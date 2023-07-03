Правящая партия Грузии назвала «абсурдом» заявление посла США о транзите россиян в Европу

Председатель правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе назвал «абсурдом» заявление посла США в Грузии Келли Дегнан, которая предположила, что россияне после восстановления прямого авиасообщения с Грузией используют эту страну как транзит в Европу, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Через сухопутную границу в Грузии попадает намного больше граждан России, чем через воздушную. Это простая статистика. Поэтому полный абсурд говорить, что возобновление воздушного сообщения между Россией и Грузией скажется на потоке (граждан России) в Европу», – сказал Кобахидзе.

«Турция – член НАТО – связана с Россией авиасообщением, наверное, в 50 раз больше, чем Грузия. Из Турции в Европу гражданам России попадать намного проще», – отметил глава правящей партии Грузии.

По словам Ираклия Кобахидзе, «Израиль, один из главных стратегических партнеров Америки, связан напрямую с Россией полетами».

«Предположения посла США являются высосанной из пальца попыткой что-то плохое сказать в адрес правительства Грузии», – заявил председатель «Грузинской мечты».

Накануне авторитетные грузинские эксперты подвергли резкой критике посла США в Грузии Келли Дегнан, которая предположила, что граждане России после восстановления прямого авиасообщения с Грузией используют эту страну как транзит в Европу.

«Прямые рейсы потому вызывают обеспокоенность, что они не только дают возможность увеличить поток россиян в Грузию, но и потому, что граждане России используют Грузию для последующего выезда в Европу. Европа решила закрыть двери для граждан России как один из методов давления на эту страну», – сказала посол.

Эксперт Леван Николеишвили, бывший начальник грузинского Генштаба, сказал, что «посол США принимает граждан Грузии за неучей».

«Если граждане России хотят вылететь в Европу, то могут сделать это, к примеру, и через Турцию, и через ОАЭ. Было бы хорошо, чтобы эта неадекватная женщина (Келли Дегнан) скорее покинула Грузию», – сказал он.

Известно, что до конца этого года Дегнан завершит работу послом в Грузии.

Другой эксперт Амиран Салуквадзе также отметил, что, «если Европа впускает к себе россиян, например, через Стамбул, то какая разница, попадут они туда через этот аэропорт, тбилисский или дубайский».