Россия может использовать открывшиеся возможности на Африканском континенте, но думать о возвращении к советским формам присутствия в Африке было бы совершенно не реалистично. Особенно если учитывать, что никто Россию там в таком качестве и не ждет.2649 комментариев
Путин установил единую ставку НДФЛ для работающих из-за границы россиян
Путин установил единую ставку НДФЛ в 13-15% для работающих из-за границы россиян
Президент Владимир Путин подписал закон, устанавливающий единую ставку НДФЛ в 13-15% для сотрудников, работающих на отечественные организации дистанционно как в России, так и за границей.
Речь идет о сотрудниках российских компаний, работающих удаленно вне зависимости от наличия статуса налогового резидента, пишет «Российская газета».
В отношении штатных сотрудников новые нормы вступят в силу с 2024 года, а для фрилансеров – с 2025 года. Для доходов свыше 5 млн рублей в год ставка составит 15%, для всех остальных будет действовать обычная ставка.
Поправки упростят механизм администрирования налога для налоговых агентов, пояснял замглавы Минфина Алексей Сазанов.