Избирком Хакасии зарегистрировал Сокола кандидатом на выборах главы региона

Сергей Сокол зарегистрирован во вторник в качестве кандидата на выборах главы Хакасии, сообщает избирком республики.

Решение о регистрации Сокола, выдвинутого на пост главы региона региональным отделением партии «Единая Россия», было принято на прошедшем во вторник заседании избиркома Хакасии. Для назначения в Совет Федерации от республики Сергей Сокол предложил Ирину Санникову, Абрека Челтыгмашева и Саяну Казыгашеву.

В Хакасии никто не сможет на равных конкурировать с Сергей Соколом, считает политолог Марат Баширов. По его словам, основный оппонент кандидата от ЕР – действующий глава Валентин Коновалов.«В последнее время интересы республики страдали из-за личных качеств действующего главы. Думаю, что эти выборы должны поменять очень много в отношениях между властью и избирателями, а также между регионом и федеральными органами», – прогнозирует политолог.

Сейчас Хакасия, указывает Баширов, «находится не на самых передовых позициях среди регионов и в республике нужно подтягивать ситуацию». «На это есть запрос общества. Обычному человеку интересно, чтобы были хорошие дороги и социалка, медицина, образовательные учреждения. И главное – это цены на ЖКХ и основные продукты питания. За все это отвечает глава региона. Думаю, что все ожидания избирателей связаны с хорошими переменами именно по этим темам», – считает Баширов.



«Мы знаем, что Сокол – очень опытный человек, имеет опыт работы на региональном и федеральном уровнях. Также сейчас есть запрос на тех, кто участвует в специальной военной операции», – отмечает политолог.



О намерении участвовать в предстоящих выборах Сокол заявил в апреле этого года – после возвращения из зоны проведения специальной военной операции. Предложение о выдвижении своей кандидатуры Сокол получил от первого зампредседателя Совета Федерации, секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака.



«Я считаю, что Сергей Михайлович достойный кандидат. Он поработал и в органах исполнительной власти, и в сфере оборонной промышленности на промышленных предприятиях. Уверен, его профессиональный опыт, совмещенный с человеческой искренностью, умением слышать людей, будет востребован жителями республики после его избрания в сентябре 2023 года главой республики», – говорил Турчак.

Также на должность главы Хакасии претендуют республики претендует действующий руководитель региона Валентин Коновалов (КПРФ) и Михаил Молчанов (ЛДПР).



Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что под управлением Валентина Коновалова Хакасия установила целый ряд антирекордов: от роста младенческой смертности до роста уровня бедности. Кроме того, специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД Юрий Васильев разбирался, почему разрушенные школы, отсутствие горячей воды и скачки в электросетях являются неотъемлемой частью жизни жителей городов и сел Хакасии.

