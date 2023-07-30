В результате урагана в регионах Поволжья погибли люди, в том числе дети

  • Путин напомнил о принадлежности Варшавы к Российской империи
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    Почему северокорейские снаряды на Украине вызвали переполох на Западе
    В США раскрыли планы ВСУ по атаке на российские корабли в Черном море
    Захарова задала итальянцам вопрос после признания голодомора «геноцидом украинцев»
    Эксперт: Запад хочет, чтобы Москва пошла на финансовые уступки по Украине
    Путин: Россия не может прекратить огонь, пока Киев ведет наступление
    Украинский военный сдался в плен под Донецком на груженом ПЗРК автомобиле
    Путин раскрыл секрет своей работоспособности
    Чемпион мира по кикбоксингу: Без Родины спортсменов сделают на ОИ половой тряпкой
    Соловьев показал французский мультфильм о выборах президента Украины
    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский «Квартал 95» превратился в фабрику по производству ненависти

    Для нас трагедия Спасо-Преображенского собора в Одессе – в полноте наша боль, наша беда, совершенно внятный для нас ужас братоубийственной войны. Для них – очередной повод для ненависти к России.

    7 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Готова ли Британия слить проект «Майданная Украина»

    Британцы поддерживали выступления индейцев против французов, при этом если индейцы терпели поражение, тут же уходили в сторону. В Афганистане, в Африке британцы натравливали племена друг на друга, а затем без зазрения совести предавали вчерашних союзников. Вряд ли Украина станет исключением.

    8 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Западные спортивные функционеры продолжают безнаказанно плевать в сторону России

    Российские клубы, федерации и спортивные функционеры продолжают ждать политической «разрядки», веря в скорые объятия с европейцами. Хотя все фанаты того же московского «Спартака» прекрасно отреагировали бы на месседж с нашей стороны – «Не хотите иметь дел с русскими, тогда имейте кого-то другого».

    16 комментариев
    Новости
    02:58Путин: Детей вывозили с Украины для спасения от обстрелов

    Президент России Владимир Путин заявил, что никаких проблем с возвращением детей родственникам на Украину нет.

    02:42Путин назвал обоснованными аресты тех, кто вредит стране в условиях конфликта

    Россия находится в состоянии вооруженного конфликта, а потому внутри страны должно быть сформировано определенное отношение к людям, которые в этот момент наносят государству ущерб, заявил президент Владимир Путин.

    02:35В результате урагана в регионах Поволжья погибли люди, в том числе дети

    В результате поднявшегося ураганного ветра вечером субботы в Марий Эл погибли шесть человек, включая троих детей, еще один ребенок погиб в Татарстане.

    02:02Путин начал встречу с Бегловым с шутки

    Президент Владимир Путин с шутки начал встречу с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым в ночь с субботы на воскресенье.

    01:49Маск отказал ВСУ в подключении Starlink около Крыма

    Американский предприниматель Илон Маск ответил отказом на запрос украинских военных о включении его сети спутниковой связи Starlink в районе Крыма, пишут СМИ США.

    01:37Путин: На Западе только языком треплют и сваливают проблемы на Россию

    Запад занял очень удобную позицию – треплет языком, сваливая все свои ошибки на российскую спецоперацию, заявил президент Владимир Путин.

    01:17Путин напомнил о принадлежности Варшавы к Российской империи

    Президент Владимир Путин, говоря в ходе пресс-конференции о стремлении Польши осуществить вторжение на Украину, со ссылкой на историков привел слова Иосифа Сталина, который в разговоре Уинстоном Черчиллем напомнил о принадлежности Варшавы к Российской империи.

    01:04Путин поразился глупостью попыток строить идентичность Украины на неонацизме

    Президент России Владимир Путин заявил, что его поражает глупость тех, кто пытается базировать идентичность Украины, ее самобытность на неонацизме.

    00:54Путин: Россия не хочет прямого столкновения с США, но готова к этому

    Россия не хочет прямого военного столкновения с США, но всегда готова к любому сценарию, заявил президент Владимир Путин, отвечая на вопрос о провокациях американской стороны в Сирии.

    00:48Путин: Новых решений о передаче в управление иностранных активов не намечается

    Президент России Владимир Путин заявил, что новых решений о передаче во временное управление иностранных активов не намечается, а предыдущие решения не являются отъемом собственности.

    00:36Путин описал выход России из зерновой сделки фразой из «Двенадцати стульев»

    Президент России Владимир Путин использовал фразу «утром деньги, вечером стулья», говоря о приостановлении Россией зерновой сделки и при каких условиях она может быть возобновлена.

    00:28Путин раскрыл секрет своей работоспособности

    Президент Владимир Путин в ходе ночной пресс-конференции после нескольких напряженных дней саммита Россия – Африка ответил на вопрос, откуда он черпает энергию для такой насыщенной работы.

    23:59Путин назвал последствия введения польских сил на Украину

    Введение польских сил на территорию Украины станет началом отторжения западноукраинских земель к Польше, заявил президент России Владимир Путин.

    23:42Путин: Договоренности с Турцией о нахождения там боевиков «Азова» были

    Между Москвой и Анкарой имелись договоренности о нахождении в Турции боевиков националистического батальона «Азов» (запрещен и признан террористической организацией в России), подтвердил президент Владимир Путин.

    23:26Путин объяснил бесплатные поставки зерна странам Африки

    Россия, поставив бесплатно продовольствие в Африку, поделится с ней частью дохода от роста мировых цен на зерно в результате окончания зерновой сделки, заявил президент Владимир Путин.

    30 июля 2023, 02:35

    В результате урагана в регионах Поволжья погибли люди, в том числе дети

    Tекст: Ольга Никитина

    В результате поднявшегося ураганного ветра вечером субботы в Марий Эл погибли шесть человек, включая троих детей, еще один ребенок погиб в Татарстане.

    Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, в результате падения деревьев на палаточный лагерь около озера Яльчик в Волжском районе и около озера Таир в Звениговском районе погибли три человека, в том числе двое детей. Пострадали еще 14 человек, включая двоих детей.

    Как уточнил глава Марий Эл Юрий Зайцев в своем Telegram-канале, число погибших в результате удара стихии составило шесть человек. В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы. По данным губернатора, всего пострадали 22 человека. Происшествия с погибшими и пострадавшими произошли в палаточном лагере на территории дикого пляжа, уточнил Зайцев.

    Кроме того, по данным губернатора, 36 тыс. человек остались в Марий Эл без электроснабжения из-за прошедшего в республике урагана. В восстановительных работах задействованы 39 бригад. Выезды с озер Карась, Серебряное, Сайвер, Чуркан расчищены от деревьев, добавил глава региона.

    Помимо того, сообщается о гибели 14-летней девочки в Лаишевском районе Татарстана. Трагедия случилась также во время палаточного отдыха, когда из-за сильного ветра рухнуло дерево, сообщают «Вести Татарстан».

    Ранее сообщалось, что сильный ливень обрушился на Приволжский регион. Так, в Нижнем Новгороде шквалистый ветер повалил более 40 деревьев, оборвал провода, что привело к остановке трамваем и троллейбусов. В Казани из-за шквалистого ветра повреждены крыши, повалено несколько деревьев и заборов.

    29 июля 2023, 13:55
    Захарова задала итальянцам вопрос после признания голодомора «геноцидом украинцев»
    Захарова задала итальянцам вопрос после признания голодомора «геноцидом украинцев»
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Алина Власенко

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова после решения итальянского сената признать так называемый голодомор «геноцидом украинского народа» предложила итальянцам поинтересоваться у своего правительства, насколько хорошо оно знает мировую историю.

    Захарова обратила внимание на то, что итальянский сенат на этой неделе принял резолюцию о признании так называемого голодомора «геноцидом украинского народа». В российском МИДе заявили, что расценивает этот шаг Рима как очередное свидетельство недальновидной политики, направленной на поощрение проявлений русофобии.

    Захарова указала, что принимая подобные решения, итальянские власти не берут во внимание, что миллионы человек стали жертвами голода в 1932-1933 годы в российском Поволжье. В этой связи она призвала итальянцев поинтересоваться у своего правительства, вызвано подобное игнорирование фактов незнанием истории или делением людей по национальному признаку.

    Она также выразила мнение, что продолжение линии на «украинизацию» может привести к принятию итальянским парламентом резолюций об увековечении памяти антисемита Симона Петлюры или нацистского коллаборациониста Степана Бандеры. Кроме того, указала Захарова, подобные решения мешают нормализации отношений Москвы и Рима.

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    29 июля 2023, 04:04
    Стали известны результаты изучения трофейной бронетехники стран НАТО

    Изучение трофейной бронетехники стран НАТО выявило излишнюю сложность конструкции

    Стали известны результаты изучения трофейной бронетехники стран НАТО
    @ Новости/Первый канал/Rutube

    Tекст: Антон Антонов

    Предварительные результаты изучения трофейной бронетехники стран НАТО специалистами российского ОПК показывают, что бронетехника обладает излишней и не всегда рациональной сложностью конструкции, сообщил источник.

    Как рассказал источник РИА «Новости», в изучении участвует широкий пул специалистов из различных компаний. Результаты испытаний «в целом соответствуют ожиданиям».

    По его словам, западная бронетехника имеет «приемлемый уровень бронезащиты» с «наличием большого числа слабых мест из-за не отвечающего требованиям современного боя распределения защиты». При этом у нее «крайне посредственная подвижность и маневренность, особенно на сложных и вязких грунтах, в том числе из-за низкой проходимости».

    Комментируя излишнюю сложность конструкции, источник пояснил, что речь идет «не о сложности освоения техники экипажами». По данному показателю современная техника ведущих производителей, включая Россию, находится приблизительно на одном уровне и «требует относительно длительного освоения».

    Однако ремонтопригодность западной техники «крайне низкая, особенно в полевых условиях». Также ее отличает ресурсозатратное техобслуживание. Такая ситуация вызвана «особенностями конструкции», порой нерациональными, сказал источник.

    Напомним, холдинг «Высокоточные комплексы» (входит в Ростех) сообщил, что его специалистам удалось познакомиться с бронемашинами западного образца. Так, специалисты «Курганмашзавода» исследовали шесть типов западных машин, в том числе из Франции, Германии и США, с целью найти слабые места и сильные стороны.

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    29 июля 2023, 10:20
    Эксперт: Запад хочет, чтобы Москва пошла на финансовые уступки по Украине

    Эксперт Матвийчук: Запад обсуждает возможность завершения конфликта на Украине, но хочет чтобы Москва заплатила

    Эксперт: Запад хочет, чтобы Москва пошла на финансовые уступки по Украине
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Алина Власенко

    Запад обсуждает с Россией возможность диалога о завершении конфликта на Украине, но хочет чтобы Москва пошла на финансовые уступки, считает военный эксперт, экс-разведчик, бывший офицер спецназа, награжденный орденами Красной Звезды и Республики Сирия, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

    Матвийчук в комментарии Ura.Ru выразил мнение, что между Россией и Западом кулуарно уже ведутся переговоры. По его словам, если Москва и Запад достигнут определенных договоренностей, то Украине также разрешат вести диалог с Россией.

    Эксперт уверен, что сложности заключаются в договоренности об уступках, на которые готовы пойти стороны. Так, считает Матвийчук, обсуждается финансовый вопрос. Запад пытается «записать Москве поражение» и согласовать материальные блага для Украины.

    Ранее президент Владимир Путин заявил, что Вашингтон и Североатлантический альянс отказываются от переговоров с Москвой, а президент Украины Владимир Зеленский законодательно закрепил невозможность вести переговоры с Россией, хотя Москва готова к переговорам.

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    29 июля 2023, 14:09
    В США предупредили Польшу о последствиях вторжения на Украину

    Журналист Никсон: Власти США не помогут Польше при вступлении войск на Украину

    В США предупредили Польшу о последствиях вторжения на Украину
    @ ARTUR RESZKO/EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Руководство США может дать Варшаве «зеленый свет» на введение польских войск на Украину, заявил американский радиоведущий Гарланд Никсон.

    Никсон на своем YouTube-канале высказал мнение, что администрации президента США Джо Байдена «абсолютно все равно» на Польшу, в военнослужащих республики американские власти видят «расходный материал». Кроме того, поляков в ЕС и США считают слишком консервативными, приводит его слова «Газета.Ru».

    Ввод польских войск на Украину отвечает американским интересам, уверен Никсон. По его словам, польских военнослужащих на Украине уничтожат, недовольные поляки потребуют смены правительства, в результате чего у власти в республике встанут менее консервативные люди, «свои» для Вашингтона.

    При этом журналист уверен, что НАТО не обратится к пятой статье для защиты своего члена – Польши. Вероятно, Франция, Германия и Великобритания пришлют дюжину своих солдат и танков, на этом все, предположил Никсон, предупредив об угрозе ядерного конфликта.

    Ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что польская армия сравняет украинский город Львов с землей, если Варшава получит одобрение такой операции с американской стороны.

    Газета ВЗГЛЯД ранее писала о возможных сценариях вторжения Польши на Украину.

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    29 июля 2023, 08:56
    Forbes сообщил о новом опасном для ВСУ российском оружии

    Forbes: Российские ракеты «Изделие 305» представляют серьезную угрозу для украинских войск

    Forbes сообщил о новом опасном для ВСУ российском оружии
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Алина Власенко

    Высокоэффективные ракеты «Изделие 305», применяемые в том числе с вертолетами Ка-52М, представляют серьезную угрозу для Вооруженных сил Украины, говорится в статье Forbes.

    Согласно отчету министерства обороны Великобритании, одним из основных улучшений Ка-52 является его интеграция с новой ракетой, радиус действия которой составляет 15 километров.

    Как пишет автор статьи Forbes, новое оружие значительно улучшает боевые возможности российской армии. Вертолеты, такие как Ка-52, оснащены противотанковыми управляемыми ракетами «Вихрь» с лазерным наведением и «Атака» с дальностью действия около 10 и шести километров соответственно.

    Тем временем ЛМУР находится в другом классе.Ракета использует не только лазерное наведение, но и комбинацию тепловизора и спутниковой навигации. Для атак на дальние дистанции оператор может запустить ракету по координатам вне зоны видимости, а затем использовать тепловизор ракеты, чтобы найти цель, передает РИА «Новости».

    Ракету «305», известную и как «Изделие 305», впервые представили на выставке «Армия – 2021». Боеприпас предназначен для поражения одиночных и групповых неподвижных и движущихся целей в любое время суток. Газета ВЗГЛЯД писала, как «Изделие 305» изменит принцип ведения боевых действий.

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    29 июля 2023, 08:38
    Немецкий генерал пожаловался на обрушившую военный принцип действий НАТО Россию

    Немецкий генерал Фрейдинг: Разминирование на Украине обрушило военный принцип действий НАТО

    Немецкий генерал пожаловался на обрушившую военный принцип действий НАТО Россию
    @ Florian Gaertner/photothek/Global Look Press

    Tекст: Алина Власенко

    Разминирование стало самой кровавой частью украинского контрнаступления и обрушило принципы военного дела Североатлантического альянса, заявил глава ситуационного центра по вопросам Украины при Минобороны Германии, немецкий бригадный генерал Кристиан Фрейдинг.

    По словам военного, разминирование обороняемых российскими силами районов дорого обходится украинцам. Порой специалистам приходится ползать по минным полям на животе и вручную обезвреживать мины, при этом они часто подвергаются обстрелу со стороны России, передает РИА «Новости» слова Фрейдинга.

    Немецкий военный привел данные Госдепартамента США, согласно которым заминированная территория на Украине равна почти половине территории Германии. Фрейдинг пожаловался, что процесс разминирования обрушил военный принцип действий НАТО, который предполагает, что мины следует обходить, а не разминировать.

    Ранее сообщалось, что Украина начала новую фазу своего наступления. По данным источников в Пентагоне, в очередной серии атак ВСУ решили задействовать обученных на Западе резервистов и иностранную бронетехнику.

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    29 июля 2023, 13:32
    Песков сказал, что восхитило гостей саммита Россия – Африка

    Песков: Гости саммита Россия – Африка восхитились Петербургом и организацией мероприятия

    Песков сказал, что восхитило гостей саммита Россия – Африка
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Гостей саммита Россия – Африка восхитил уровень организации мероприятии, а также место его проведения – Санкт-Петербург, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля отметил, что все восхищались Санкт-Петербургом, выражали признательность и поздравляли российского лидера Владимира Путина, передает ТАСС.

    Президент Путин ранее в субботу заявил, что приехавшие на саммит Россия – Африка в Санкт-Петербург главы африканских государств проявили политическую волю и независимость, и Москва это ценит.

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    29 июля 2023, 17:47
    Путин пожелал юношам из многодетных семей достойной службы в армии

    Путин во время общения с семьями, награжденными орденом «Родительская слава», пожелал сыновьям достойной службы в армии

    Tекст: Антон Никитин

    Президент России Владимир Путин во время общения с многодетными семьями, награжденными орденом «Родительская слава», поздравил именинников и пожелал достойной службы старшим сыновьям из семей Ильиных и Гореловых, принимающим в эти дни присягу в армии.

    «В семьях Ильиных и Гореловых старшие сыновья как раз в эти дни принимают присягу в армии, и хочу пожелать им достойной службы», – сказал президент, слова которого приводятся на сайте Кремля.

    Глава государства также поздравил семью Беловых из Челябинска, у которых 18 июля родился восьмой ребенок. «Поздравляю с этим замечательным, прекрасным событием и маму, Екатерину Евгеньевну, – она, насколько я понимаю, дома осталась с новорожденной дочкой, – и тех членов семьи, кто сегодня в Москве», – сказал Путин.

    «Поздравляю и Виктора Горелова, ему сегодня исполняется 19 лет», – добавил российский лидер.

    Ранее Путин назвал многодетные семьи, в которых детей воспитывают в атмосфере любви и заботы, гордостью России.

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    29 июля 2023, 12:33
    Российский танк остановил роту ВСУ на Запорожском направлении

    В Сети появилось видео того, как российский танк остановил роту ВСУ на Запорожском направлении

    Российский танк остановил роту ВСУ на Запорожском направлении
    @ t.me/voenacher

    Tекст: Ольга Никитина

    Блогеры опубликовали видео того, как один российский танк на Запорожском направлении остановил целую роту вооруженных сил Украины, в составе которой было восемь единиц техники.

    Видео появилось в Telegram-канале «Повернутые на Z войне» (газета ВЗГЛЯД не может дать прямую ссылку на ролик, так как он содержит ненормативную лексику; публикация от 29 июля).

    Telegram-канал «Рыбарь» назвал видео потрясающим и посоветовал слушать комментарии наблюдателей и радиообмен, чтобы «осознать накал и напряжение».

    Несмотря на то, что на российские позиции двигались сразу восемь единиц техники противника, экипаж российского танка дал бой. В результате два танка и шесть броневиков ВСУ были уничтожены. После этого российский танк своим ходом отошел для перезарядки.

    «Рыбарь» напоминает, как в прошлом году на Херсонском направлении один Т-72Б3 остановил целую колонну противника. Также канал обращает внимание, что с помощью беспилотника командование в режиме реального времени наблюдает за обстановкой, радиообмен ведется постоянно.

    «Надеемся, что за такое мастерство танкисты получат государственные награды. Именно железная воля, боевой дух и навыки личного состава раз за разом срывают наступление превосходящих сил противника», – говорится в сообщении.

    Журналист ВГТРК Андрей Медведев со своей стороны также предложил наградить экипаж званиями Героев России. Он подчеркнул, что наступление украинских националистов разбилось не об укрепления, а о «стальную волю и мужество русских воинов».

    «Техника или укрепления ничто, без мотивации и отваги тех, кто там находится. Очень хочется, чтобы были названы имена русских героев. А видео надо разбирать в деталях в военных училищах», – подчеркнул Медведев.

    Журналист отметил, что связка «коптер-танк» является «страшной силой», и высказался за то, чтобы корректировщика также наградили.

    Наглядные скриншоты опубликовал Telegram-канал Colonelcassad.

    Ранее военкоры показали работу «ореховских спартанцев» на Запорожском фронте.

    Коментарии (22)
    29 июля 2023, 07:43
    ВСУ заполучили произведенные Северной Кореей ракеты

    Financial Times рассказала о передаче Украине «дружественной страной» северокорейских ракет

    ВСУ заполучили произведенные Северной Кореей ракеты
    @ REUTERS/Oleksandr Ratushniak

    Вооруженные силы Украины используют для РСЗО «Град» северокорейские ракеты, которые Киев получил от «дружественной страны», сообщили СМИ.

    Как пишет Financial Times со ссылкой на украинских солдат, неназванная страна перехватила судно с грузом боеприпасов производства КНДР. Корреспонденту издания боеприпасы показали в одном из артиллерийских подразделений ВСУ на линии фронта. Кроме того, пишет издание, северокорейские снаряды можно увидеть на снимках, сделанных в июне на позициях ВСУ в Запорожской области, передает ТАСС.

    Солдаты ВСУ говорят, что боеприпасы произвели в 1980–1990-х годах. Военные жалуются на их низкую надежность. Отмечается, что из-за этого украинские военные не любят использовать северокорейские снаряды, но, как заявил командир артподразделения, сейчас ВСУ нуждаются в любых боеприпасах.

    США ранее уже передавали Украине оружие и боеприпасы иранского производства, которые были перехвачены на пути из Ирана в Йемен, пишет «Московский комсомолец».

    Напомним, New York Times со ссылкой на данные разведки США сообщила, что Россия якобы закупает миллионы артиллерийских снарядов и ракет у Северной Кореи. Москва и Пхеньян опровергали информацию о том, что КНДР поставляет вооружение России.

    Коментарии (28)
    29 июля 2023, 04:31
    США озвучили отношение к украинскому обстрелу Таганрога

    Представитель Белого дома Кирби заявил, что США не поощряют украинские удары «внутри России»

    США озвучили отношение к украинскому обстрелу Таганрога
    @ t.me/golubev_vu

    Tекст: Антон Антонов

    После украинского обстрела Таганрога координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США не содействуют ударам вооруженных сил Украины по территории, которую не считают украинской.

    Кирби спросили, устраивают ли США запуски Украиной ракет по территории, которую Киев и Вашингтон признают российской. Как заявил в ответ Кирби, США «дали очень четко понять», что «не поощряют и не способствуют» нанесению «ударов внутри России», передает ТАСС.

    Он подтвердил, что на Украине есть американские военные. Однако, по словам Кирби, «никто из них не вовлечен в боевые операции» «в поле» с ВСУ. Однако он ушел от прямого ответа на вопрос о том, есть ли на Украине, к примеру, спецназ США, занимающийся выдачей целеуказаний или сбором разведывательной информации.

    Кирби заявил, что на Украине находятся американские силы безопасности и аппарат «военного атташе», которые в том числе контролируют поставки оружия и военной техники. Также у посольства есть американская вооруженная охрана, сказал он.

    Напомним, вооруженные силы Украины атаковали Таганрог модернизированной ракетой комплекса ПВО С-200. Ракету удалось сбить, но ее обломки упали на кафе, в результате чего пострадали 12 человек. Москва предупредила Киев о праве на жесткий ответ на обстрел.

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    29 июля 2023, 08:20
    Экс-разведчик США: Зеленский после провала столкнется с кошмарным выбором

    Экс-разведчик ВС США Риттер: После провала контрнаступления Киеву придется выбрать один из двух плохих вариантов

    Экс-разведчик США: Зеленский после провала столкнется с кошмарным выбором
    @ Ukrainian Presidential Press Service/REUTERS

    Tекст: Алина Власенко

    После провала контрнаступления Киеву придется выбирать между двумя плохими вариантами, пишет бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в статье для Consortium News.

    По словам экс-разведчика, Киеву придется выбирать между соглашением на территориальные претензии России и продолжением боевых действий. При этом, считает Риттер, в первом случае Украина потеряет возможность вступить в НАТО, а во втором – потеряет новые территории и будет уничтожена как нация, передает РИА «Новости».

    Риттер в статья для Consortium News указывает, что киевскому режиму пришлось принести в жертву своих граждан ради вступления в Североатлантический альянс, но из-за провала на поле боя Украина так и не получила желаемого.

    Бывший разведчик считает, что после завершения конфликта на Украине альянс столкнется с экзистенциальным кризисом и будет бороться за существование в новом формирующемся миропорядке.

    Ранее президент Владимир Путин заявил, что Вашингтон и Североатлантический альянс отказываются от переговоров с Москвой, а президент Украины Владимир Зеленский законодательно закрепил невозможность вести переговоры с Россией, хотя Москва готова к переговорам.

    Коментарии (22)
    29 июля 2023, 18:35
    В США раскрыли планы ВСУ по атаке на российские корабли в Черном море

    CNN показала украинский морской дрон, который ВСУ планируют использовать для атаки на российские корабли в Черном море

    В США раскрыли планы ВСУ по атаке на российские корабли в Черном море

    Tекст: Антон Никитин

    Американская телекомпания CNN показала украинский морской дрон, который Вооруженные силы Украины (ВСУ) планируют использовать для атаки на российские военные корабли в акватории Черного моря.

    В репортаже CNN утверждается, что украинские плавучие дроны будут охотиться на российские военные корабли в акватории Черного моря. По имеющимся у авторов материала данным, украинский морской беспилотный катер может нести до 300 кг взрывчатки при запасе хода 800 км.

    CNN показала украинский морской беспилотник-камикадзе Magura V5, которые Киев применяет для ударов по объектам российской гражданской и военной инфраструктуры. На видео также попал пункт управления дронами, сообщает Life.


    Напомним, в ночь на 17 июля киевский режим провел террористическую атаку на Крымский мост с помощью двух надводных беспилотников. Кроме того, 11 июня российский корабль «Приазовье», обеспечивающий безопасность газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток», отразил в Черном море атаку украинских морских беспилотников.

    Помимо этого, 24 мая надводные украинские дроны атаковали корабль ЧФ России «Иван Хурс» в исключительной экономической зоне Турции. Атакованный дронами ВСУ корабль ЧФ России самостоятельно вернулся в Севастополь. Позже стало известно, что беспилотные украинские катера, пытавшиеся атаковать корабль «Иван Хурс», были произведены в одной из стран Запада, запускались с территории военно-морского оперативного центра, открытого при участии США в Очакове, и управлялись дронами через модули Starlink.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как пресечь новые теракты Украины на Черном море.

    Коментарии (10)
    29 июля 2023, 13:22
    Медведев: Суды против России могут однажды стать поводом для войны

    Медведев: Судебные процессы против России могут однажды стать поводом для войны

    Медведев: Суды против России могут однажды стать поводом для войны
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Алина Власенко

    Судебные процессы в отношении России инициированы ее врагами от бессилия, но рано или поздно они могут стать поводом для войны, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Медведев назвал процессы против России забавами, которыми Запад развлекает себя от бессилия. При этом он подчеркнул, что эти «потенциально опасные игрища» могут стать casus belli – формальным поводом для объявления войны.

    Зампред Совбеза также указал, что президент США Джо Байден «формально не участвуя» в работе МУС, «тайно руководит» этой организацией. И недавно, «наплевав на мнение Пентагона», он поручил своей администрации передать в МУС сведения о «действиях России» на Украине.

    «Нам-то в принципе это до лампочки. А вот Пентагон предупреждал, что действия Байдена могут открыть дорогу для уголовного преследования американских военных», — написал Медведев в Telegram.

    Он подчеркнул, что Россия презирает Международный уголовный суд и никогда не станет его участником, а значит, его решения для Москвы ничтожны.

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    29 июля 2023, 17:05
    ВСУ пытались разрушить ж/д пути между Херсонской областью и Крымом

    Сальдо: ВСУ попытались разрушить железную дорогу между Херсонской областью и Крымом ракетами Storm Shadow

    ВСУ пытались разрушить ж/д пути между Херсонской областью и Крымом
    @ t.me/SALDO_VGA

    Tекст: Антон Никитин

    ВСУ предприняли попытку при помощи дальнобойных ракет Storm Shadow разрушить железную дорогу между Херсонской областью и Крымом, заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

    Сальдо в своем Telegram-канале заявил, что минувшей ночью боевики киевского режима предприняли попытку разрушить железную дорогу между Херсонской областью и Крымом, выпустив 12 ракет Storm Shadow.

    По его словам, все они были сбиты российскими силами ПВО. При этом в одном месте обломки ракет повредили будку обходчика, а также контактную линию. Врио губернатора Херсонской области добавил, что ремонтная бригада оперативно устранила все повреждения.

    Сальдо выразил возмущение по поводу того, что ВСУ в который раз обстреливают именно гражданскую инфраструктуру. Он предположил, что боевики специально устроили провокацию именно накануне открытия железнодорожного движения на маршруте Геническ – Джанкой.

    «Такое впечатление, что ими движет не рациональный, пусть и циничный, расчет, а нечеловеческая злоба. Это еще раз доказывает: киевский режим – террористическая организация, она существовать не должна. И не будет», – завериил врио главы Херсонской области.

    Ранее Минобороны сообщило, что средства ПВО ВС России за сутки перехватили семь крылатых ракет Storm Shadow и две ракеты РСЗО HIMARS.

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