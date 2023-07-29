Британцы поддерживали выступления индейцев против французов, при этом если индейцы терпели поражение, тут же уходили в сторону. В Афганистане, в Африке британцы натравливали племена друг на друга, а затем без зазрения совести предавали вчерашних союзников. Вряд ли Украина станет исключением.7 комментариев
Встреча Путина с африканскими лидерами по Украине продлилась до 2.00
Песков: Встреча Путина с африканской миссией по Украине длилась до 02.00 ночи
Президент Владимир Путин обсуждал с африканскими лидерами возможные пути урегулирования украинского кризиса до глубокой ночи, встреча завершилась в районе 2.00 в субботу, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Представитель Кремля сообщил, что глава государства планирует в субботу пообщаться с журналистами, чтобы еще раз подвести итоги саммита Россия – Африка, передает ТАСС.
Песков добавил, что по итогам переговоров участники встречи примут совместное заявление.
На встрече с африканскими лидерами Путин сообщил, что Украина в результате распада СССР получила независимость на основе декларации, в которой «черным по белому было написано», что страна является нейтральным государством. По словам главы государства, в России «внимательно проанализировали высказанные африканскими друзьями мысли и соображения», Москва «относится к этому очень серьезно и с большим вниманием».