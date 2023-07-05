Семья убитого в Нантере подростка подала жалобу из-за сбора денег полицейскому

Семья убитого в Нантере пожаловалась на организатора сбора средств для семьи полицейского, застрелившего подростка

Семья Наэля Мерзука, которого застрелил французский полицейский в Нантере, подала жалобу в прокуратуру против Жана Мессиа, собирающего деньги в помощь семье этого полицейского, сообщили СМИ.

Мессиа обвиняют в мошенничестве, незаконном использовании данных полиции и сокрытии преступления. По каждому из обвинений грозит наказание в пять лет тюрьмы, а также штрафы от 300 тысяч евро, передает РИА «Новости» со ссылкой на RMC.

Как заявил адвокат семьи подростка, Мессиа незаконно использовал информацию о правонарушениях погибшего, чтобы тот выглядел «рецидивистом». Адвокат сомневается в том, получит ли собранные деньги «кто-то из близких полицейского». По его словам, «нет уверенности» в том, кто «в действительности» окажется «бенефициаром» сбора средств.

Напомним, сообщалось, что для помощи семье полицейского собрали более 1 млн евро, а для семьи убитого молодого человека люди пожертвовали чуть меньше 200 тыс. евро. Ультраправый публицист Мессиа сообщил о завершении сбора средств, когда было собрано более 1,5 млн евро.