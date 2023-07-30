Число жертв непогоды в Приволжье возросло до девяти человек

МЧС: Девять человек погибли и 67 пострадали в результате непогоды в Приволжье

Tекст: Ольга Никитина

В ведомстве уточнили ТАСС, что порывы ветра до 27 метров в секунду фиксировались в Татарстане, Марий Эй, Чувашии, Нижегородской, Пензенской, Ульяновской, Кировской и Самарской областях.

Также сообщается, что 99,5 тыс. человек остались без света в результате удара стихии. Повреждены кровли 41 жилого дома и семи социальных объектов, повалено 550 деревьев. К ликвидации последствий ЧП привлечены 758 человек и 180 единиц техники.

Между тем синоптики предупреждают, что циклон продолжит оказывать воздействие на выше перечисленные регионы, а также Башкирию. Прогнозируется усиление ветра до 28 метров в секунду. Жителей этих регионов призвали воздержаться от поездок на природу и выхода на воду. Спасатели напоминают о том, что нельзя укрываться под деревьями и шаткими конструкциями во время сильного ветра.

Ранее сообщалось о гибели шести человек, в том числе троих детей, во время отдыха в палаточном лагере в Марий Эл. От сильного ветра на палатки рухнули деревья. По этой же причине погибла 14-летняя девочка в Татарстане.



