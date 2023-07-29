Шквалистый ветер повалил в Нижнем Новгороде и Казани десятки деревьев

Tекст: Антон Никитин

Синоптики предупредили, что вечером 29 и 30 июля в течение дня в Казани ожидаются ливни, град, шквалистые усиления ветра локально до 25–28 м/с. Жители города в соцсетях рассказывают о последствиях непогоды. Так, с одной из остановок сорвало крышу. Также ветром унесло навес с мусорной площадки в жилом комплексе, передает RT.

Внезапный очень сильный ливень с порывами ветра до 15-20 метров в секунду начался около 13.20 и продлился около получаса. За это время многие улицы Нижнего Новгорода оказались затоплены, порывами ветра повалило деревья на улицах Звездинка, Родионова, Ванеева. Упавшие деревья повредили провода. Повалены зонты уличных кафе. Городская ливневка на улице Белинского не справилась с потоками и стала напоминать фонтан, извергающий из себя лишнюю воду, передает РИА «Новости».

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев сообщил в своем Telegram-канале, что, по данным синоптиков, за неполный час в городе выпала половина среднемесячной нормы осадков, а с начала июля показатели уже превысили 240%. По имеющимся у него данным, сильным ветром в городе повалило 98 деревьев, большинство из них убраны, оставшиеся – в работе. «Ночью и весь завтрашний день ликвидация последствий ливня и урагана будет продолжена», – заверил градоначальник.

По информации пресс-службы правительства Нижегородской области, в связи с падением деревьев временно затруднено движение автобусов ряда маршрутов, в том числе на улицах Ванеева, Родионова, Звездинка. Ремонтные и аварийные службы принимают оперативные меры для устранения затруднения движения.

Кроме того, из-за отсутствия напряжения в контактной сети в части Приокского района временно приостановлено движение троллейбусов по маршрутам №13 и №31. «В связи с последствиями непогоды временно изменено движение трамваев маршрутов 417, 3 и 21. Маршрут 6 – временно движение приостановлено. Аварийные службы транспортного предприятия совместно с городскими службами устраняют повреждения для скорейшего восстановления движения», – сообщает пресс-служба.

Помимо этого, управление МЧС по Нижегородской области сообщило, что из-за опрокинувшейся от сильного ветра остановки у садового товарищества «Дружба» в Кстовском муниципальном округе пострадали три человека, они госпитализированы.