Политологи назвали самый слабый регион Сибири

Эксперты: Хакасия под управлением Коновалова получила серию антирекордов

Под управлением Валентина Коновалова Хакасия установила целый ряд антирекордов: от роста младенческой смертности до роста уровня бедности. Однако в других регионах Сибири ситуация выглядит иначе. Об этом рассказали эксперты в рамках круглого стола Экспертного института социальных исследований на тему: «ЕДГ – 2023: как проходит предвыборная кампания в Сибири».

55% жителей Республики Хакасия не хотят, чтобы Валентин Коновалов оставался на посту главы региона. И только 30% ответили положительно. Об этом рассказала управляющий директор проектов Фонда «Общественное мнение» Лариса Паутова. Она также представила данные опросов по другим регионам Сибири, где в сентябре пройдут выборы.

В частности, в Новосибирской области 60% считают, что лучше, чтобы остался нынешний глава, против всего 17%. В Омской области «за» 52%, «против» – 10%. В Алтайском крае 60% жителей высказались за действующего главу, а 23% против. 44% жителей Красноярского края высказались в поддержку действующего губернатора, всего 7% против. В Кемеровской области в поддержку главы региона выступают 60% жителей, против – 23%.

Таким образом, Республика Хакасия стала единственным регионом, где большинство людей высказались за смену губернатора. «Негативные оценки Валентина Коновалова зашкаливают, они выше, чем в среднем по России. Он занимает самую низкую, 89 позицию в рейтинге регионов», – уточнила Паутова.

Антирекорды Хакасии

Что касается экономической ситуации, то в 2022 году инвестиции в основной капитал выросли в регионах Сибирского округа на 5,6% по сравнению с предыдущим 2021 годом и составили чуть более 2,8 трлн руб. Как отметил Денис Тимофеев, начальник управления координации и развития статистического учета Росстат, среди лидеров – Иркутская область и Красноярский край.

«Минимальные среднедушевые доходы в 2022 году отмечены в Тыве, Республике Алтай и Хакасии. Самые низкие темпы роста доходов в Омской и в Томской областях, а также в Хакасии. Хакасия и Тыва стали двумя регионами Сибирского федерального округа, где уровень бедности в 2022 году вырос. В Хакасии он составил 18,1%, в Тыве – 28,8%. При этом в среднем по стране уровень бедности в 2022 году составил 9,8%», – указал он.

«Максимальное снижение оборота розничной торговли среди регионов Сибирского федерального округа в 2022 году зафиксировано в Хакасии – 9,8%», – отметил Тимофеев. «Единственный регион СФО, где наблюдается рост младенческой смертности – Республика Хакасия – на 33,3%. Одновременно с этим в Сибирском федеральном округе зафиксировано снижение числа больничных коек. В наибольшей степени в Хакасии – более чем на 9% за четыре года и в Иркутской области – на 8,4% за четыре года», – добавил он.

Кроме того, из Хакасии поступают жалобы со стороны мобилизованных.

Вызваны они были тем, что республика остается единственным регионом, где нет электронного документооборота. «Жители вынуждены обивать пороги, приносить справки, что в нынешних условиях недопустимо», – отметил Михаил Кузнецов, руководитель исполкома Народного фронта. «Первая задача Народного фронта – ликвидация несправедливости, вторая – объединение людей вокруг вызовов. Сибиряки всегда себя проявляют с самой лучшей стороны», – сказал Кузнецов.

«Например, мы 9 мая делали большой сбор транспорта для ребят на передовой. Наши железнодорожники дали платформы для машин. Республика Тыва отправила 40 автомобилей. Или Омская область, Виталий Хоценко – человек, с которым мы хорошо знакомы по работе в ДНР, каждые две недели отправляет грузы. Единственный регион в СФО, где мы постоянно сталкиваемся с сопротивлением – Хакасия», – подчеркнул Кузнецов.

Что касается системы здравоохранения, то и здесь Хакасия в антилидерах, включая реализацию нацпроектов. Например, по строительству ФАПов эта цель в регионе не выполнена, сказала Ксения Лухман, руководитель исполкома Народного фронта в Хакасии.

«Подавляющее большинство жалоб и обращений жителей Хакасии – на систему здравоохранения. Если вам нужно попасть на прием к окулисту – вы попадете только через год. И это – в Абакане, столице Хакасии. У жителей Хакасии была большая надежда на Коновалова. Люди поверили его обещаниям, но ожидания не оправдались», – акцентировала она.

На фоне избирательной кампании обостряется и политическая конкуренция. Порой – не самая честная. «Например, в Хакасии есть медиаресурс – республиканский телеканал РТС, который в своих целях использует КПРФ. Коновалов на этом канале упоминается в 18 раз чаще, чем все остальные кандидаты в губернаторы вместе взятые», – отметил зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев.

«Про основного конкурента Коновалова Сергея Сокола зафиксировано 50 уникальных материалов дезинформационный направленности. Сокол – опытный управленец, имеющий положительный опыт работы как в органах власти, так и в производственной сфере. Он настоящий антикризисный менеджер. Сокол – политик федерального уровня, обладает широкими связями на уровне правительства РФ. У него за плечами школа губернаторского резерва», – напомнил депутат.

«Коновалов в Хакасии льет грязь на оппонентов и занимается черным пиаром. Свою плохую работу Коновалов пытается спрятать за поток черного пиара, пытается дискредитировать своих конкурентов», – акцентировал парламентарий.

Другие регионы

Иначе обстоят дела в Кузбассе. Региону повезло, считает Матвейчев. «Сергей Цивилев по праву входит в разных рейтингах в десятку лучших губернаторов в стране. За последние пять лет в Кузбассе построено больше, чем за предыдущие 20 лет. Речь идет и о новых дорогах, и о новых спортивных, культурных, государственных объектах, о реконструкции школ, больниц. Люди все это видят», – отметил депутат.

«Губернатор всегда открыт к общению с людьми. Он детально сам занимается проблемами участников специальной военной операции и их семей. Каждая семья на контроле властей», – добавил Матвейчев.

«В Красноярском крае у исполняющего обязанности губернатора Михаила Котюкова тоже проблем не предвидится. Он местный, красноярец, долго работал в Красноярске, многие хорошо его помнят по различным местам работы», – отметил парламентарий. «Он контрастирует с Александром Уссом, который был губернатором старого поколения. Котюков – молодой, активный, он во все старается вникнуть, и это совпало с ожиданиями красноярцев», – пояснил Матвейчев.

«В Новосибирской области Андрей Травников за пять лет прошел большую школу управления регионом. Он собрал вокруг себя все здоровые силы региона, работает на укрепление показателей Новосибирской области. Нет конфликтов, противодействий», – отметил Фирдус Алиев, управляющий директор ЭИСИ по взаимодействию с экспертным сообществом.

«Травникова поддержало общественное движение «Сделай выбор» во главе с Александром Карелиным. Глава региона уделяет особое внимание областному центру, его внимание именно к Новосибирску – оправданный ход с точки зрения избирательной кампании. Можно прогнозировать уверенную победу Андрея Травникова», – считает эксперт.

«Виталий Хоценко показал яркий заход в Омскую область. Он зарекомендовал себя как опытный управленец по работе и на региональном уровне – в Ставропольском крае, в ДНР – и в федеральных органах власти», – отметил политолог. «Хоценко умеет работать в очень экстремальных условиях. Его главный тезис, негласный девиз: «Главное на любой территории – это жители». В регионе виден консенсус вокруг Виталия Хоценко», – акцентировал Алиев.

«Виктор Томенко из Алтайского края накапливал потенциал реализации. Достигнуты огромные успехи в развитии экономики, сельского хозяйства за пять лет. В 2022 году доходы консолидированного бюджета Алтайского края выросли к уровню 2017 года в 1,8 раза. Это базис, на котором строятся и текущее развитие края, и перспективы», – сказал он.

«При Томенко развернулась «дорожная революция». Такого объема дорожного ремонта, строительства регион не видел много лет. Кампания выстроена на треке предъявления результатов своей работы. Их много. И это залог того, что кампания пройдет в референдумном формате, жители оценят успехи губернатора и продолжат с ним работать», – заключил политолог.

Ранее специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД Юрий Васильев разбирался, почему разрушенные школы, отсутствие горячей воды и скачки в электросетях являются неотъемлемой частью жизни жителей городов и сел Хакасии.