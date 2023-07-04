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Welt: Немецкие власти предупредили о возможных протестах в Германии, как во Франции
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В ФРГ могут начаться выступления, схожие с протестами во французских городах, полагают правоохранители в Германии, об этом заявил глава Профсоюза германской полиции (Gpd) Йохен Копельке.
Причиной возможных беспорядков на немецкой территории могут стать растущие сомнения в силе демократии, государства и в авторитете власти, заявил Копельке газете Welt, передает «Коммерсант».
Похожее высказывание сделал руководитель Социальной ассоциации Германии (SoVD) Михаэль Энгельмайер. Он предупредил правительство страны о необходимости срочных мер, так как многие чувствуют, что «их интересы никак не представлены», а это приводит к политической апатии, готовности голосовать за маргинальные партии и к политическому экстремизму.
При этом оба спикера полагают, что пока ситуация в ФРГ не сравнима с протестами во Франции.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что французское общество напугано протестами в стране.
Медведев по-французски съязвил в адрес Макрона
Зампред Совбеза России Медведев предложил французскому лидеру Макрону после слов об Украине перейти на сторону Франции
Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев предложил французскому лидеру Эммануэлю Макрону, заявившему, что он за Украину, перейти на сторону Франции.
Медведев по-французски написал в соцсети Twitter (запрещена в РФ), что Макрон неоднократно говорил о том, что он на стороне Украины. Заместитель председателя Совбеза России продолжил, что Макрону, возможно, «пора прекратить этот словесный понос и встать на сторону Франции», передает РИА «Новости».
Медведев отметил, что средства, которые были потрачены Парижем «впустую на оружие для банды наркомана Владимира Зеленского», могли бы пригодиться простым французам.
Накануне официальный представитель МИД Мария Захарова посоветовала властям Франции на фоне идущих в этой стране беспорядков «вылечиться самим», прежде чем пытаться «лечить» Россию.
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Американец раскритиковал французские танки после боев на Украине
Ветеран ВС США Крапивник: Переданные Киеву французские колесные танки AMX-10 непригодны для боевых действий на Украине
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Французские колесные танки AMX-10 непригодны для боевых действий на Украине, выразил уверенность офицер-ветеран ВС США Станислав Крапивник.
Крапивник выразил уверенность в эфире радио Sputnik, что вооружения, которые Запад поставляет Киеву, не соответствуют потребностям ВСУ. Ветеран ВС США подчеркнул, что так называемые колесные танки из Франции непригодны для боевых действий на Украине.
По его словам, в действительности французы не посылали на Украину танки, а послали бронемашину для разведки со 105-миллиметровой пушкой. «(Президент Франции Эммануэль) Макрон, как скользкий червяк, когда ему говорили, что он танки не посылал, отвечал: «Нет, я послал танки! Они колесные», – заявил американский офицер.
Он пояснил, что AMX-40 – это танки, а отправленные на Украину AMX-10 – это колесные машины для разведывательных целей, у которых тонкая броня, на которых можно лишь приехать, найти цель и уехать, возможно пару раз выстрелить, но нельзя идти в открытый бой. Он также заметил, что БМП Bradley представляет из себя огромную мишень.
По его словам, проблема НАТО заключается в том, что у альянса нет достаточного количества танков и бронемашин, и их промышленности пока нечего предложить военным. В то же время Крапивник указал, что «Уралвагонзавод» в России «выкатывает» в два раза больше танков, чем все страны НАТО вместе. «Но если мы дадим им, скажем, год-два, они могут свою промышленность поставить на другие рельсы», – считает эксперт.
Он также обратил внимание на то, что ВСУ продемонстрировали неопытность в ходе попытки контрнаступления. Как отметил ветеран ВС США, плотности огня там нет, двигаются они медленно, видно, что неопытные, несмотря на то что тренировались на Западе.
Кроме того, по словам Крапивника, он не увидел настоящего, крупного наступления ВСУ. Ветеран ВС США отметил, что, по доктрине НАТО, нужно иметь преимущество в воздухе и в артиллерии, чтобы задавить противника, пока пытаешься прорваться через его оборону.
По его словам, пройти через минное поле – только первый шаг. Он отметил, что для прорыва через оборону противника войскам нужно преодолеть последнюю линию защиты обороняющихся, для чего нужна «многоэшелонная» атака. Крапивник пояснил, что первый эшелон атакующих прорывается через первую контактную зону, но дальше он уже двигаться не может, он лишь удерживает прорыв.
Далее, по словам эксперта, идет следующая волна атакующих, следующий эшелон, который прорывается через вторую и, возможно, третью линию обороны противника, после чего в бой идет третий эшелон атакующих, который уже использует осуществленный вторым эшелоном прорыв для захода во фланг или в тыл противника.
Ранее в ВСУ раскритиковали французские танки AMX-10.
Шольц заявил о «самостоятельности» Украины во времена СССР
Шольц назвал Украину во времена СССР «самостоятельным государством»
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Украина уже во времена Советского Союза была «самостоятельным государством» и обладала членством в ООН, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.
Шольц в интервью телеканалу ARD заявил также, что не Украина, а Россия первой покинула СССР. В то время, как считает германский канцлер, Крым принадлежал УССР, передает РИА «Новости».
Вероятно, Шольц имеет в виду, что Украинская ССР наравне с рядом государств, а также Белорусской ССР была членом-учредителем ООН, подписавшим устав организации в 1945 году. В число первоначальных членов ООН входили и несколько других территорий, которые не обладали самостоятельностью: Новая Зеландия (доминион Великобритании); Британская Индия (колония Великобритании); Содружество Филиппин (протекторат США).
С распадом СССР Российская Федерация стала единственным правопреемником СССР в Совбезе ООН.
Кроме того, председатель правительства Германии не стал вдаваться в подробности того, что есть разница между принятием Россией декларации о госсуверенитете в 1990 году и более поздним выходом из состава СССР после Беловежских Соглашений. Украина покинула СССР в августе, а Россия – в декабре 1991 года.
Напомним, в апреле исполнилось 240 лет с подписания Екатериной II манифеста «О принятии полуострова Крымского, острова Тамань и всей Кубанской стороны под Российскую державу», что сделало полуостров, который столетиями был цитаделью враждебного России Крымского ханства, частью русского мира.
ВСУ оснастили немецкие «Леопарды» советской динамической защитой
В Сети появились кадры немецкого танка Leopard 2A4 с советской динамической защитой «Контакт-1»
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В Сети появились кадры немецкого танка Leopard 2A4 с советской динамической защитой «Контакт-1».
«Немецкий ОБТ Леопард 2А4 с динамической защитой «Контакт-1», – говорится в сообщении Telegram-канала «Повернутые на Z войне». В другом сообщении этого же Telegram-канала немецкий танк Leopard 2A4 с советской динамической защитой «Контакт-1» назван «сумрачным творением».
«Они все же сделали это: немецкий Leopard 2A4 с динамической защитой. Отдельно радуют комментарии украинских танковых экспертов, рассказывающих, что перед установкой были проведены какие-то работы и даже испытания», – сообщает Telegram-канал «Оборонка».
Напомним, в апреле боец российских штурмовых формирований рассказал, что немецкий танк Leopard, как оказалось, не способен выдержать боевых попаданий. Он отметил, что у этих танков очень слабая как боковая, так и динамическая защита.
Модернизация немецких танков началась еще несколько месяцев назад, после того, как стало понятно, что в бою немецкие танки «прекрасно горят», о чем 13 июня на встрече с военкорами заявил президент России Владимир Путин. Днем позже президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, как танк Leopard от попадания российского снаряда разлетелся на куски. Минобороны демонстрировало уничтожение и более современной версии Leopard-2A6.
Отметим, динамическая защита «Контакт» (Контакт-1) – старая советская разработка 80-х годов. Комплекс разработан для повышения защищенности бронетехники от кумулятивных боеприпасов и противотанковых ракет. Принята на вооружение в 1985 году и устанавливалась на танки Т-64БВ, Т-72Б, Т-55АМВ, Т-62МВ, и другие. При массе бронирования до двух тонн обеспечивает защищенность от кумулятивных средств на 50-80%.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Киев готовит немецкие «Леопарды» для удара на юге.
Германия пообещала Украине десятки танков Leopard
Министр обороны ФРГ Писториус: В ближайшие недели Украина получит несколько десятков танков Leopard 1 A5
Украина в ближайшие недели получит от Германии и Дании несколько десятков танков Leopard 1 A5, сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус.
Писториус сообщил об этом в интервью газете Rzeczpospolita в ходе своего визита в Польшу, передает ТАСС.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что российские войска уничтожили практически 100% поставленных украинской стороне Польшей и Португалией танков Leopard.
Президент России Владимир Путин отмечал, что иностранная военная техника на поле боя «горит за милую душу».
Пушков назвал причину массовых беспорядков во Франции
Сенатор Пушков назвал бесконтрольную миграцию главной причиной беспорядков во Франции
Мультикультурализм, интеграция, толерантность стали причинами разрушительных беспорядков во Франции, заявил сенатор Алексей Пушков.
Как указал Пушков в своем Telegram-канале, в ЕС пытаются игнорировать и не видеть результаты бесконтрольной миграции, но события во Франции заставят это сделать. По его мнению, скорее всего, даже после этих масштабных протестов во Франции ничего не изменится.
Ранее сообщалось, что полицейские и жандармы с момента начала беспорядков во Франции, которые вспыхнули в ночь на 28 июня, задержали около 2,4 тыс. человек.
Напомним, на подавление беспорядков во Франции бросили бронетехнику.
Макрон потребовал навести порядок во Франции
BFM: Макрон потребовал от МВД и Минюста принять все меры для восстановления порядка во Франции
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Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе заседания оперативного штаба поручил министру внутренних дел Жеральду Дарманену и главе минюста Эрику Дюпон-Моретти принять все меры, чтобы восстановить в стране порядок.
Макрон во время заседания, которого не было в графике французского лидера, заверил, что правительство будет на стороне полиции и жандармерии, передает ТАСС со ссылкой на телеканал BFM TV.
Президент Франции потребовал «тщательно разобраться» в причинах беспорядков, которые продолжаются в стране уже шесть дней. Глава государства считает необходимым «начать тщательную долгосрочную работу с целью понять, что произошло во Франции».
По итогам совещания было объявлено, что 4 июля Макрон проведет встречу с мэрами более 220 коммун, пострадавших от беспорядков. А днем ранее, 3 июля, президент примет спикера Нацсобрания (нижняя палата парламента) Яэль Брон-Пиве и главу Сената (верхняя палата) Жерара Ларше.
Как сообщил председатель торгово-промышленной палаты «Экс-Марсель-Прованс» Жан-Люк Шовен в эфире радио France Info, коммерческим предприятиям Марселя из-за погромов нанесен ущерб, превышающий 100 млн евро. В одном только Марселе пострадали почти 400 магазинов, сказал он.
Как сообщалось ранее, до четверти бронирований иностранных туристов были отменены в Париже, что может повлиять на Олимпийские игры в следующем году.
Родителей во Франции предупредили о тюрьме за участие детей в беспорядках
Глава Минюста Франции Дюпон-Моретти пригрозил тюрьмой родителям, чьи дети участвуют в беспорядках
Родители, позволяющие своим несовершеннолетним детям принимать участие в беспорядках во Франции, будут нести уголовную ответственность, заявил министр юстиции страны Эрик Дюпон-Моретти.
Дюпон-Моретти в эфире телеканала LCI заявил, что если родители не занимаются своими детьми и позволяют им оставаться на улице ночью, а также совершать правонарушения, получат штраф в 30 тыс. евро и лишение свободы сроком на два года, передает ТАСС.
Кроме того, французский министр отметил, что треть задержанных минувшей ночью во Франции за беспорядки являются подростками в возрасте младше 18 лет.
Ранее глава МВД Франции Жеральд Дарманен сообщил, что средний возраст задержанных за беспорядки в ночь на 30 июня составляет 17 лет. В том числе задерживались 13-летние подростки.
Напомним, на подавление беспорядков во Франции бросили бронетехнику.
На подавление беспорядков во Франции бросили бронетехнику
BFM: Для подавления беспорядков в Марсель перебрасывают бронетранспортеры национальной жандармерии Франции
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Для подавления беспорядков в Марсель перебрасывают бронетранспортеры национальной жандармерии, сообщил телеканал BFM. Для усиления сил правопорядка в Лион направлены бойцы Восьмой роты республиканской безопасности (CRS 8), которая специализируется на уличной преступности, сообщила Le Progres.
По сообщению телеканала, для подавления беспорядков власти Франции перебрасывают в Марсель бронетранспортеры национальной жандармерии, в город также направлен второй вертолет для координации действий силовиков по стабилизации ситуации, передает ТАСС.
По информации полиции, в ночь на субботу в Марселе в ходе пресечения беспорядков было задержано 95 человек.
Тем временем в Лионе, по данным городских властей, в ночь на субботу были задержаны 74 человека, в мэрии заявили о «беспрецедентном уровне насилия» в ходе беспорядков.
По данным Figaro, семь стражей порядка были обстреляны в Лионе из огнестрельного оружия, по меньшей мере четверо сотрудников полиции получили ранения.
За минувшую ночь во Франции силовики задержали около 1 тыс. участников беспорядков. Кроме того, в субботу на западе Франции произошли стычки между манифестантами и ультраправыми.
Во Франции из-за беспорядков призвали отключить соцсети
France Info: Глава компартии Франции Руссель предложил отключить соцсети на время беспорядков
Лидер Коммунистической партии Франции (22 места в Нацсобрании республики) Фабьен Руссель выступил за отключение в стране социальных сетей на период, пока не закончатся беспорядки.
Руссель в интервью радиостанции France Info считает, что в нынешней ситуации во Франции нужно изучить роль социальных сетей. В частности, он обратил внимание на тех, кто зарабатывает деньги на ажиотаже вокруг сцен грабежей.
В какой-то момент, считает французский политик, придется «отрезать их», пока «в стране жарко». Он отметил, что предпочитаю введение «чрезвычайного положения в отношении социальных сетей», а не населения, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что полицейские и жандармы с момента начала беспорядков во Франции, которые вспыхнули в ночь с 27 на 28 июня, задержали около 2,4 тыс. человек.
Вучич на пресс-конференции с премьерами стран НАТО заявил об агрессии альянса
Вучич на пресс-конференции с премьерами Нидерландов и Люксембурга Рютте и Беттелем заявил об агрессии НАТО
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В конце ХХ века Сербия подверглась жестокому нападению со стороны НАТО, заявил сербский президент Александр Вучич на совместной пресс-конференции с главами правительств Нидерландов Марком Рютте и Люксембурга Ксавье Беттелем.
Вучич подчеркнул, что НАТО действовало «не в соответствии с решением Совбеза ООН». «У вас, конечно, другое толкование. Это то, к чему мы уже привыкли», – сказал он, призвав вести диалог, «чтобы понимать друг друга намного лучше».
Ему был задан вопрос об отношении к тому, что ЕС жестко критиковал Сербию за разгон антикоронавирусных демонстраций, но в связи с ситуацией во Франции такой критики не наблюдается, передает ТАСС.
Вучич отметил, что в Сербии «применяли гораздо меньше силы». По его словам, «это двойные стандарты», к которым Сербия «привыкла», подобное началось «не вчера, даже не позавчера». «Так было всегда», – сказал он, выразив при этом поддержку властям Франции. Он надеется на скорое прекращение беспорядков.
Напомним, беспорядки во Франции начались после того, как полицейский при задержании застрелил 17-летнего парня. Французское общество напугано происходящими беспорядками и в массе своей винит в происходящем слабость правительства перед насилием мигрантов.
В Германии усомнились в мирном урегулировании конфликта на Украине
Будущий посол ФРГ в РФ Ламбсдорф: Существует мало возможностей для дипломатического урегулирования конфликта на Украине
Будущий посол Германии в Москве Александер Ламбсдорф выразил мнение, что сейчас существует мало возможностей для урегулирования конфликта на Украине дипломатическим путем, при этом в данном случае «дипломатия» не означает капитуляцию Украины.
Дипломат заявил в интервью изданию Welt am Sonntag, что в настоящий момент «обе воюющие стороны», Украина и Россия, ищут преимущества на поле боя. По его словам, до тех пор, пока это так, дипломатия отходит на задний план, передает ТАСС.
Он также счел необходимым прояснить, что в данном случае «дипломатия» не означает капитуляцию Украины. Ламбсдорф подчеркнул, что власти ФРГ как часть ЕС и НАТО приняли решение помогать «стране, на которую напали». Будущий посол пообещал это «дипломатично, но четко доносить» своим коллегам в Москве.
Ламбсдорф считает, что его задачей будет не только дискуссия об Украине. Он отметил, что Россия как постоянный член Совета Безопасности ООН является очень активной страной. Как утверждает будущий посол, Москва якобы пытается везде оказывать влияние – в Сирии, Африке, например, в Мали, в Центральной Азии, а также в Турции, являющейся членом НАТО. По его мнению, Германия должна реагировать на это.
Накануне президент России Владимир Путин обратил внимание премьер-министра Индии Нарендры Моди на категорический отказ Киева от урегулирования конфликта мирным путем. Днем ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об отсутствии предпосылок для политико-дипломатического урегулирования конфликта на Украине.
В прошлую среду немецкие СМИ сообщили, что Россия якобы согласилась принять нового посла ФРГ в Москве и выдала ему агреман. О том, что Ламбсдорф, вероятно, станет новым послом Германии в России, газета ВЗГЛЯД писала еще в декабре минувшего года.
Французским инструкторам велели не привязываться к украинским военным
Figaro сообщила об указании французским инструкторам не заводить дружбу с украинскими военными во время обучения
Инструкторам вооруженных сил Франции, которые обучают украинских военных, велели не заводить с ними дружбу, так как высока вероятность гибели подопечных, сообщают СМИ.
Французский офицер сообщил, что «поступило указание не завязывать контакты с украинцами». Основной причиной называют секретность – стороны боятся утечек учебной программы и не хотят «давать лишних разведданных России», передает ТАСС со ссылкой на Figaro.
Однако французских инструкторов также пытаются «уберечь от эффектов войны». Один из офицеров, обсуждая тренировочные программы в странах Прибалтики, заявил, что большая часть украинских военных, которых после подготовки отправили под Артемовск, «после этого не подавали признаков жизни». В результате у инструкторов были «случаи посттравматического стресса».
Figaro признает, что «Запад ведет опосредованную войну на Украине», хоть и не уточняет с кем. Издание публикует данные США, из которых следует, что с 2014 года на 40 базах 33 государств обучение прошли 67 тыс. украинских военных.
Напомним, весной западная пресса сообщала, что в боях за Артемовск участвовали несколько лучших бригад вооруженных сил Украины. В июне глава российского государства Владимир Путин заявил, что потери украинской стороны в ходе начавшегося летом контрнаступления приближаются к катастрофическим.
Spiegel: Польша и Германия не договорились о постройке цехов по ремонту танков для Киева
Польша и ФРГ до сих пор не смогли согласовать итоговый договор по созданию ремонтного центра для танков Leopard на польской территории, сообщило издание Spiegel со ссылкой на свои источники.
Отмечается, что две страны не перестают спорить о деталях структуры совместного предприятия, передает РИА «Новости».
По данным источника, до конца недели стороны должны договориться о постройке общего хаба с цехами близ Гливице и Познани, черновик договора уже существует. Кроме того, польский концерн Polska Grupa Zbrojeniowa представила весьма своеобразные идеи о стоимости работ над танками.
Так, инсайдеры сообщают о «заоблачных» ценах свыше 100 тыс. евро за обслуживание одного танка в рамках первичного диагностирования, в то время как в Германии стоимость таких работ обычно не превышает 12 тыс.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что союзники Украины пытаются решить вопрос с ремонтом и обслуживанием многочисленной западной техники. В мае в Польше должен был открыться завод по ремонту немецких Leopard, но этого явно недостаточно. На Украине просят страны Запада отправлять механиков и техников поближе к полю боя, но желающих работать в зоне конфликта будет немного.
На западе Франции произошли стычки между манифестантами и ультраправыми
Следователи выясняют обстоятельства столкновений между участниками массовых беспорядков и ультраправыми, которые произошли в субботу, сообщает телеканал France 3.
По факту инцидента было возбуждено несколько уголовных дел за незаконное ношение оружия, за ночь задержали 11 человек, передает ТАСС.
По данным France 3, представители запрещенной во Франции ультраправой группировки вооружились для нападения битами и дубинками.
Всего за ночь беспорядков сотрудники полиции задержали около 1 тыс. человек.