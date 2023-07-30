Трамп назвал причину для дружбы с Россией

Трамп: С Россией стоит ладить, потому что запас ее ядерного оружия превышает американский

Tекст: Ольга Никитина

Трамп отметил, что его заявления о том, что он «ладил» с президентом России Владимиром Путиным, встречают негативную реакцию со стороны «фейковых СМИ». «Нет, ладить – это хорошо. У них больше ядерного оружия, чем у нас. Примерно столько же, но немного больше. Вы можете такое вообразить?» – передает РИА «Новости» слова 45-го президента США.

Отметим, по данным исследований Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), мировым лидером по числу развернутых ядерных боеголовок являются США. У Вашингтона этот показатель составляет 1770 единиц (в прошлом году было 1744). У России, по данным SIPRI, развернуто 1674 единиц (1588 по данным за 2022 год). В общей сложности, Россия и США обладают 90% ядерного оружия в мире.

Выступая на митинге сторонников в штате Пенсильвания, Трамп сказал, что США из-за ситуации на Украине оказались в «очень глупой и опасной позиции».

По его словам, Европа выделила Украине помощь на 25 млрд долларов, тогда как США потратили на эти цели порядка 200 млрд долларов. «Вы можете представить, насколько мы глупы, насколько глупы, насколько глупы?» – повторил несколько раз экс-президент США.

В понедельник Трамп, сравнивая американскую и европейскую помощь Украине, приводил несколько иные цифры: США, по его словам, потратили 150 млрд долларов, а Европа – 20 млрд. Тогда же бывший американский лидер потребовал от ЕС выделить Киеву еще 100 млрд долларов.