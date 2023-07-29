Песков: Саммиты Россия – Африка будут проводить раз в три года

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    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский «Квартал 95» превратился в фабрику по производству ненависти

    Для нас трагедия Спасо-Преображенского собора в Одессе – в полноте наша боль, наша беда, совершенно внятный для нас ужас братоубийственной войны. Для них – очередной повод для ненависти к России.

    0 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Готова ли Британия слить проект «Майданная Украина»

    Британцы поддерживали выступления индейцев против французов, при этом если индейцы терпели поражение, тут же уходили в сторону. В Афганистане, в Африке британцы натравливали племена друг на друга, а затем без зазрения совести предавали вчерашних союзников. Вряд ли Украина станет исключением.

    7 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Западные спортивные функционеры продолжают безнаказанно плевать в сторону России

    Российские клубы, федерации и спортивные функционеры продолжают ждать политической «разрядки», веря в скорые объятия с европейцами. Хотя все фанаты того же московского «Спартака» прекрасно отреагировали бы на месседж с нашей стороны – «Не хотите иметь дел с русскими, тогда имейте кого-то другого».

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    Новости
    13:15Подведены итоги грантового конкурса «Движения первых»

    По итогам заседания конкурсной комиссии грантового конкурса «Движения первых» утверждены 759 победителей из 81 региона, получившие наивысшие баллы в ходе независимой экспертизы. Общая сумма финансирования проектных инициатив составила 2 млрд рублей.

    13:11Украинцам рекомендовали не жать руки российским шахматистам

    Федерация шахмат Украины советует украинским шахматистам воздержаться от рукопожатий с представителями России и Белоруссии на международных соревнованиях.

    13:05Евросоюз отказался признавать пришедших к власти в Нигере мятежников

    Власти стран Европейского союза не станут признавать новую власть в Нигере, которая пришла на смену прежней в результате мятежа, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

    12:55Вучич: Нападение на Сербию сейчас стало бы заметно труднее, чем в 1999 году

    «Премьер» самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти стремится втянуть Сербию в вооруженный конфликт с Североатлантическим альянсом, заявил президент Сербии Александр Вучич.

    12:33ВСУ попытались атаковать российские позиции на Времевском направлении

    Две штурмовые бригады Вооруженных сил Украины предприняли попытку атаковать российские позиции на Времевском направлении в районе населенного пункта Старомайорское, но потерпели неудачу, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

    12:33Российский танк остановил роту ВСУ на Запорожском направлении

    Блогеры опубликовали видео того, как один российский танк на Запорожском направлении остановил целую роту вооруженных сил Украины, в составе которой было восемь единиц техники.

    12:28В Подмосковье с подозрением на отравление в больницы попали 34 человека

    В Красногорске с подозрением на отравление госпитализировали 34 человека, их состояние оценивается как средней степени тяжести, сообщили в Минздраве Московской области.

    12:26Песков анонсировал видеоконференцию Путина с многодетными семьями

    Президент России Владимир Путин в субботу пообщается с многодетными семьями, награжденными орденами «Родительская слава», сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    12:22Экс-мэр Рима назвал катастрофой для Италии поддержку позиции США по Украине

    Поддержка позиции США в отношении конфликта на Украине – это катастрофа для Италии и Европы, заявил бывший мэр Рима, экс-министр Джанни Алеманно.

    12:17Песков: Саммиты Россия – Африка будут проводить раз в три года

    Саммиты Россия – Африка будут регулярными и будут проводиться раз в три года, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    12:10Суд арестовал подозреваемого в диверсии на Куйбышевском НПЗ

    Районный суд Самары постановил заключить под стражу на два месяца Сергея Окрушко, подозреваемого в диверсии на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе.

    12:09Россия предложила Африке создать независимую финансовую инфраструктуру

    Москвы призвала увеличить долю расчетов в национальных валютах с Африкой, а также создать независимую финансовую инфраструктуру, заявил вице-премьер России Алексей Оверчук.

    12:06Встреча Путина с африканскими лидерами по Украине продлилась до 2.00

    Президент Владимир Путин обсуждал с африканскими лидерами возможные пути урегулирования украинского кризиса до глубокой ночи, встреча завершилась в районе 2.00 в субботу, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    11:42Подозреваемый в диверсии на Куйбышевском НПЗ признал вину

    Мужчина, задержанный по подозрению в диверсии на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе в Самаре, полностью признал вину и раскаялся, сообщил адвокат Вячеслав Павелкин.

    11:42Рок-музыкант Гарик Сукачев попал в больницу

    В субботу рок-музыкант, композитор и режиссер театра и кино Гарик Сукачев был госпитализирован из-за ухудшения здоровья, его концерт в Карелии отменили.

    29 июля 2023, 12:17

    Песков: Саммиты Россия – Африка будут проводить раз в три года

    Tекст: Алина Власенко

    Саммиты Россия – Африка будут регулярными и будут проводиться раз в три года, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Он уточнил, что саммиты будут регулярными, как это зафиксировано в декларации, передает РИА «Новости».

    Кроме того, Песков сообщил, что президент Владимир Путин в воскресенье, 30 июля, примет участие в Санкт-Петербурге в Главном военно-морском параде по случаю Дня ВМФ.

    Также в параде в качестве гостей будут участвовать четверо африканских лидеров, которые остались в Санкт-Петербурге после саммита Россия – Африка, и представители «уровнем пониже» еще пяти стран-участниц форума.

    Накануне Путин обсуждал с африканскими лидерами возможные пути урегулирования украинского кризиса до глубокой ночи, встреча завершилась в районе 2.00 в субботу.

    29 июля 2023, 01:59
    Путин заявил, что Запад «плевать хотел на Устав ООН»

    Путин заявил, что Запад вспоминает о международном праве только для его использования против кого-то

    Путин заявил, что Запад «плевать хотел на Устав ООН»
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Страны Запада вспоминают о международном праве только тогда, когда хотят использовать его как инструмент против кого-то, в том числе против России, заявил глава российского государства Владимир Путин.

    На встрече с африканской миссией по Украине в рамках саммита Россия – Африка Путин заявил, что страны Запада «подзабыли, как они действовали в Ираке, уничтожая государственность этой страны». Также, по словам Путина, «они забыли, как действовали в Ливии – без всякого решения Совета Безопасности ООН». сообщается на сайте Кремля.

    «Они забыли о том, что они разрушили ситуацию в Судане. Они забыли о том, что они вторглись в Сирию. Плевать они хотели на Устав ООН», – заявил он. По словам Путина, если на Западе хотят, чтобы «кто-то соблюдал Устав ООН и другие нормы международного права», то западные государства должны «сами исполнять эти же нормы».

    «Это тем не менее не означает, что мы не хотим и не стремимся к мирному разрешению любых споров», – сказал президент. Он полагает, что у Запада «не получится» использовать Устав ООН против России. Путин заявил, что Москва «действует в полном соответствии с Уставом». Он сказал, что «не должно быть двойных стандартов, односторонних санкций, попыток обеспечить свою безопасность за счет других».

    Напомним, в Санкт-Петербурге состоялась встреча Путина с лидерами семи африканских стран, которые участвуют в миссии по урегулированию ситуации на Украине.

    Коментарии (10)
    29 июля 2023, 00:32
    Путин подчеркнул связь между независимостью Украины и ее нейтралитетом

    Путин указал на получение Украиной независимости в результате распада СССР при условии нейтралитета

    Путин подчеркнул связь между независимостью Украины и ее нейтралитетом
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Украина в результате распада СССР получила независимость на основе декларации, в которой «черным по белому было написано», что страна является нейтральным государством, заявил президент России Владимир Путин.

    На встрече с лидерами африканских стран Путин сообщил, что в России «внимательно проанализировали высказанные африканскими друзьями мысли и соображения», Москва «относится к этому очень серьезно и с большим вниманием». Он выразил надежду, что в Африке «хорошо понимают природу и истоки этого кризиса», Россия хочет донести свое «видение этой проблемы».

    Президент подчеркнул, что «проблема возникла не вчера», она «спровоцирована некоторыми силами на Западе», которые «долгие годы готовились к гибридной войне» с Россией. По его словам, они «делали все, чтобы превратить Украину в инструмент для подрыва основ безопасности» России, передает ТАСС.

    «Не все это знают, а мы это знаем хорошо, что Киев получил свою независимость и самостоятельность при распаде Советского Союза на основе декларации о независимости, а в этой декларации черным по белому было написано, что Украина является нейтральным государством», – приводит его слова РИА «Новости».

    Глава российского государства указал, что для Москвы «это имеет принципиальное значение». Он заявил, что России «не очень понятно», для чего Украину принялись «втягивать в НАТО».

    Путин заверил в готовности Москвы к переговорам и подчеркнул, что уже «был фактически согласован» проект мирного договора. Для его подписания Россию попросили отвести «войска из-под Киева». Однако в результате Украина «отказалась от всех прежних договоренностей», так что сейчас «мяч полностью на их стороне», сказал президент. При этом он отметил, что в Киеве «издали специальную нормативную базу, запрещающую переговоры с Россией».

    Президент ЮАР Сирил Рамапоса заявил, что «интересам человечества, а также интересам России и Украины отвечает восстановление мира». По его словам, «конфликт должен быть разрешен мирным путем».

    Напомним, в Санкт-Петербурге проходит встреча главы российского государства Владимира Путина с лидерами семи африканских стран, которые участвуют в миссии по урегулированию ситуации на Украине.

    Коментарии (29)
    28 июля 2023, 14:19
    Президент ЮАР поблагодарил президента Путина за вкусный ужин
    Президент ЮАР поблагодарил президента Путина за вкусный ужин
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Лидер ЮАР Сирил Рамафоса выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за прием и «очень вкусный ужин».

    Он поблагодарил президента РФ, народ и правительство России за прием в Петербурге.

    «За теплый прием, особенно вчера вечером, спасибо за очень вкусный ужин», – передает ТАСС его слова.

    Также Рамафоса отметил «отличный концерт», прошедший в рамках приема, который показал российскую культуру, а также культуру Петербурга. Он отметил добавленные в концертные номера африканские инструменты, барабаны, что позволило гостям «почувствовать себя как дома».

    Ранее в Кремле сообщили, что Путин решил участвовать в саммите БРИКС в ЮАР в формате видеоконференцсвязи.

    Коментарии (8)
    28 июля 2023, 14:25
    Путин заявил об отказе США, НАТО и Украины от переговоров с Россией

    Путин: США, НАТО и Украина отказываются от диалога с Россией, хотя Москва готова к переговорам

    Tекст: Алина Власенко

    Вашингтон и Североатлантический альянс отказываются от переговоров с Москвой, а президент Украины Владимир Зеленский законодательно закрепил невозможность вести переговоры с Россией, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании второго саммита Россия – Африка.

    Глава государства уточнил, что НАТО и США отказываются от переговоров по вопросам обеспечения равной безопасности для всех стран, включая Россию. Украина также не желает вести диалог с Москвой, хотя Россия не раз заявляла о готовности к переговорам, передает ТАСС.

    Путин также поблагодарил африканских коллег за внимание к украинскому конфликту.

    Ранее Путин заявил, что Москва не уходит от обсуждения украинского кризиса и с уважением относится к мирным инициативам Африки по Украине.

    Коментарии (7)
    28 июля 2023, 13:28
    Власти Ливии выразили надежду на помощь России в выводе иностранных войск

    Президентский совет Ливии выразил надежду на помощь Москвы в выводе иностранных войск

    Tекст: Алина Власенко

    Председатель президентского совета Ливии Мухаммед аль-Менфи выразил надежду на помощь России и африканских стран в выводе иностранных войск с территории страны.

    В ходе пленарного заседания второго саммита Россия – Африка аль-Менфи попросил у России и лидеров африканских странах помощи в выводе иностранных войск с территории Ливии, передает ТАСС.

    В свою очередь президент России Владимир Путин заявил о важности подлинного национального единства в Ливии, чтобы территория страны не стала местом противоборства третьих государств. Он также пообещал, что Москва сделает все возможное, чтобы способствовать этому позитивному направлению при взаимодействии всех сил Ливии.

    Второй саммит Россия – Африка проходит в Санкт-Петербурге, параллельно идет экономический и гуманитарный форум.

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    28 июля 2023, 21:59
    Путин отметил сотрудничество России с Ливией в рамках ОПЕК+

    Президент Путин: Сотрудничество России с Ливией в рамках ОПЕК+ способствует стабилизации на энергорынке

    Tекст: Антон Никитин

    Сотрудничество России с Ливией в рамках ОПЕК+ и форума стран-экспортеров газа способствует стабилизации на энергорынке, заявил российский президент Владимир Путин на встрече с главой президентского совета этой африканской страны Мухаммедом Менфи.

    «Россия и Ливия взаимодействуют в рамках различных многосторонних организаций и форматов, включая ОПЕК+ и форум стран-экспортеров газа, что способствует обеспечению стабильности мировых энергетических рынков», – приводит слова Путина РИА «Новости».

    Путин отметил, что Ливия является давним партнером России в Северной Африке. «У нас многолетний опыт продуктивной совместной работы, и думаю, что даже потенциал нашего взаимодействия далеко не исчерпан. Хотя торгово-экономические связи, кооперация развиваются в целом неплохо», – сказал президент России.

    «Товарооборот в 2022 вырос на 67,5%. Это, конечно, хороший показатель. А в январе-апреле увеличился еще почти в два раза», – отметил российский лидер. Среди приоритетных направлений сотрудничества России и Ливии Путин назвал промышленную и транспортную инфраструктуру, энергетику.

    Ранее председатель президентского совета Ливии Мухаммед аль-Менфи выразил надежду на помощь России в выводе иностранных войск с территории страны.

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    28 июля 2023, 19:14
    Принята итоговая декларация саммита Россия – Африка

    Российский президент Владимир Путин и лидеры африканских стран приняли итоговую декларацию саммита Россия – Африка

    Tекст: Антон Никитин

    Российский президент Владимир Путин и лидеры африканских стран приняли итоговую декларацию саммита Россия – Африка.

    Участники саммита приняли план действий Форума партнерства Россия – Африка на период 2023–2026 годов и ряд других документов. Кроме того, на полях форума и саммита был утвержден целый ряд соглашений, контрактов и других документов, касающихся различных областей сотрудничества России с африканскими странами, передает ТАСС.

    Ранее президент Владимир Путин поддержал предложение о создании механизма стратегического партнерства России и стран Африки.

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    28 июля 2023, 20:28
    Глава Африканского союза подтвердил готовность России поставлять зерно бесплатно

    Глава Африканского союза заявил о готовности России поставлять зерно бесплатно

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Африканские страны получили подтверждение того, что российское зерно может быть поставлено на континент бесплатно, заявил глава Африканского союза и президент Коморских островов Азали Ассумани.

    В ходе обсуждения поставок зерна глава Российского государства Владимир Путин заверил, что готов помогать Африке бесплатно, сказал Ассумани, передает ТАСС.

    Президент России продемонстрировал, что готов помогать Африке в поставках зерновых, добавил он.

    Ранее глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев сообщил, что Россия в первой половине 2023 года нарастила поставки пшеницы в Африку в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

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    28 июля 2023, 20:10
    Глава Африканского союза заявил о готовности Путина к диалогу по Украине

    Глава Африканского союза Ассумани заявил о готовности Путина к диалогу по Украине

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российский президент Владимир Путин готов к диалогу по украинской тематике, необходимо убедить киевский режим, заявил глава Африканского союза и президент Коморских островов Азали Ассумани.

    Путин показал в ходе саммита Россия – Африка, что готов вести диалог и найти решение, теперь нужно «убедить другую сторону», сказал Ассумани, передает ТАСС. Он выразил надежду, что эта задача будет выполнена.

    Политик отметил, что африканские страны удовлетворены результатами встреч в России. «Я могу вас поблагодарить искренне, спасибо, дорогой брат. Благодарю также структуры Российской Федерации и российский народ за этот братский и очень теплый прием», – обратился Ассумани к Путину. Он также отметил, что Россия смогла добиться успеха, и если «Россия выигрывает, выигрывает и Африка».

    Ранее Путин высоко оценил итоги второго саммита Россия – Африка, участники которого приняли итоговую декларацию, план действий на 2023–2026 годы и ряд других документов.

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    28 июля 2023, 14:08
    Путин поддержал идею о стратегическом партнерстве России и Африки

    Путин поддержал предложение главы Эритреи о создании механизма стратегического партнерства России и стран Африки

    Tекст: Антон Никитин

    Президент Владимир Путин поддержал предложение главы Эритреи Исайяса Афеворки о создании механизма стратегического партнерства России и стран Африки, а также возможность подключения к нему стран Латинской Америки и Азии.

    «Полностью согласен: если не думать о ближайшей, среднесрочной перспективе, то и на сегодня трудно будет добиваться каких-то положительных, нужных результатов, поэтому создание такого механизма стратегического партнерства – очень важное дело. Это как маяк, который показывает нам путь, направление движения», – приводит ТАСС слова президента, сказанные им на пленарном заседании второго саммита Россия – Африка.

    «Безусловно, это сложная работа. Если вы предлагаете сопоставить ее с возможностями партнеров и друзей из других регионов, Латинской Америки, Азии, то, конечно, лучшая площадка для создания такого инструмента – консультация с нашими партнерами по БРИКС», – добавил российский лидер.

    Путин добавил, что Россия и ЮАР постараются вместе продвинуть предложение президента Эритреи по линии БРИКС. «Нужно подумать над этим. Это сложно, особенно по отраслям сложная работа, но если мы хотим добиваться конкретных результатов, то думать об этом нужно прямо сейчас, согласен», – подчеркнул глава Российского государства.

    Ранее Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера на пленарном заседании второго саммита Россия – Африка отметил роль Москвы в сохранении мира и демократии. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, что Россия готова предложить Африке.

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    28 июля 2023, 19:54
    Путин назвал участие лидеров стран Африки в саммите проявлением независимости

    Путин: Приехавшие на саммит Россия – Африка в Петербург главы государств проявили политическую волю и независимость

    Tекст: Антон Никитин

    Приехавшие на саммит Россия – Африка в Санкт-Петербург главы африканских государств проявили политическую волю и независимость, и Москва это ценит, отметил президент Владимир Путин в заявлении для СМИ по итогам международного мероприятия.

    «Представители африканских государств проявили политическую волю, продемонстрировали свою независимость и реальную заинтересованность в развитии сотрудничества с нашей страной. Мы это ценим и убеждены в успешном будущем российско-африканских отношений, опирающихся на традиции проверенной временем дружбы», – приводит ТАСС слова главы государства на втором пленарном заседании саммита.

    Ранее Путин высоко оценил итоги второго саммита Россия – Африка, участники которого приняли итоговую декларацию, план действий на 2023–2026 годы и ряд других документов.

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    28 июля 2023, 19:29
    Путин объявил о договоренности об использовании рубля при расчетах со странами Африки

    Путин заявил о договоренности России и Африки нарастить торговлю и переходить на расчеты в нацвалютах

    Путин объявил о договоренности об использовании рубля при расчетах со странами Африки
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Москва договорилась со странами Африканского континента качественно нарастить торговлю и переходить на расчеты в национальных валютах, заявил президент Владимир Путин.

    «Ставится цель качественно и количественно нарастить взаимную торговлю, улучшить ее структуру. Идет речь и о том, чтобы последовательно переходить в финансовых расчетах по коммерческим сделкам на национальные валюты, включая рубль», – цитирует Путина РИА «Новости».

    Также глава Российского государства высоко оценил итоги саммита Россия – Африка.

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    28 июля 2023, 19:22
    Путин высоко оценил итоги саммита Россия – Африка

    Российский президент Путин высоко оценил итоги второго саммита Россия – Африка

    Tекст: Антон Никитин

    Российский президент Владимир Путин высоко оценил итоги второго саммита Россия – Африка.

    «Высоко оцениваем итоги нашей совместной работы на саммите. Уверен, что достигнутые результаты сформируют хорошую основу для дальнейшего углубления российско-африканского партнерства в интересах процветания и благополучия наших народов», – приводит ТАСС слова президент России на втором пленарном заседании саммита.

    «Мы поработали не зря, в деловом и действительно конструктивном ключе, в традиционно свойственной российско-африканскому сотрудничеству атмосфере взаимопонимания и, я хочу подчеркнуть, доверия и искренней дружбы», – отметил он, обращаясь к участникам заседания.

    Ранее Путин поддержал предложение о создании механизма стратегического партнерства России и стран Африки. Участники саммита Россия – Африка приняли итоговую декларацию, план действий на период 2023–2026 годов и ряд других документов.

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    28 июля 2023, 13:43
    Путин заявил о приверженности жителей России и Африки традиционным ценностям

    Путин: Жителей России и стран Африки объединяет приверженность традиционным ценностям

    Tекст: Алина Власенко

    Приверженность традиционным ценностям как «основе существования» объединяет жителей России и стран Африки, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании саммита Россия – Африка.

    Путин, комментируя слова президента переходного периода Мали Ассими Гоиты о приверженности страны традиционным ценностям, заявил, что это то, что объединяет Россию и подавляющее большинство жителей стран Африки.

    По словам Путина, традиционные ценности – это основа нашей идентичности, существования и суверенитета. Именно они лежат в основе государственности, указал президент, передает ТАСС.

    Ранее Путин заявил, что попытки навязать извне чужие шаблоны в образовании и воспитании для России недопустимы, при этом страна поддерживает право каждого народа на самобытность.

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    28 июля 2023, 14:14
    Путин призвал к увеличению роли стран Африки в ООН

    Tекст: Алина Власенко

    Президент Владимир Путин заявил о необходимости повысить роль африканских государств в ООН, чтобы противодействовать правилам, которые навязывают ряд стран.

    Путин выразил мнение, что нужно увеличить роль стран Африки в ООН, чтобы «мы жили … по нормам международного права», а не по правилам, которые некоторые страны написали для себя, а навязывают другим государствам, передает ТАСС.

    Российский лидер также сообщил, что саммит БРИКС, который состоится в Йоханнесбурге в августе, пройдет на самом высоком уровне.

    Ранее в Кремле сообщили, что Путин решил участвовать в саммите БРИКС в ЮАР в формате видеоконференцсвязи. Вместо него Россию в ЮАР представит министр иностранных дел Сергей Лавров.

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    Танкеры в Черном море могут нести угрозу Крымскому мосту

    Хакерская группировка RaHDit опубликовала маршруты кораблей, с которых могли ударить по Крымскому мосту. Однако судовладелец одного из упоминаемых в расследовании кораблей отрицает свою причастность к произошедшему. Действительно ли дроны могли быть запущены с танкеров? И какие выводы из произошедшего должна сделать Россия, чтобы исключить подобные инциденты в будущем? Подробности

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    • Польша готовится к войне

      Серый кардинал польской политики и глава силового блока правительства Ярослав Качиньский заявил о грядущем увеличении польской армии до шести дивизий и 300 тыс. человек, то есть почти вдвое. При этом он намекнул, что это связано с передислокацией в Белоруссию ЧВК «Вагнер». Но на самом деле это очень плохие новости прежде всего для Украины.

    • В Африке свергли врага России

      Одной из немногих африканских стран, бойкотировавших саммит Россия – Африка по требованию Запада, стал Нигер, до сих пор ориентирующийся на Францию и обеспечивающий ее ураном. Но в день открытия саммита президент Нигера Мохамед Базум был свергнут, что стало для французов неприятным сюрпризом. Какое отношение к этому имеет Россия?

    • Слушания об НЛО в Конгрессе США

      В Конгрессе США прошли слушания, на которых бывший правительственный агент объявил об обнаружении внеземных биотехнологий в местах предполагаемых аварий НЛО. Также показания на этот счет дали бывшие военные летчики. У президента Джо Байдена заявили, что относятся к сообщениям об инопланетянах со всей серьезностью. Что вообще происходит?

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