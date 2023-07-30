Удар по небоскребам – это, конечно, такое себе. Салам Усама, салам «Аль-Каида». С другой стороны, это что первый теракт что ли, совершенный Украиной?3 комментария
Пляжи Сочи открыли для купания
МЧС: Пляжи Сочи открыли для купания после шторма
Удар по небоскребам – это, конечно, такое себе. Салам Усама, салам «Аль-Каида». С другой стороны, это что первый теракт что ли, совершенный Украиной?3 комментария
Для нас трагедия Спасо-Преображенского собора в Одессе – в полноте наша боль, наша беда, совершенно внятный для нас ужас братоубийственной войны. Для них – очередной повод для ненависти к России.7 комментариев
Британцы поддерживали выступления индейцев против французов, при этом если индейцы терпели поражение, тут же уходили в сторону. В Афганистане, в Африке британцы натравливали племена друг на друга, а затем без зазрения совести предавали вчерашних союзников. Вряд ли Украина станет исключением.10 комментариев
Пляжи города-курорта Сочи, которые ранее закрывали из-за шторма, открыты для отдыхающих, сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Российские враги должны молиться за ВС РФ, поскольку они предотвращают мировой конфликт и не дают разгореться «ядерному пожару».
Число пострадавших при ЧП с ракетой, которое произошло в Таганроге в пятницу, увеличилось до 22, среди них – ребенок, обратившийся к медикам на следующий день, сообщили в Министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.
ВС России нанесли удар по центру переучивания и пункту хранения, обслуживания и ремонта беспилотников ВСУ в районе Могилевки Днепропетровской области, а также по пункту управления 100-й бригады теробороны в Ямполе в ДНР, сообщили в Минобороны России.
Военно-морской флот России был и остается нерушимым стражем рубежей Отечества, заявил президент РФ Владимир Путин на Главном военно-морском параде по случаю Дня ВМФ.
Президент России Владимир Путин получил доклад об атаке беспилотников на Московской регион со стороны ВСУ, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Президент России Владимир Путин на параде в честь дня ВМФ России пообщался с министром обороны Сергеем Шойгу.
Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем президента Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ), главного тренера сборной России Ирину Винер, отметив ее личный вклад в популяризацию спорта в России, сообщила пресс-служба Кремля.
Главный военно-морской парад в честь Дня Военно-морского флота (ВМФ) России начался в Петербурге на Невском и Кронштадском рейдах. Парад традиционно принимает президент, верховный главнокомандующий Вооруженными силами РФ Владимир Путин.
Атомный контейнеровоз «Севморпуть», доставивший ранее на Камчатку металл, дерево и генеральный груз, вышел в сторону Мурманска с рыбной продукцией, сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов. Это последний отрезок первого субсидируемого рейса контейнеровоза на Дальний Восток.
Twitter (соцсеть заблокирована в России) восстановила страницу рэпера Канье Уэста спустя восемь месяцев после блокировки, сообщили американские СМИ.
Российские войска за прошедшие сутки продолжили наступление в направлении населенного пункта Новоселовское ЛНР, продвижение в глубину обороны противника составило 300 м., сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Количество погибших из-за урагана в Марий Эл выросло до 8, 10 человек госпитализированы, двое из них в тяжелом состоянии, сообщил мэр Йошкар-Олы Евгений Маслов.
Министерство обороны Казахстана опровергло информацию, распространенную в соцсетях, об отправке своей военной техники в Россию, отметив, что эта техника является собственностью третьей страны и доставлялась в Россию для ремонта.
Группа украинских военных взята в плен в районе села Старомайорское на Времевском выступе Запорожской линии фронта, сообщил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
МЧС: Пляжи Сочи открыли для купания после шторма
Захарова обратила внимание на то, что итальянский сенат на этой неделе принял резолюцию о признании так называемого голодомора «геноцидом украинского народа». В российском МИДе заявили, что расценивает этот шаг Рима как очередное свидетельство недальновидной политики, направленной на поощрение проявлений русофобии.
Захарова указала, что принимая подобные решения, итальянские власти не берут во внимание, что миллионы человек стали жертвами голода в 1932-1933 годы в российском Поволжье. В этой связи она призвала итальянцев поинтересоваться у своего правительства, вызвано подобное игнорирование фактов незнанием истории или делением людей по национальному признаку.
Она также выразила мнение, что продолжение линии на «украинизацию» может привести к принятию итальянским парламентом резолюций об увековечении памяти антисемита Симона Петлюры или нацистского коллаборациониста Степана Бандеры. Кроме того, указала Захарова, подобные решения мешают нормализации отношений Москвы и Рима.
Журналист Никсон: Власти США не помогут Польше при вступлении войск на Украину
Никсон на своем YouTube-канале высказал мнение, что администрации президента США Джо Байдена «абсолютно все равно» на Польшу, в военнослужащих республики американские власти видят «расходный материал». Кроме того, поляков в ЕС и США считают слишком консервативными, приводит его слова «Газета.Ru».
Ввод польских войск на Украину отвечает американским интересам, уверен Никсон. По его словам, польских военнослужащих на Украине уничтожат, недовольные поляки потребуют смены правительства, в результате чего у власти в республике встанут менее консервативные люди, «свои» для Вашингтона.
При этом журналист уверен, что НАТО не обратится к пятой статье для защиты своего члена – Польши. Вероятно, Франция, Германия и Великобритания пришлют дюжину своих солдат и танков, на этом все, предположил Никсон, предупредив об угрозе ядерного конфликта.
Ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что польская армия сравняет украинский город Львов с землей, если Варшава получит одобрение такой операции с американской стороны.
Газета ВЗГЛЯД ранее писала о возможных сценариях вторжения Польши на Украину.
Украинский военный сдался в плен ВС России на донецком направлении на груженом ПЗРК автомобиле
Представитель силовых структур ДНР рассказал, что пару дней назад российским вооруженным силам сдался в плен украинский боец, который приехал, что называется, не с пустыми руками, а на автомобиле, который был загружен переносными зенитными ракетными комплексами, передает ТАСС.
Сдавшийся в плен Максим Тищенко оказался бойцом взвода радиолокационной разведки зенитно-ракетного дивизиона 54-й механизированной бригады, уроженцем Луганской Народной Республики.
По информации представителя силовых структур ДНР, в кузове автомобиля, на котором к позициям российских сил приехал украинский военнослужащий, обнаружили порядка 20 комплексов ПЗРК.
В понедельник врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, что украинские военные после начала «контрнаступления» стали массово сдаваться в плен.
Путин во время общения с семьями, награжденными орденом «Родительская слава», пожелал сыновьям достойной службы в армии
«В семьях Ильиных и Гореловых старшие сыновья как раз в эти дни принимают присягу в армии, и хочу пожелать им достойной службы», – сказал президент, слова которого приводятся на сайте Кремля.
Глава государства также поздравил семью Беловых из Челябинска, у которых 18 июля родился восьмой ребенок. «Поздравляю с этим замечательным, прекрасным событием и маму, Екатерину Евгеньевну, – она, насколько я понимаю, дома осталась с новорожденной дочкой, – и тех членов семьи, кто сегодня в Москве», – сказал Путин.
«Поздравляю и Виктора Горелова, ему сегодня исполняется 19 лет», – добавил российский лидер.
Ранее Путин назвал многодетные семьи, в которых детей воспитывают в атмосфере любви и заботы, гордостью России.
CNN показала украинский морской дрон, который ВСУ планируют использовать для атаки на российские корабли в Черном море
В репортаже CNN утверждается, что украинские плавучие дроны будут охотиться на российские военные корабли в акватории Черного моря. По имеющимся у авторов материала данным, украинский морской беспилотный катер может нести до 300 кг взрывчатки при запасе хода 800 км.
CNN показала украинский морской беспилотник-камикадзе Magura V5, которые Киев применяет для ударов по объектам российской гражданской и военной инфраструктуры. На видео также попал пункт управления дронами, сообщает Life.
Напомним, в ночь на 17 июля киевский режим провел террористическую атаку на Крымский мост с помощью двух надводных беспилотников. Кроме того, 11 июня российский корабль «Приазовье», обеспечивающий безопасность газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток», отразил в Черном море атаку украинских морских беспилотников.
Помимо этого, 24 мая надводные украинские дроны атаковали корабль ЧФ России «Иван Хурс» в исключительной экономической зоне Турции. Атакованный дронами ВСУ корабль ЧФ России самостоятельно вернулся в Севастополь. Позже стало известно, что беспилотные украинские катера, пытавшиеся атаковать корабль «Иван Хурс», были произведены в одной из стран Запада, запускались с территории военно-морского оперативного центра, открытого при участии США в Очакове, и управлялись дронами через модули Starlink.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как пресечь новые теракты Украины на Черном море.
Песков: Гости саммита Россия – Африка восхитились Петербургом и организацией мероприятия
Представитель Кремля отметил, что все восхищались Санкт-Петербургом, выражали признательность и поздравляли российского лидера Владимира Путина, передает ТАСС.
Президент Путин ранее в субботу заявил, что приехавшие на саммит Россия – Африка в Санкт-Петербург главы африканских государств проявили политическую волю и независимость, и Москва это ценит.
Видео размещено в Telegram-канале Соловьева.
Мультипликаторы изобразили президентскую гонку на Украине в виде ралли, участие в котором действующий глава украинского государства принимает на танке. При этом Владимир Зеленский использует нечестные методы для обхода конкурентов, но несмотря на это ему не удается победить главного соперника, которым в ролике представлен мэр Киева Виталий Кличко. Пророческий сон о президентской гонке, по сюжету видео, заставляет президента Украины задуматься о ходе конфликта и начать мирные переговоры с Москвой.
Мэр Киева Виталий Кличко, отвечая на вопрос о желании стать президентом страны, ранее сообщил, что в случае если будут нужны его «знания, энергия, опыт», чтобы «сделать Украину европейской», он готов «отдать все и отдает все».
Короткий ролик опубликован в Telegram-канале телеканала RT.
Также опубликовано видео последствий попадания в здание.
Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил, что в ночь на воскресенье была совершена атака украинских БПЛА, в результате которой повреждения получили фасады на двух офисных башнях Сити. При атаке никто не погиб и не пострадал. Во всех зданиях комплекса «Москва-Сити» объявлена эвакуация.
Аэропорт Внуково закрыли на вылет и прилет.
Помощник Кадырова Дудаев провел разъяснительную беседу с авторами фейка о якобы «гибели батальона»
Дудаев сообщил в Telegram-канале, что провел с ними разъяснительную беседу.
Он отметил, что распространявшийся фейк вызвал волнения в обществе, и его подхватили провокаторы и недруги Чечни.
Недостоверное аудиосообщение, зачитанное мужским голосом, распространялось в чеченских группах WhatsApp. Дудаев опроверг эти слухи, подчеркнув, что таких потерь, о которых говорится в лживых сообщениях, Чечня не понесла за все время спецоперации.
Минобороны: Киев ночью пытался атаковать Крым 25 беспилотниками
В сообщении военного ведомства говорится, что 16 украинских беспилотников были уничтожены огнем средств ПВО. Еще девять – подавлены средствами РЭБ, в результате чего, не достигнув цели, потерпели крушение в акватории Черного моря и мыса Тарханкут.
В Минобороны добавили, что террористическая атака была пресечена, пострадавших и разрушений нет.
Кроме того, утром воскресенья киевский режим совершил попытку террористической атаки в Москве с помощью трех беспилотников. Один из них был уничтожен системой ПВО, еще два – подавлены средствами РЭБ. Погибших нет, пострадал один человек. Повреждения получили фасады на двух офисных башнях Сити.
Сальдо: ВСУ попытались разрушить железную дорогу между Херсонской областью и Крымом ракетами Storm Shadow
Сальдо в своем Telegram-канале заявил, что минувшей ночью боевики киевского режима предприняли попытку разрушить железную дорогу между Херсонской областью и Крымом, выпустив 12 ракет Storm Shadow.
По его словам, все они были сбиты российскими силами ПВО. При этом в одном месте обломки ракет повредили будку обходчика, а также контактную линию. Врио губернатора Херсонской области добавил, что ремонтная бригада оперативно устранила все повреждения.
Сальдо выразил возмущение по поводу того, что ВСУ в который раз обстреливают именно гражданскую инфраструктуру. Он предположил, что боевики специально устроили провокацию именно накануне открытия железнодорожного движения на маршруте Геническ – Джанкой.
«Такое впечатление, что ими движет не рациональный, пусть и циничный, расчет, а нечеловеческая злоба. Это еще раз доказывает: киевский режим – террористическая организация, она существовать не должна. И не будет», – завериил врио главы Херсонской области.
Ранее Минобороны сообщило, что средства ПВО ВС России за сутки перехватили семь крылатых ракет Storm Shadow и две ракеты РСЗО HIMARS.
Медведев: Судебные процессы против России могут однажды стать поводом для войны
Медведев назвал процессы против России забавами, которыми Запад развлекает себя от бессилия. При этом он подчеркнул, что эти «потенциально опасные игрища» могут стать casus belli – формальным поводом для объявления войны.
Зампред Совбеза также указал, что президент США Джо Байден «формально не участвуя» в работе МУС, «тайно руководит» этой организацией. И недавно, «наплевав на мнение Пентагона», он поручил своей администрации передать в МУС сведения о «действиях России» на Украине.
«Нам-то в принципе это до лампочки. А вот Пентагон предупреждал, что действия Байдена могут открыть дорогу для уголовного преследования американских военных», — написал Медведев в Telegram.
Он подчеркнул, что Россия презирает Международный уголовный суд и никогда не станет его участником, а значит, его решения для Москвы ничтожны.
Поддубный: Киев ради медийного эффекта от повреждения фасадов «Москва-Сити» попрощается с критической инфраструктурой
Поддубный в своем Telegram-канале написал, что российские ракеты рутинно и буднично, в ежедневном режиме уничтожают потенциал противника.
Направляемые в Москву беспилотники ВСУ являются частью информационно-психологического воздействия, пояснил военкор. «И не замечать трудно, и отвлекаться не стоит», – отметил он.
По словам Поддубного, киевский режим не проявляет никакого здорового прагматизма, стремясь на фоне огромных потерь контрнаступления, к которому ВСУ готовили «всем натовским миром», выдать «хоть что-то».
Напомним, ранним утром воскресенья киевский режим совершил попытку террористической атаки в Москве с помощью трех беспилотников. Один из них был уничтожен системой ПВО, еще два – подавлены средствами РЭБ. Жертв нет, пострадал один человек. Повреждения получили фасады на двух офисных башнях Сити.
WSJ: Саудовская Аравия планирует в августе провести мирные переговоры по Украине со странами Запада, но без России
В статье утверждается, что на встречу, которая состоится с 5 по 6 августа в Джидде, прибудут высокопоставленные чиновники из 30 стран, однако России в этом списке нет, передает ТАСС.
По версии издания, свое участие в переговорах уже подтвердили Британия, ЕС, Польша и ЮАР. Кроме того, по словам источника издания, на данный момент ожидается присутствие помощника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана. При этом точное число участников переговоров пока не известно. Предполагается, что на мероприятии будут присутствовать все страны, которые участвовали в первой международной встрече по Украине 24 июня в Копенгагене.
Ранее в субботу президент России Владимир Путин заявил, что Киев получил независимость и самостоятельность при распаде СССР на основе декларации о независимости, в которой черным по белому было написано, что Украина является нейтральным государством.
В Кремле неоднократно подчеркивали, что политико-дипломатическое урегулирование на Украине невозможно из-за нежелания Киева и Вашингтона.
Минобороны: Киевский режим пытался атаковать объекты в Москве тремя беспилотниками
В заявлении военного ведомства в Telegram говорится, что один украинский дрон был уничтожен в воздухе средствами ПВО над территорией Одинцовского района Московской области.
Еще два украинских беспилотника были подавлены средствами РЭБ. Потеряв управление, БПЛА потерпели крушение на территории комплекса нежилых зданий «Москва-Сити», сообщает МО РФ.
Между тем в экстренных службах ТАСС сообщили, что в результате хлопка, произошедшего в башне «Око-2» в «Москва-Сити», пострадал один человек – охранник. В здании выбиты стекла с первого по четвертый этажи.
В столичном департамента транспорта в свою очередь сообщили о перекрытии движения по Тестовской улице в районе «Москва-Сити».
Как сообщил ранее мэр Москвы Сергей Собянин, в ночь на воскресенье была совершена атака украинских БПЛА, при которой повреждения получили фасады на двух офисных башнях Сити. Жертв нет.
Аэропорт Внуково закрывали на вылет и прилет. К 5.30 мск поступило сообщение, что воздушная гавань возобновила работу.