Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко совместно членами правительства Херсонской области посетил село Чкалово Новотроицкого округа, в ходе которого осмотрел библиотеку и пообщался с местными жителями, узнав об проблемах и потребностях.

Напомним, что по поручению президента России Владимира Путина правительством принята программа по развитию новых регионов и повышению качества жизни населения. Посещение социальных объектов и обсуждение потребностей местных жителей позволяет сформировать представление о запросах людей для оказания им адресной помощи.

Глава Новотроицкого округа Евгения Кузьменко также попросила отправить специалистов для ремонта загса и восстановления других зданий в муниципалитете. Директор Чкаловской библиотеки Елена Мерзликина обратилась за помощью в подготовке читальных залов к отопительному сезону, говорится в Telegram-канале администрации Херсонской области.

Кириенко отметил, что в ближайшее время при поддержке шефа-региона Рязанской области планируется модернизировать библиотеку и обновить книжный фонд.

По его словам, в соответствии с программой развития на 2024–2025 годы запланировано также строительство новых инфраструктурных объектов в муниципальном округе.

В ходе посещения Дома культуры в Новотроицком округе Херсонской области были затронуты инфраструктурные проблемы учреждения и социальные вопросы

Здание центрального Дома культуры обветшало и теперь нуждается в капитальном ремонте. На стенах заметны следы от протечек, которые должны быть устранены проведением реставрационных работ. При Украине здание никогда не ремонтировалось.

При посещении местной спортивной школы легендарный местный школьный тренер по боксу Анатолий Дмитриевич Рубан, воспитавший за все время своей карьеры множество сильных бойцов, рассказал о проблемах учреждения.

Председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко заявил, что возьмет эту задачу под личный контроль и сможет решить проблему с выплатой заработных плат в течение недели. Он пообещал, что в скором времени все школьные воспитатели получат положенные средства, и подобных проблемных ситуаций больше не возникнет.

Кириенко также подчеркнул, что важно продолжать развитие спорта в Херсонской области. По его словам, это одно из приоритетных направлений политики России, в особенности поиск талантливой молодежи в отдаленных сельских районах. На эти цели в бюджете России выделяются большие средства. В том числе для этого на территорию области заходят спортивные федерации, которые создают все условия для развития детей.

В ходе визита Кириенко также ознакомился с работой образовательного учреждения и узнал о потребностях в обновлении помещений и модернизации оборудования. Он поручил членам правительства Херсонской области оперативно отреагировать на все запросы по восстановлению и развитию школы.