Путин подчеркнул связь между независимостью Украины и ее нейтралитетом

Путин указал на получение Украиной независимости в результате распада СССР при условии нейтралитета

Tекст: Антон Антонов

На встрече с лидерами африканских стран Путин сообщил, что в России «внимательно проанализировали высказанные африканскими друзьями мысли и соображения», Москва «относится к этому очень серьезно и с большим вниманием». Он выразил надежду, что в Африке «хорошо понимают природу и истоки этого кризиса», Россия хочет донести свое «видение этой проблемы».

Президент подчеркнул, что «проблема возникла не вчера», она «спровоцирована некоторыми силами на Западе», которые «долгие годы готовились к гибридной войне» с Россией. По его словам, они «делали все, чтобы превратить Украину в инструмент для подрыва основ безопасности» России, передает ТАСС.

«Не все это знают, а мы это знаем хорошо, что Киев получил свою независимость и самостоятельность при распаде Советского Союза на основе декларации о независимости, а в этой декларации черным по белому было написано, что Украина является нейтральным государством», – приводит его слова РИА «Новости».

Глава российского государства указал, что для Москвы «это имеет принципиальное значение». Он заявил, что России «не очень понятно», для чего Украину принялись «втягивать в НАТО».

Путин заверил в готовности Москвы к переговорам и подчеркнул, что уже «был фактически согласован» проект мирного договора. Для его подписания Россию попросили отвести «войска из-под Киева». Однако в результате Украина «отказалась от всех прежних договоренностей», так что сейчас «мяч полностью на их стороне», сказал президент. При этом он отметил, что в Киеве «издали специальную нормативную базу, запрещающую переговоры с Россией».

Президент ЮАР Сирил Рамапоса заявил, что «интересам человечества, а также интересам России и Украины отвечает восстановление мира». По его словам, «конфликт должен быть разрешен мирным путем».

Напомним, в Санкт-Петербурге проходит встреча главы российского государства Владимира Путина с лидерами семи африканских стран, которые участвуют в миссии по урегулированию ситуации на Украине.