ФСБ России предотвратила теракт на объекте энергетики в Южно-Сахалинске

ФСБ России предотвратила теракт на объекте энергетики Сахалина, подозреваемый задержан

ФСБ предотвратила теракт на объекте энергетики Сахалина, задержан сторонник украинских националистов, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По сообщению ЦОС, ФСБ в Южно-Сахалинске предотвращена подготовка терактов на объекте энергосистемы острова и в военном комиссариате, задержан причастный к противоправной деятельности гражданин России 1980 года рождения, являющийся сторонником украинского неонацизма, передает ТАСС.

Там добавили, что по месту его проживания изъяты компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, средства связи, содержащие инструкции по изготовлению самодельных взрывных и зажигательных устройств, большое количество террористического и экстремистского контента, переписка с координатором одной из террористических организаций Украины.

В отношении задержанного следственным подразделением УФСБ возбуждены уголовные дела по статьям «Приготовление к теракту» и «Государственная измена», он заключен под стражу.

Тем временем задержанный признался, что работал по заданию СБУ и планировал после совершения преступления отправить им отчет о проделанной работе.

«Я хотел на фотоаппарат это все заснять и позже переслать СБУ», – сказал он. Задержанный также рассказал, что серные шашки хранил у себя дома, а селитру – в гараже.

Ранее сотрудники ФСБ предотвратили покушение на главу Республики Крым Сергея Аксенова. Один из задержанных за подготовку терактов заявил, что его вербовал в 2022 году в Кракове замглавы офиса Владимира Зеленского Роман Машовец.