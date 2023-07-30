Удар по небоскребам – это, конечно, такое себе. Салам Усама, салам «Аль-Каида». С другой стороны, это что первый теракт что ли, совершенный Украиной?8 комментариев
Помощник президента Максим Орешкин пообещал федеральную поддержку Хакасии
Помощник Президента Максим Орешкин пообещал Сергею Соколу оказать федеральную поддержку Хакасии
Помощник президента России Максим Орешкин посетил в республиканский клинической больнице перенесшего экстренную операцию депутата Госдумы от Хакасии Сергея Сокола, в ходе встречи речь шла в том числе о перспективах развития региона.
Как рассказал Сокол, во многих отраслях в Хакасии есть очень серьезный потенциал, есть куда расти, если применить все лучшие практики, которые существуют в стране, можно ожидать хороших результатов, передает «Пульс Хакасии».
По словам Орешкина, у каждого жителя Хакасии доход мог бы быть выше на 15 тыс. рублей, отставание от соседних регионов, угрожающее. По словам помощника президента, есть федеральные программы, которые используются регионом далеко в том объеме, в котором могли бы. Сокол, пояснил, что во многом именно с этим связаны заниженные доходы врачей и учителей, так как зарплаты бюджетников привязаны к среднему показателю по региону.
По его словам, необходимо привлекать инвестиции, в том числе федеральные, создавать условия, и если собрать все лучшее, что сделали вокруг и реализовать то можно показать хорошие результаты».
Орешкин, в свою очередь, пообещал Соколу всестороннюю поддержку региона.
Он пообещал приехать в регион снова и подробно обсудить ключевые инвестиционные проекты, чтобы они были поддержаны на федеральном уровне.
Напомним, во вторник избирком Хакасии зарегистрировал Сокола кандидатом на выборах главы региона.