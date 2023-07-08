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Политолог: Россия стала оплотом традиционных ценностей глобального уровня
Политологи Рудаков и Линдигрин в День семьи, любви и верности рассказали о важности нравственных устоев для страны
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Традиционные ценности – базис российского общества, важнейший консолидирующий фактор, обеспечивающий общенациональное единство. Не случайно инициатива праздновать день святых Петра и Февронии как День семьи, верности и любви получила поддержку не только среди православных христиан, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рудаков. В субботу 8 июля Россия празднует День семьи, любви и верности.
«Традиционные ценности лежат в основе цивилизационного кода России. Курс президента Путина на их укрепление и защиту нашей идентичности пользуется поддержкой большинства россиян», – пояснил Александр Рудаков, политолог, кандидат исторических наук, эксперт ЭИСИ.
«Сейчас политический класс Запада ведет наступление на общечеловеческие нравственные устои. Россия же выступает в защиту традиционных ценностей, причем не только внутри страны, но и на международной арене, включая трибуну ООН. По сути дела, Россия стала оплотом традиционных ценностей глобального уровня», – отметил аналитик.
«Россия является ценностно консолидированной демократией, где защита моральных устоев закреплена на конституционном уровне. Фундаментальное значение имеет корпус конституционных поправок, одобренных на всенародном голосовании в 2020 году. Среди прочего, в них закреплены семейные ценности и юридически зафиксировано понятие брака как союза мужчины и женщины», – напомнил он.
«Кроме того, под руководством главы государства у нас в стране предприняты решительные меры, направленные на защиту семьи и детей, реализован широкий спектр законодательных инициатив в этой сфере», – добавил собеседник.
«Традиционные ценности – базис российского общества, важнейший консолидирующий фактор, обеспечивающий общенациональное единство. На платформе большинства сплотились представители всех национальностей и традиционных конфессий. Не случайно инициатива праздновать день святых Петра и Февронии как День семьи, верности и любви получила поддержку не только среди православных христиан, но и среди представителей других традиционных конфессий», – подчеркнул политолог.
«На символическом уровне праздник, очевидно, способствуют росту уважения и престижа многодетной семьи. Демография имеет определяющее значение с точки зрения роста экономического потенциала России, политической стабильности, обеспечения культурной преемственности. Многодетная семья – это частица российского цивилизационного универсума, наполненная его тысячелетними духовными ценностями, готовностью к взаимопомощи и солидарности», – отметил Рудаков.
«Россия – это «семья семей», участниками которой являются народы, регионы, поколения. Принятие в состав РФ новых субъектов усилило восприятие в обществе страны как одной большой семьи. СВО также придала особый смысл празднику. Ведь любовь и верность – это не просто слова, а глубочайшие переживания, наполняющие жизнь и дающие надежду», – резюмировал эксперт.
«В этом году многие мероприятия Дня семьи, любви и верности напрямую связаны с поддержкой бойцов СВО и их семей. Безусловно, поддержка любимых людей, как ни что другое помогает военнослужащим выстоять даже в самых сложных условиях боевых действий», – согласилась Наталья Линдигрин, генеральный директор АНО Институт региональных проблем.
«Конечно же, семьи наших бойцов и ветеранов становятся инициаторами и активными участниками различных волонтерских движений и акций по материальной и моральной поддержке участников спецоперации. Семьи ждут своих героев с победой и готовы делать все для помощи своим отцам, братьям, сыновьям», – отметила она.
«Спецоперация по защите будущего России, а также массовая гражданская поддержка бойцов и жителей новых регионов России укрепили восприятие страны как одной большой семьи. Семьи, где своих не бросают. Семьи, где предательство ради своих меркантильных интересов и западного финансирования однозначно порицается и воспринимается всеми с негативом», – указала собеседница.
Напомним, День семьи, любви и верности связан с историей святых благоверных Петра и Февронии. Эта супружеская чета жила в Муроме в XII-XIII веках. Князь Петр, вступивший на Муромский престол, болел проказой. Однажды во сне ему было видение, что исцелить его сможет Феврония – дочь древолаза из рязанской деревни Ласково.
Феврония действительно исцелила Петра, за это он взял ее в жены и увидел, насколько она хозяйственная, ласковая, добрая. В итоге Петр влюбился в Февронию. Они умерли в один день – 8 июля 1228 года. Петр и Феврония были канонизированы православной церковью на церковном соборе 1547 года. Их мощи хранятся в Свято-Троицком монастыре в Муроме, сообщает Фонд социально-культурных инициатив.
В 2002 году молодежь Мурома предложила возродить традицию празднования Дня Петра и Февронии не только на родине святых, но и во всей России. В 2008 году проект поддержали общественники, РПЦ и все традиционные религиозные конфессии России, ведь идея праздника не имеет конфессиональных границ.
Инициатива была одобрена Советом Федерации и Госдумой. Символом Дня семьи была выбрана ромашка – полевой цветок, символизирующий чистоту и мечты о любви и верности. Праздник сопровождает вручение медали «За любовь и верность».
В 2022 году президент Владимир Путин подписал указ об официальном установлении 8 июля праздника Дня семьи, любви и верности. В тексте указывается, что праздник отмечается «в целях сохранения традиционных семейных ценностей и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи».
В начале нынешнего года Путин включил в число принципов государственной культурной политики защиту «института брака как союза мужчины и женщины». Кроме того, в указе говорится, что в России в приоритетном порядке будет поддерживаться культурная деятельность по сохранению традиционных ценностей, исторической памяти и по защите исторической правды.
Названо число погибших на Украине французских наемников
RTL: На Украине сейчас воюют около 100 наемников из Франции
Около 100 французских наемников воюют на территории Украины, сообщила радиостанция RTL со ссылкой на собственное расследование.
В начале конфликта на Украине выразили желание воевать 800 французов, но только половина из них на самом деле отправилась в зону боевых действий, передает РИА «Новости».
Некоторые бойцы лишь несколько дней были на Украине, другие продержались более длительное время, есть и те, кто после отдыха дома снова отправился в зону конфликта, сообщает RTL.
Чаще это мужчины в возрасте от 25 до 40 лет, более трети из них «близки» к ультраправым убеждениям, а некоторые «неонацисты». Также сообщается, что около десяти французских наемников погибли на поле боя.
После проверки властей Украины наемники попадают в Интернациональный легион, где заключают договор с ВСУ и получают от 500 евро в месяц и до 3 тыс. за нахождение на передовой.
Российские войска нанесли удар по «Кракену»
Глава пресс-центра Южной группировки российских войск Астафьев сообщил об ударе по резервам нацистского «Кракена»
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Поражен район сосредоточения резервов украинского нацистского формирования «Кракен» (признан террористической организацией и запрещен на территории России) у населенного пункта Дзержинское, сообщил начальник пресс-центра Южной группировки российских войск Вадим Астафьев.
Авиация нанесла ракетно-бомбовые удары по скоплениям украинских военных и их опорным пунктам на Соледаро-Артемовском и Александро-Калиновском направлениях. Российские войска сорвали две попытки штурмовой группы вооруженных сил Украины прорвать оборону в районе Майорска. ТОС «Солнцепек» накрыла силы ВСУ у Богдановки, передает ТАСС.
Напомним, в мае в результате ракетного удара было поражено расположение украинского нацбатальона «Кракен» (признано террористической организацией и запрещено на территории России). В июле также были нанесены ракетно-бомбовые удары по местам дислокации подразделений нацистского формирования.
Эрдоган заявил о праве Украины вступить в НАТО и визите Путина в Турцию
Эрдоган встретился с Зеленским в Стамбуле и заявил о праве Украины вступить в НАТО
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Украина «заслуживает членства в НАТО», заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Стамбуле. Он также заявил о возможном визите российского лидера Владимира Путина в Турцию в августе.
Эрдоган выразил поддержку «суверенитету и территориальной целостности Украины». Он сообщил, что рассчитывает на продление зерновой сделки «хотя бы на три месяца». При этом Турция выступает за «пролонгацию на два года».
Также Эрдоган сообщил, что Турция ведет переговоры «как с Россией, так и с Украиной по вопросам обмена пленных». «В следующем месяце господин Путин посетит Турцию. И у нас вновь будет возможность в формате тет-а-тет обсудить эту тему», – приводит его слова ТАСС.
В свою очередь, Зеленский заявил, что зерновая сделка не должна зависеть от позиции одного государства. По его словам, «есть много разных проблем и вызовов», поэтому он выступил против ситуации, при которой приходится «собираться каждый раз, чтобы думать, как прожить два месяца людям в мире, как снова договориться». Зеленский сказал, что «должны быть разные коридоры». Он пояснил, что речь идет о движении судов из портов Николаевской области.
Говоря о возможности мирного урегулирования, Зеленский подтвердил свою позицию о неприемлемости «замораживания конфликта» и приверженность своему так называемому мирному плану.
Напомним, президент США Джо Байден «не думает», что Украина «готова для членства в НАТО». По его мнению, сейчас преждевременно ставить на голосование вопрос о ее членстве в альянсе.
В МИД России указывали, что оснований для продления зерновой сделки, срок действия которой истекает 17 июля, при текущей позиции Запада и молчании ООН нет.
Эксперт объяснил ценность трофейной ракеты Storm Shadow
Эксперт: Изучение трофейной Storm Shadow удешевит борьбу ВС РФ с этим типом ракет
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Тщательный анализ Storm Shadow займет около месяца, но наиболее важная информация начнет поступать уже в течение недели. На основании полученных данных ВС РФ смогут улучшить и удешевить методы противодействия этим ракетам. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее российским военным удалось захватить Storm Shadow.
«В первую очередь анализ Storm Shadow позволит точно узнать, из каких композитных материалов состоит ракета. Эта информация станет важным шагом на пути усовершенствования наших станций РЭБ. Кроме того, Россия получает возможность детально разобрать инерциальную систему наведения снаряда», – сказал военный эксперт Юрий Кнутов.
«Движение к цели Storm Shadow осуществляется в три фазы. На первом этапе боезаряд получает данные с базы, что позволяет достаточно точно направить ракету в необходимый квадрат. Затем, уже в полете, снаряд считывает данные системы GPS. Таким образом, корректировка траектории происходит непосредственно в воздухе», – отмечает собеседник.
«На последнем этапе задействуется тепловая система самонаведения, которая молниеносно сравнивает заложенный в ракету образ цели с тем, что видит камера снаряда. Подобная трехфазная система позволяет нанести удар с максимальной точностью. Теперь у ВС РФ появляется возможность изучить эту систему изнутри», – подчеркивает эксперт.
«Более того, после детального изучения противодействие снарядам станет дешевле, поскольку мы сможем ориентироваться в большей степени на системы РЭБ, хотя ранее приходилось задействовать боеприпасы «Панцирь», – акцентирует собеседник.
«Точно оценить время, необходимое для анализа Storm Shadow, трудно. Однако, как показывает практика, на детальное рассмотрение может уйти около месяца. Тем не менее наиболее важные данные появятся уже через неделю начала комплексной работы по этому направлению», – резюмирует Кнутов.
Ранее российские военные из добровольческого отряда «Барс-11» захватили британскую крылатую ракету Storm Shadow. Об этом РИА «Новости» сообщил начальник Военно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин. По его словам, снаряд был разрушен лишь частично, поскольку упал плашмя.
«Ракета нашими техническими специалистами прямо на поле боя расчленена на несколько частей. Фугасная и кумулятивная части отдельно, блок управления отдельно, сложили крыло для удобства транспортировки», – рассказал Рогозин. Он добавил, что в боезаряде использована электроника очень высокого уровня.
В своем Telegram-канале Рогозин отметил, что матчасть ракеты пришлось доставать из «серой зоны» линии боевого соприкосновения под артобстрелом. Кроме того, украинские диверсанты пытались перехватить в дороге машину с ракетой и машину сопровождения. Операция по эвакуации трофейной Storm Shadow длилась два дня.
В настоящее время снаряд направили на одно из оборонных предприятий Москвы. Рогозин отметил, что специалисты изучат алгоритмы системы управления вооружения и поделятся ими с экспертами ПВО, что позволит найти «противоядие» для наших систем РЭБ.
Американское издание The Drive пишет, что ракета может представлять огромную разведывательную ценность для России. Отмечается, что в конструкции Storm Shadow применены решения, обеспечивающую малозаметность. По мнению газеты, полезными для ВС РФ могут оказаться материалы, из которых создан снаряд, а также конструкция боеголовки.
Боеприпас получил инерциальную систему наведения с коррекцией по GPS, а на финальном этапе полета ракета использует инфракрасную головку самонаведения (ГСН) с автоматическим распознаванием цели. Как пишет издание, изучение ГСН, бортовой электроники и программного обеспечения позволит найти в ракете слабые места.
Ранее сообщалось, что средства ПВО ВС России перехватили четыре крылатые ракеты Storm Shadow.
Рогов назвал новую тактику ВСУ в Запорожской области «разминированием ногами»
Рогов: Для Киева сохранить западную технику важнее, чем жизни солдат
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На Запорожском направлении ВСУ ведут строительство локальных пунктов управления с целью активизации боевых действий в районе Запорожской АЭС. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, комментируя ситуацию на Запорожском направлении.
«Новая тактика, применяемая ВСУ на Запорожском направлении, заключается в том, что пехота идет в атаку без поддержки бронетехники. Использование такой тактики оправдывается циничным отношением украинских властей к жизням собственных граждан. Для них сохранить западную технику важнее, чем жизни солдат», – сказал Владимир Рогов, председатель движения «Мы вместе с Россией».
«По сути, это как раз то «разминирование ногами», о котором я ранее писал в своем Telegram-канале. Это просто ужасно. Если сначала у них была хотя бы артиллерийская поддержка, то сейчас зачастую и ее нет», – добавил собеседник.
«В целом по Запорожскому направлению, начиная от Васильевки на западе и заканчивая Времевским выступом на востоке, противник ведет наступление малыми группами до 20 человек, нанося беспокоящие удары. Иногда они работают с бронетехникой и имеют артиллерийскую поддержку, но техника не подходит близко, работает из закрытых позиций», – рассказал он.
«Немаловажный аспект заключается в том, что ВСУ аналогичные действия предпринимают и на других участках линии боевого соприкосновения. Они пытаются как бы раздергивать нашу линию обороны, не обозначая, где будет основной удар», – добавил Рогов.
«Кроме того, противник ведет строительство локальных пунктов управления на Васильевском направлении, в районе Степногорска и Каменского. Это говорит о том, что велика вероятность активизации боевых действий наступательного характера в направлении Запорожской АЭС», – заключил собеседник.
Ранее стало известно, что вооруженные силы Украины применяют новую тактику в направлении населенных пунктов Пятихатки – Жеребянки в Запорожской области. Об этом сообщил российский военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале. От отметил, что украинские военные идут в атаку без поддержки тяжелой техники, при этом им активно содействует артиллерия.
Новая тактика, по мнению военкора, «получилась не очень». Со ссылкой на радиоперехваты Коц сообщил, что наступающая сторона понесла «большие потери «трехсотыми» (ранеными – здесь и далее прим. ВЗГЛЯД) и «двухсотыми» (погибшими)», откатившись на исходные позиции. Очередная попытка штурма Жеребянок захлебнулась, заключил Коц.
Напомним, активные боевые действия в районе села Пятихатки в сторону Жеребянки продолжаются с начала так называемого контрнаступления ВСУ. Бои высокой интенсивности с задействованием танков и другой бронетехники могут длиться часами. При этом украинские националисты встречают жесткий отпор российских сил.
Накануне позиции бойцов Вооруженных сил России в Запорожской области посетил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко и врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. «С Сергеем Владиленовичем Кириенко заехали на позиции наших ребят, батальона Судоплатова, которые стоят на защите рубежей Запорожской области на направлении контрудара ВСУ», – сообщил Балицкий в своем Telegram-канале.
В среду командир подразделения ВС России рассказал, что артиллерия Вооруженных сил России шквальным огнем отразила атаку украинской бронегруппы на Запорожском направлении. По его словам, воздушная разведка подразделения засекла выдвижение бронегруппы противника, в составе которой был замечен танк Leopard. Командир добавил, что артиллерийские батареи шквальным огнем остановили наступление на наши позиции, враг был вынужден вернуться на исходные позиции с потерями в личном составе и технике.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, для чего ВСУ наращивают контингент на фронте в ЛНР и как может измениться военная обстановка в перспективе. Опрошенные газетой эксперты отмечали, что такой активностью противник пытается отвлечь наши силы, в частности авиацию, с Запорожского направления.
Кроме того, в разговоре с газетой ВЗГЛЯД эксперты назвали проблемы ВСУ для осуществления второго этапа контрнаступления. Незадолго до этого в Запорожской области заявили о подготовке ВСУ ко второму этапу контрнаступления.
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Захарова раскритиковала заявление Пентагона о «наименее опасных» кассетных боеприпасах для Украины
Захарова: США вновь пытаются отвлечь внимание общественности от террористической деятельности Украины
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Соединенные Штаты заявлениями о «наименее опасных» кассетных боеприпасах для Украины пытаются отвлечь внимание мировой общественности, сказала газете ВЗГЛЯД официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Американцы уже изобретали формулу «умеренных террористов и боевиков» и даже придумывали градации слова «вероятно» в процентах. Все это ложное. Их основная цель – отвлечь внимание общественности от поддержки террористической деятельности офиса Зеленского», – сказала Захарова.
Ранее в США заявили о готовности подобрать для Украины кассетные боеприпасы, оставляющие малую долю неразорвавшихся снарядов. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. Он отметил, что подобное вооружение будет представлять минимальную угрозу для мирного населения. В частности, в Штатах рассматривается передача ВСУ боеприпасов, доля неразорвавшихся элементов которых «превышает 2,35%». В настоящий момент Пентагон занят тщательным подбором снарядов для Украины.
Новость о передаче Киеву кассетных боеприпасов вызвала резонанс в западном экспертном сообществе. Так, сооснователь антивоенного движения Codepink Медея Бенджамин заявила, что подобное решение на десятки лет вперед ставит под угрозу жизни граждан, проживающих на территории применения снарядов. Она подчеркнула, что Украина рискует повторить судьбу Вьетнама, Лаоса и Камбоджи, которым США также отправляли кассетные боеприпасы. Поля былых сражений в этих странах до сих пор усыпаны неразорвавшимися снарядами. Сотни людей продолжают погибать и получать увечья, что делает опыт применения этих вооружений печальным. Кроме того, Бенджамин подчеркнула, что существует международный запрет на кассетные боеприпасы.
Другая правозащитная организация Human Rights Watch также предостерегла США от передачи кассетных боеприпасов Украине. По мнению объединения, передача такого вооружения приведет к «страданиям гражданского населения».
Байден объяснил согласие передать Украине кассетные боеприпасы
Байден объяснил решение передать Украине кассетные боеприпасы нехваткой у США обычных снарядов
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У Украины заканчиваются обычные снаряды, у США их тоже недостаточно, поэтому Вашингтон решил передать Киеву кассетные боеприпасы, заявил глава американского государства Джо Байден.
Байден сказал, что исход конфликта «зависит от боеприпасов», которых у США также осталось «мало». В связи с этим была принята рекомендация Пентагона по кассетным боеприпасам. Указывается, что это делается «не в качестве постоянной меры, но на переходный период», пока в США «не произведут больше боеприпасов калибра 155 мм», передает ТАСС со ссылкой на CNN.
Президент заявил, что «это было непростое решение», которое должно обеспечить успех украинского контрнаступления. По его словам, основной вопрос заключается в том, есть ли у Украины «оружие, чтобы остановить сейчас русских, не позволить им остановить украинское наступление, или же его нет». «Я решил, что оно им нужно», – сказал Байден.
New York Times пишет, что решение администрации США предоставить киевским властям кассетные боеприпасы вызвало гнев среди большой части представителей Демократической партии в американском Конгрессе.
Напомним, Вашингтон решил передать Украине кассетные боеприпасы. Украина может повторить судьбу Вьетнама, Лаоса и Камбоджи, куда США также отправляли кассетные боеприпасы. Поля былых сражений там все еще усыпаны неразорвавшимися снарядами.
Российский танк посеял панику среди ВСУ на Времевском выступе
Экипаж российского танка под командованием старшего сержанта Плотникова посеял панику среди ВСУ на Времевском выступе
Когда украинские силы предприняли попытку наступления на Времевском выступе, экипаж российского танка под командованием старшего сержанта Василия Плотникова уничтожил несколько единиц бронетехники иностранного производства, сообщил глава пресс-центра группировки российских войск «Восток» Олег Чехов.
Чехов сообщил, что в результате в рядах украинских войск началась паника. Плотников грамотно и уверенно руководил экипажем на одном из самых сложных участков боевых действий, сообщил Чехов. Отмечается, что экипаж не раз эвакуировал с поля боя поврежденную технику и вывозил раненых, передает РИА «Новости».
Чехов также рассказал, что на Южно-Донецком направлении нанесены удары по ВСУ у Угледара. Гаубичная артиллерия уничтожила «автомобильную технику с националистами и минометный расчет в районе Золотой Нивы, два БМП в районе Нескучного».
Вертолеты предотвратили ротацию подразделения ВСУ восточнее Макаровки и северо-западнее Новодонецкого. Чехов сообщил, что «уничтожены БТР, боевая бронированная машина и живая сила ВСУ».
На Запорожском направлении сорвано наступление пехоты ВСУ у Работино и Лобкового. Артиллерия уничтожила украинскую станцию РЭБ у Новодаровки. Также уничтожены гаубицы «Акация» и «Мста-Б» ВСУ у Новоивановки, САУ в районе Павловки, минометный расчет в районе Степногорска и пикап с националистами в районе Марфополь. Российская авиация нанесла удар по ВСУ у Жеребянки. Российский ЗРК «Тор» сбил «Валькирию» – украинский беспилотник.
Напомним, начальник пресс-центра Южной группировки российских войск Вадим Астафьев сообщил, что поражен район сосредоточения резервов украинского нацистского формирования «Кракен» (признан террористической организацией и запрещен на территории России) у населенного пункта Дзержинское.
США сочли борьбу с Россией важнее угрозы «жителям Украины» от кассетных бомб
Замглавы Пентагона Кол счел угрозу «жителям Украины» от кассетных бомб менее важной, чем борьба с Россией
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Вашингтон считает, что угроза «жителям Украины» из-за использования кассетных бомб не перевешивает желания не допустить победы России, заявил замглавы Пентагона по политическим делам Колин Кол.
Кол признал, что «обеспокоен гуманитарными обстоятельствами». Однако, по версии США, «для гражданских на Украине» якобы будет «хуже, если победит Россия». «Так что это важно, чтобы они не победили», – приводит его слова РИА «Новости».
Кол сказал, что Киев получит современные кассетные боеприпасы с низким уровнем несрабатывания. При этом он подчеркнул, что передача кассетных боеприпасов не нарушает запрет Конгресса на экспорт таких вооружений – запрет касается экспорта более 1% имеющихся единиц. Как заявил Кол, «эти боеприпасы близки к 1%, но они не на этом уровне». Также, по словам представителя Пентагона, у главы американского государства Джо Байдена «есть полномочия снять ограничения» для «нужд нацбезопасности, что он и сделал в данном случае».
Указывается, что у США есть сотни тысяч кассетных бомб. Американская сторона не будет сообщать, какую часть получит Украина. Кол также заверил, что США намерены оказывать помощь Украине столько, сколько потребуется.
Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер сообщил, что от Киева получены «письменные гарантии ответственного применения данных боеприпасов». По его словам, Украина обещала «не использовать данные снаряды в городских условиях с гражданским населением». Кроме того, Киев должен «протоколировать, где именно используют данные снаряды».
Пентагон и Госдеп сообщили, что в новый пакет военной помощи на 800 млн долларов войдут 155-миллиметровые снаряды, в том числе кассетные типа DPICM, 32 боевых машин пехоты Bradley и столько же бронетранспортеров Stryker, системы ПВО Avenger и Stinger и 31 155-миллиметровая гаубица, боеприпасы для Patriot и HIMARS, комплексы Javelin и TOW, высокоточные авиационные боеприпасы, беспилотные летательные аппараты Penguin, оборудование для разминирования, 27 ремонтно-эвакуационных машин, 10 «тактических автомобилей» для буксировки военной техники, стрелковое вооружение и свыше 28 млн патронов и гранат.
Напомним, Белый дом сообщил, что Вашингтон намерен передать киевскому режиму кассетные боеприпасы. Украина рискует повторить судьбу Вьетнама, Лаоса и Камбоджи, куда США также отправляли кассетные боеприпасы. Поля былых сражений в этих странах до сих пор усыпаны неразорвавшимися снарядами. Сотни людей продолжают погибать и получать увечья, что делает опыт применения этих вооружений печальным.
Пентагон оценил попытку контрнаступления Украины
Замглавы Пентагона Кол счел контрнаступление Украины слишком медленным
Украинское наступление идет медленнее, чем можно было надеяться, заявил замглавы Пентагона по политическим делам Колин Кол.
Кол считает, что сейчас преждевременно «судить о том, чем оно кончится». По его оценке, сейчас идет «начало средней фазы» наступления, вооруженные силы Украины проводят «разведку российских позиций, ищут слабые места».
«Настоящим показателем будет то, как быстро они смогут использовать слабые места, когда найдут их», – сказал Кол. При этом, по его словам, российские войска, «были, возможно, более успешными в создании укреплений», чем полагали США, передает ТАСС.
Напомним, советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что украинское контрнаступление проходит тяжело, ВСУ встречают серьезное сопротивление со стороны российской армии.
Сенатор Климов: Вашингтон способствует международному терроризму
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Слова о «наименее опасных» кассетных боеприпасах – очередная словесная эквилибристика Вашингтона. Но искусно составленные обороты не изменят сути негуманных и аморальных действий Штатов. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал сенатор Андрей Климов. Ранее в США заявили о готовности подобрать для Украины «наименее опасные» кассетные боеприпасы.
«США вновь прибегают к словесной эквилибристике. Их цель – оправдать собственные аморальные и негуманные действия. Человеку, чьих родственников или детей убьют в результате применения кассетных боеприпасов, будет все равно, как именно назывался снаряд, и насколько «безопасным» являлся его радиус поражения», – сказал сенатор Андрей Климов.
«Поставки Соединенных Штатов калечат тысячи невинных граждан. Этого не скрыть завуалированными метафорами. Вашингтон способствует международному терроризму. Они долго и масштабно работали на начало украинского конфликта, а теперь пытаются победить Россию, совершенно не считаясь ни с какими последствиями», – резюмирует Климов.
Ранее в США заявили о готовности подобрать для Украины кассетные боеприпасы, оставляющие малую долю неразорвавшихся снарядов. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. Он отметил, что подобное вооружение будет представлять минимальную угрозу для мирного населения. В частности, в Штатах рассматривается передача ВСУ боеприпасов, доля неразорвавшихся элементов которых «превышает 2,35%». В настоящий момент Пентагон занят тщательным подбором снарядов для Украины.
Пользователи Twitter (заблокирован в РФ) жестко раскритиковали готовящееся решение президента США Джо Байдена поставить кассетные боеприпасы ВСУ. «Эти снаряды могут серьезно навредить местным жителям, американцы просто ужасные люди», – жалуется Alejand98811251. «А дальше что? Байден отправит на Украину ядерные боеголовки?» – выражает негодование Christ02408.
Новость о передаче ВСУ кассетных боеприпасов вызвала резонанс в западном экспертном сообществе. Так, сооснователь антивоенного движения Codepink Медея Бенджамин заявила, что подобное решение на десятки лет вперед ставит под угрозу жизни граждан, проживающих на территории применения снарядов.
Она подчеркнула, что Украина рискует повторить судьбу Вьетнама, Лаоса и Камбоджи, которым США также отправляли кассетные боеприпасы. Поля былых сражений в этих странах до сих пор усыпаны неразорвавшимися снарядами. Сотни людей продолжают погибать и получать увечья, что делает опыт применения этих вооружений печальным.
Другая правозащитная организация Human Rights Watch также предостерегла США от передачи кассетных боеприпасов Украине. По мнению объединения, передача такого вооружения приведет к «страданиям гражданского населения».
МИД напомнил, как США называли применение кассетных бомб военным преступлением
Захарова напомнила о словах Псаки, назвавшей в 2022 году применение кассетных бомб военным преступлением
Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила, что Джен Псаки, занимая пост пресс-секретаря администрации Джо Байдена, назвала применение кассетных боеприпасов военным преступлением.
Об этом Псаки заявила в феврале 2022 года. Как отметила Захарова в Telegram, спустя полтора года советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан объявил о передаче таких боеприпасов Украине.
Захарова также прокомментировала заявление президента США о том, что украинцам «нужны» кассетные боеприпасы. «Забыл добавить: особенно мертвым», – заявила она.
Напомним, Байден заявил, что у Украины заканчиваются обычные снаряды, у США их тоже недостаточно, поэтому Вашингтон решил передать Киеву кассетные боеприпасы. Как указал посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, из-за действий США возникает угроза, что «на несработавших суббоеприпасах будут подрываться ни в чем не повинные мирные люди»
Байден счел Украину неготовой к членству в НАТО
Байден счел преждевременным предложение ставить на голосование вопрос о вступлении Украины в НАТО
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Сейчас преждевременно ставить на голосование вопрос о членстве Украины в НАТО, заявил президент США Джо Байден.
Как заявил Байден, он «не думает», что Украина «готова для членства в НАТО», передает ТАСС со ссылкой на CNN.
Байден сказал, что существуют «требования, в том числе в части демократизации». Он рассказал, что обсуждал этот вопрос с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает РИА «Новости».
Байден «дал понять» Зеленскому, что США «были бы готовы на то время, пока идет процесс», предоставить Украине гарантии безопасности «а-ля безопасность, которую предоставляют Израилю», если «будет соглашение, прекращение огня, мирное соглашение».
По мнению Байдена, сейчас в НАТО нет «единогласия по поводу того, принимать или не принимать Украину в семью» в разгар конфликта. «К примеру, если бы это было сделано, и я говорю об этом серьезно, мы полностью привержены каждому дюйму территории НАТО. Это обязательство, которое мы все на себя взяли, несмотря ни на что. Если идет война, то мы все в ней участвуем. Мы были бы в состоянии войны с Россией, если бы дела обстояли таким образом», – сказал он.
Байден утверждает, что в июне 2021 года на саммите в Женеве глава российского государства Владимир Путин хотел «получить обязательства, что Украина не будет в НАТО». «Я сказал, что мы этого не сделаем, у нас политика открытых дверей, мы не будем отталкивать никого», – заявил президент США.
Напомним, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Украина пока что не отвечает требованиям для вступления в НАТО.
Путин: Некоторые страны создают сложности для России, но у них ничего не получится
Президент России Владимир Путин заявил, что некоторые страны пытаются создать сложности для России, но наша страна с ними справится.
«До сих пор ничего у них путного не получалось с точки зрения достижения целей, которые они ставят на российском направлении. Уверен: ничего и не получится», – передает ТАСС слова главы государства на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности России.
Путин отметил, что тем не менее «нужно быть в курсе происходящих событий».
В совещании с президентом приняли участие председатели Совфеда и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, секретарь Совбеза Николай Патрушев, замглавы Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель Администрации президента РФ Антон Вайно, министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ России Александр Бортников, глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, министр иностранных дел Сергей Лавров.
Посол Антонов обвинил США в приближении мировой войны
Посол Антонов заявил о приближении мировой войны из-за провокаций США на Украине
Глубокая вовлеченность США в конфликт на Украине и без кассетных боеприпасов была очевидна, но нынешний уровень провокаций зашкаливает и приближает человечество к новой мировой войне, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Антонов заявил, что США «одержимы идеей нанесения России поражения» и уже «не осознают тяжести своих поступков», лишь «продлевают агонию киевского режима». Действия США ведут к «увеличению числа жертв», сказал он. По словам посла, «поражают жестокость и цинизм» Вашингтона, который «проигнорировал тезисы об антигуманности» передачи кассетных боеприпасов, «озвученные экспертами, правозащитниками, законодателями».
Как указал Антонов, из-за действий США, которые решили не обращать внимания «на жертвы среди гражданского населения», возникает угроза, что «на несработавших суббоеприпасах будут подрываться ни в чем не повинные мирные люди», передает ТАСС.
По мнению Антонова, «кассетные боеприпасы – это жест отчаяния». Он считает, что США и «их сателлиты» осознали собственное «бессилие», но отказываются «признавать собственные неудачи и провал попыток ВСУ провести наступление на российские регионы». Антонов подчеркнул. что накачка Украины оружием не помешает добиться целей специальной военной операции по «искоренению угроз безопасности Российской Федерации, включая вскормленный на Украине нацизм».
Напомним, США собираются дать Украине кассетные боеприпасы. Украине грозит судьба Вьетнама, Лаоса и Камбоджи, где поля старых сражений все еще усыпаны неразорвавшимися снарядами.