В Киеве пожаловались на не поверившего в перехват «Кинжала» спецпредставителя КНР

В Киеве заявили, что спецпредставитель КНР не поверил в перехват «Кинжала» комплексом Patriot

Спецпредставитель Китая по делам Евразийского региона Ли Хуэй не поверил, что комплекс Patriot смог перехватить ракету «Кинжал», он не дождался «доказательств» и уехал, заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

Минобороны России сообщило, что 16 мая по Киеву был нанесен удар «Кинжалом», были поражены и уничтожены многофункциональная радиолокационная станция (РЛС) и пять пусковых установок ЗРК Patriot. Пентагон позже сообщал, что Украине была оказана «некоторая помощь» в починке поврежденных ЗРК Patriot. Между тем до этого Пентагон заявил, что Украина сбила «Кинжал» с помощью Patriot, передает РИА «Новости».

По данным Financial Times, спецпредставитель Китая не поверил в то, что Patriot перехватил «Кинжал».

Резников в свою очередь предложил предоставить доказательства, однако Ли Хуэй уехал из Киева.

Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, как «Кинжал» уничтожил комплекс Patriot