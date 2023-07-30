Мэр Йошкар-Олы: Число погибших из-за урагана в Марий Эл выросло до восьми

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, по последней информации, в Марий Эл из-за урагана, погибли восемь человек, 10 человек госпитализированы, двое в тяжелом состоянии, передает РИА «Новости».

Маслов добавил, что в Йошкар-Оле над ликвидацией последствий непогоды работают коммунальные службы.

Ранее сообщалось о гибели шести человек, в том числе троих детей, во время отдыха в палаточном лагере в Марий Эл. Позже число погибших увеличилось до семи.