерли в один день – 8 июля 1228 года. Петр и Феврония были канонизированы православной церковью на церковном соборе 1547 года. Их мощи хранятся в Свято-Троицком монастыре в Муроме, сообщает Фонд социально-культурных инициатив.

В 2002 году молодежь Мурома предложила возродить традицию празднования Дня Петра и Февронии не только на родине святых, но и во всей России. В 2008 году проект поддержали общественники, РПЦ и все традиционные религиозные конфессии России, ведь идея праздника не имеет конфессиональных границ.

Инициатива была одобрена Советом Федерации и Госдумой. Символом Дня семьи была выбрана ромашка – полевой цветок, символизирующий чистоту и мечты о любви и верности. Праздник сопровождает вручение медали «За любовь и верность».

В 2022 году президент Владимир Путин подписал указ об официальном установлении 8 июля праздника Дня семьи, любви и верности. В тексте указывается, что праздник отмечается «в целях сохранения традиционных семейных ценностей и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи».

В начале нынешнего года Путин включил в число принципов государственной культурной политики защиту «института брака как союза мужчины и женщины». Кроме того, в указе говорится, что в России в приоритетном порядке будет поддерживаться культурная деятельность по сохранению традиционных ценностей, исторической памяти и по защите исторической правды.