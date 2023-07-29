Кремль анонсировал участие Путина в главном военно-морском параде

Tекст: Ольга Никитина

Глава государства обойдет на катере парадные линии боевых кораблей в акваториях Финского залива, Невы и на Кронштадтском рейде, поздравит личный состав их экипажей с Днем ВМФ, говорится в сообщении на сайте Кремля.

Мероприятие по традиции состоит из морской и наземной составляющих. В этом году в параде примут участие 45 кораблей, катеров и подводных лодок, а также порядка 3 тыс. военнослужащих. Он завершится прохождением торжественным маршем парадных расчетов военнослужащих, воспитанников довузовских учреждений Военно-Морского Флота и юнг Юнармии.

Парады кораблей также пройдут во Владивостоке, Балтийске, Североморске, Каспийске, Новороссийске и Тартусе (Сирия). Вечером в ознаменование Дня Военно-Морского Флота состоится салют и фейерверк в Санкт-Петербурге и Кронштадте.

Ранее в Кремле сообщили, что вместе с российским лидером в параде в качестве гостей будут участвовать четверо глав африканских государств, которые остались в Санкт-Петербурге после саммита Россия – Африка, и представители «уровнем пониже» еще пяти стран-участниц форума.