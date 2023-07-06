Лукашенко заявил об отсутствии Пригожина в Белоруссии

Основателя ЧВК «Вагнер» нет на территории Белоруссии, заявил глава республики Александр Лукашенко.

«Что касается Евгения Пригожина, он находится в Питере. Где он сегодня утром? Может, с утра в Москву поехал…» – передает слова Лукашенко «БелТА».

Также президент заявил, что, по его данным, бойцы «Вагнера» сейчас находятся в своих постоянных лагерях, где они находились после вывода с фронта на восстановление.

В то же время Лукашенко также уточнил, что перемещение бойцов ЧВК «Вагнер» в Белоруссию зависит от руководства компании и властей России. При этом рисков для республики из-за факта присутствия бойцов ЧВК в стране Лукашенко не видит. «Я не думаю, что «Вагнер» где-то восстанет и повернет свое ружье против белорусской власти и белорусского государства. В жизни всякое бывает. Но я сегодня не вижу такой ситуации», – заявил он.

Кроме того, белорусский президент указал, что в случае размещения ЧВК «Вагнер» в республике она может быть задействована для обороны страны.

«Меня абсолютно не волнует и не беспокоит, что у нас будет размещено определенное количество этих бойцов. Более того, они будут размещены под определенные условия. Главное условие: если нам нужно будет задействовать это подразделение для обороны государства (если они будут здесь), оно будет задействовано мгновенно на любом направлении. И их опыт будет в Белоруссии востребован», – отметил Лукашенко.

Ранее президент Анджей Дуда заявил, что Польша усиливает границу с Белоруссией, а все из-за того, что в этой стране будут теперь присутствовать бойцы ЧВК «Вагнер».