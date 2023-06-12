Россия и США нарастили число ядерных боеголовок на фоне конфликта на Украине

SIPRI: Россия и США нарастили число развернутых ядерных боеголовок на фоне СВО

Ядерные державы модернизируют арсеналы, на фоне российской спецоперации на Украине число развернутых ядерных боеголовок быстро растет, следует из данных исследований Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).

Согласно статистическим данным, которые приводит институт, в январе 2023 года у России, США, Великобритании, Франции, Китая, Индии, Пакистана, Северной Кореи и Израиля суммарно было 12512 единиц ядерного оружия, из которых 9576 хранились на складах потенциального пользования, что на 86 единиц больше, чем в прошлом году. В докладе SIPRI отмечается, что 2 тыс. боеголовок были приведены в состояние повышенной боеготовности, пишет РБК.

При этом лидерами по числу развернутых ядерных боеголовок являются Россия и США. У Вашингтона – 1770 единиц, в прошлом году было 1744, у Москвы развернуто 1674 единиц, в прошлом году было 1588.

В общей сложности, Россия и США обладают 90 % ядерного оружия в мире.

Ранее в Китае заявили, что размещение в Белоруссии российского ядерного оружия заставит Украину «дрожать от страха».