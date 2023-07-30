Для нас трагедия Спасо-Преображенского собора в Одессе – в полноте наша боль, наша беда, совершенно внятный для нас ужас братоубийственной войны. Для них – очередной повод для ненависти к России.7 комментариев
Шойгу заявил о ключевой роли ВМФ для обеспечения свободы России
Шойгу: ВМФ России играет ключевую роль в обеспечении суверенитета и свободы Родины
Военно-морской флот (ВМФ) России является важной составляющей национальной обороны, играет ключевую роль в обеспечении суверенитета и свободы России, заявил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу в поздравлении с Днем ВМФ.
В заявлении министра, текст которого приводится в Telegram-канале российского военного ведомства, говорится, что личный состав ВМФ России обладает современными знаниями и навыками управления сложной морской техникой, а также успешно выполняет поставленные задачи.
Шойгу заявил, что доблестная и самоотверженная служба ветеранов ВМФ является примером для молодого поколения защитников Отечества.
Кроме того, министр поздравил военных, тружеников судостроительных и судоремонтных предприятий, воинских частей, научно-образовательных организаций и предприятий ОПК.
День ВМФ отмечается в России в последнее воскресенье июля. Главный военно-морской парад пройдет 30 июля в Санкт-Петербурге и Кронштадте, участие в нем примет президент Владимир Путин.