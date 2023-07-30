Помощник президента Максим Орешкин пообещал федеральную поддержку Хакасии

Помощник Президента Максим Орешкин пообещал Сергею Соколу оказать федеральную поддержку Хакасии

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как рассказал Сокол, во многих отраслях в Хакасии есть очень серьезный потенциал, есть куда расти, если применить все лучшие практики, которые существуют в стране, можно ожидать хороших результатов, передает «Пульс Хакасии».

По словам Орешкина, у каждого жителя Хакасии доход мог бы быть выше на 15 тыс. рублей, отставание от соседних регионов, угрожающее. По словам помощника президента, есть федеральные программы, которые используются регионом далеко в том объеме, в котором могли бы. Сокол, пояснил, что во многом именно с этим связаны заниженные доходы врачей и учителей, так как зарплаты бюджетников привязаны к среднему показателю по региону.

По его словам, необходимо привлекать инвестиции, в том числе федеральные, создавать условия, и если собрать все лучшее, что сделали вокруг и реализовать то можно показать хорошие результаты».

Орешкин, в свою очередь, пообещал Соколу всестороннюю поддержку региона.

Он пообещал приехать в регион снова и подробно обсудить ключевые инвестиционные проекты, чтобы они были поддержаны на федеральном уровне.

Напомним, во вторник избирком Хакасии зарегистрировал Сокола кандидатом на выборах главы региона.