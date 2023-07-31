Судьбы плетем вместе с сетью. Прочно связываем и молимся за своих. В каждую маскировочную сеть, в каждый нашлемник, в каждый костюм лешего вплетена молитва. Руки – плетут, душа – молится.2 комментария
Взрывы прогремели в Харькове и Херсоне
Взрывы в ночь на понедельник, 31 июля, прогремели в Харькове на востоке Украины, а также в Херсоне, который находится под контролем киевского режима. Об этом сообщают украинские СМИ.
Воздушная тревога в настоящее время действует во всех регионах Украины, в том числе в Киеве, передает ТАСС.
Накануне экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что российские военные прорвали оборону ВСУ и приближаются к окружению Харькова после череды поражений украинских военных в зоне боевых действий.