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Песков: Саммиты Россия – Африка будут проводить раз в три года
Саммиты Россия – Африка будут регулярными и будут проводиться раз в три года, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Он уточнил, что саммиты будут регулярными, как это зафиксировано в декларации, передает РИА «Новости».
Кроме того, Песков сообщил, что президент Владимир Путин в воскресенье, 30 июля, примет участие в Санкт-Петербурге в Главном военно-морском параде по случаю Дня ВМФ.
Также в параде в качестве гостей будут участвовать четверо африканских лидеров, которые остались в Санкт-Петербурге после саммита Россия – Африка, и представители «уровнем пониже» еще пяти стран-участниц форума.
Накануне Путин обсуждал с африканскими лидерами возможные пути урегулирования украинского кризиса до глубокой ночи, встреча завершилась в районе 2.00 в субботу.