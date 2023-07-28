Британцы поддерживали выступления индейцев против французов, при этом если индейцы терпели поражение, тут же уходили в сторону. В Афганистане, в Африке британцы натравливали племена друг на друга, а затем без зазрения совести предавали вчерашних союзников. Вряд ли Украина станет исключением.2 комментария
В Сочи и Ялте из-за шторма закрыли городские пляжи
Администрация Ялты с 28 июля запретила купание в море и закрыла городские пляжи из-за штормового предупреждения и волнения моря, сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.
Она добавила, что волнение моря составляет 4–5 баллов, а купание и выход в море категорически запрещены, передает РИА «Новости».
Также в городе за вечер было зарегистрировано 15 поваленных деревьев, подъема уровня воды в реках не зафиксировано. Штормовое предупреждение в Крыму объявлено с 27 по 29 июля из-за ливней, гроз, крупного града и ветра до 35 м/с.
Закрыли пляжи, расположенные вдоль центральной набережной «Маяк» и в Сочи, в зонах отдыха подняты флаги красного цвета, а вход перекрыт. Работники пляжей собрали шезлонги и зонты. Также приостановлена работа кантатных дорог из курорта «Красная Поляна» в Сочи.
Синоптики ранее не исключали выход рек из берегов во время непогоды, смерчи над морем и оползни.