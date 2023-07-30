МЧС: Число погибших из-за падения деревьев в Марий Эл выросло до семи

Tекст: Дмитрий Зубарев

По сообщению пресс-службы, спасатели МЧС России расчищают завалы на месте палаточного лагеря на озере Яльчик в Республике Марий Эл, по предварительной информации, пострадали 27 человек, из них 7 погибли, передает ТАСС.

В МЧС отметили, что туристическая группа не была зарегистрирована.

Ранее сообщалось о гибели шести человек, в том числе троих детей, во время отдыха в палаточном лагере в Марий Эл.