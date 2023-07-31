Взрывы прогремели в Харькове и Херсоне

Минобороны сообщило детали отражения атаки украинских дронов на Москву

Минобороны: Киевский режим пытался атаковать объекты в Москве тремя беспилотниками

Tекст: Ольга Никитина

В заявлении военного ведомства в Telegram говорится, что один украинский дрон был уничтожен в воздухе средствами ПВО над территорией Одинцовского района Московской области.

Еще два украинских беспилотника были подавлены средствами РЭБ. Потеряв управление, БПЛА потерпели крушение на территории комплекса нежилых зданий «Москва-Сити», сообщает МО РФ.

Между тем в экстренных службах ТАСС сообщили, что в результате хлопка, произошедшего в башне «Око-2» в «Москва-Сити», пострадал один человек – охранник. В здании выбиты стекла с первого по четвертый этажи.

В столичном департамента транспорта в свою очередь сообщили о перекрытии движения по Тестовской улице в районе «Москва-Сити».

Как сообщил ранее мэр Москвы Сергей Собянин, в ночь на воскресенье была совершена атака украинских БПЛА, при которой повреждения получили фасады на двух офисных башнях Сити. Жертв нет.

Аэропорт Внуково закрывали на вылет и прилет. К 5.30 мск поступило сообщение, что воздушная гавань возобновила работу.