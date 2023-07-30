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В результате урагана в регионах Поволжья погибли люди, в том числе дети
В результате поднявшегося ураганного ветра вечером субботы в Марий Эл погибли шесть человек, включая троих детей, еще один ребенок погиб в Татарстане.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, в результате падения деревьев на палаточный лагерь около озера Яльчик в Волжском районе и около озера Таир в Звениговском районе погибли три человека, в том числе двое детей. Пострадали еще 14 человек, включая двоих детей.
Как уточнил глава Марий Эл Юрий Зайцев в своем Telegram-канале, число погибших в результате удара стихии составило шесть человек. В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы. По данным губернатора, всего пострадали 22 человека. Происшествия с погибшими и пострадавшими произошли в палаточном лагере на территории дикого пляжа, уточнил Зайцев.
Кроме того, по данным губернатора, 36 тыс. человек остались в Марий Эл без электроснабжения из-за прошедшего в республике урагана. В восстановительных работах задействованы 39 бригад. Выезды с озер Карась, Серебряное, Сайвер, Чуркан расчищены от деревьев, добавил глава региона.
Помимо того, сообщается о гибели 14-летней девочки в Лаишевском районе Татарстана. Трагедия случилась также во время палаточного отдыха, когда из-за сильного ветра рухнуло дерево, сообщают «Вести Татарстан».
Ранее сообщалось, что сильный ливень обрушился на Приволжский регион. Так, в Нижнем Новгороде шквалистый ветер повалил более 40 деревьев, оборвал провода, что привело к остановке трамваем и троллейбусов. В Казани из-за шквалистого ветра повреждены крыши, повалено несколько деревьев и заборов.