МИД выразил озабоченность в связи с обострением палестино-израильского конфликта

В Москве выразили озабоченность в связи с обострением палестино-израильского конфликта

Эскалация в зоне палестино-израильского конфликта доказывает, что стороны не в состоянии самостоятельно вырваться из замкнутого круга насилия, Москва обеспокоена происходящем в регионе, сообщили в МИД России.

В ведомстве подчеркнули, что в результате начавшейся 3 июля операции израильской армии в городе Дженин десять палестинцев погибли, более сотни получили ранения.

Стороны не могут возобновить конструктивный диалог, прерванный почти десять лет назад в результате провала монопольной роли США в организации прямых политических переговоров между Израилем и Палестиной по комплексу вопросов окончательного статуса, говорится на сайте МИД.

Москва выступила с инициативой по проблематике БВУ, нацеленной на консолидацию позиций ключевых региональных игроков.

В министерстве считают безальтернативной и давно назревшей координацию действий ключевых игроков. Отмечается, что проблемы на Ближнем Востоке могут быть эффективно решены исключительно через согласование позиций государств региона, в основе которых лежат их законные национальные интересы.

МИД предупредил, что промедление со стороны международного сообщества может привести к необратимой деградации ситуации «на земле» и подрывом одобренной мировым сообществом правовой базы ближневосточного урегулирования.

Россия подчеркивает, что ее позиция неизменна: создание Палестинского независимого государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

Напомним, в ночь на понедельник вооруженные силы Израиля начали масштабную операцию по противодействию терроризму в городе Дженин и прилегающем к нему лагере палестинских беженцев на Западном берегу реки Иордан.