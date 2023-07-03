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Американский экс-разведчик описал положение ВСУ в зоне СВО
Американский экс-разведчик Скотт Риттер описал положение ВСУ в зоне СВО
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Американский экс-разведчик Скотт Риттер рассказал о положении украинских военных в зоне спецоперации словами «Украина спешит и проигрывает».
В своих соцсетях он написал, что российская сторона в украинском конфликте в большей степени «руководствуется объективностью», а киевское командование постоянно допускает ошибки – теперь Россия контролирует поле боя, а Украина проигрывает, передает «Царьград».
Риттер добавил, что Москва «начала спецоперацию, глядя на часы, пытаясь заставить Украину прийти к урегулированию путем переговоров».
«Это прекратилось 1 апреля прошлого года – с тех пор Россия руководствуется объективностью, а Украина спешит и проигрывает», – подчеркнул он.
Ранее глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил о преимуществе российских сил в воздухе, объяснив тем самым низкие темпы наступления вооруженных сил Украины.
В США предупреждали, что украинское наступление будет «очень сложным, очень долгим и очень-очень кровавым».
Медведев заявил о скором финале противостояния на Украине
Зампред Совбеза Медведев: Россию сломить не удалось, антироссийский фронт провалился, финал близок
Причины негодования «обкуренных вожаков киевского режима» понятны – Россию сломить не удалось, финал антироссийского противостояния уже близко, заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
Медведев в статье для «Российской газеты» разоблачил три аргумента, к которым часто прибегают западные «официальные и не очень» лица. В частности, на Западе утверждают, что «Россия хотела сдержать НАТО, а альянс расширился за счет Швеции и Финляндии». Этот аргумент на Западе подается как признак «поражения» России.
Зампредседателя СБ РФ называет это утверждение «враньем чистой воды». Он отметил, что Россия никогда и не ставила целью сдерживание НАТО, поскольку это «не в наших силах и возможностях». Кроме того, указал он, эти две скандинавские страны и так были ассоциированы с альянсом.
Москва, напомнил Медведев, всегда просила только о том, чтобы интересы России учитывались, чтобы в НАТО не приглашали бывшие части нашей страны, в особенности те, у которых есть с Россией неразрешенные территориальные споры.
Цель России проста – устранить угрозу членства Украины в НАТО, отметил Медведев, выразив уверенность в том, что она будет достигнута. В Киеве уже признают, что в состоянии конфликта «Бандерокраину» в альянс не примут, обратил внимание он. «Простым и грустным» выводом для киевского режима Медведев называет то, что «если конфликтующие страны не принимают в НАТО, значит, конфликт будет перманентным, ведь это вопрос существования России».
«Так что причины их негодования очевидны. Россию сломить не удалось, антироссийский фронт провалился. И не в политике дело, не в стратегии и даже не в тактике. Просто финал уже совсем близок. Час пробил», – пишет зампред Совета безопасности России.
Кроме того, Медведев заявил о возможности ядерного Апокалипсиса.
Военный эксперт оценил просьбы Украины к Западу о поставках военных кораблей
Военный эксперт Сивков: Запад может поставить Украине лишь устаревшие боевые корабли
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Украина может рассчитывать только на военные корабли 80-х годов выпуска. Вместе с тем, даже для того, чтобы поставить их на вооружение ВСУ, потребуется достаточно много времени. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал военный эксперт Константин Сивков. Ранее стало известно, что Украина попросила у Запада современные военные корабли.
«Если страны Запада и решатся поставить Украине военные корабли, то это будет скорее всего то, что строилось в 80-х годах прошлого века. Англичане или американцы не передадут свои самые совершенные образцы Украине, точно также как они не передали ей свои самые последние танки», – рассказал доктор военных наук, капитан I ранга запаса Константин Сивков.
«Как мне кажется, Украина может рассчитывать в лучшем случае на американские фрегаты типа «Оливер Хазард Перри», вероятно даже списанные. Кроме того, страны НАТО могут поставить устаревшие французские и итальянские корабли, схожие по характеристикам с американскими», – отметил он.
«Однако, если и когда переданные западными странами корабли войдут в состав украинского флота, они станут законной военной целью. Мы имеем все возможности для того, чтобы уничтожать их противокорабельными ракетами в море и в целом применять широчайший спектр средств поражения», – рассуждает собеседник.
«Вместе с тем, конечно, это будет для нас крайне неприятно в военном плане. Но на сегодняшний день я не думаю, что Киеву вот так сразу возьму и дадут. Это дело длительное. Необходимо сами корабли привести в порядок, сформировать и обучить экипаж, организовать логистику и так далее», – заключил Сивков.
Ранее командующий военно-морских сил Украины, вице-адмирал Алексей Неижпапа заявил, что Киев надеется получить от стран Запада военные корабли такой мощностью, которые будут служить 10-15 лет на высоком техническом уровне.
Как указал Неижпапа, после получения таких кораблей Украина будет иметь все перспективы стать «морским государством, а не государством у моря». Неижпапа добавил, что Украина от Запада ждет помощи в обеспечении корабельными платформами, построении корпуса морской пехоты, а также по комплектованию техникой.
Ранее в США заявили, что решение о поставках Украине кассетных боеприпасов и дальнобойных ракетных комплексов ATACMS примет президент США Джо Байден. Военный эксперт Айтеч Бижев в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что США не в первый раз отправляют ВСУ вооружения, которые якобы способны изменить ход СВО. Тем не менее ВС РФ всегда приспосабливаются к изменчивой ситуации на фронте, так будет и в этот раз.
Напомним, ранее ВМС Украины осуществляли безуспешную попытку атаковать шестью морскими быстроходными безэкипажными катерами корабль «Приазовье» ЧФ, выполняющий задачи контроля обстановки и обеспечения безопасности по маршрутам пролегания газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток» в юго-восточной части Черного моря. Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, какие цели преследует противник и как Россия может противостоять угрозе в Черном море.
Шольц заявил о «самостоятельности» Украины во времена СССР
Шольц назвал Украину во времена СССР «самостоятельным государством»
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Украина уже во времена Советского Союза была «самостоятельным государством» и обладала членством в ООН, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.
Шольц в интервью телеканалу ARD заявил также, что не Украина, а Россия первой покинула СССР. В то время, как считает германский канцлер, Крым принадлежал УССР, передает РИА «Новости».
Вероятно, Шольц имеет в виду, что Украинская ССР наравне с рядом государств, а также Белорусской ССР была членом-учредителем ООН, подписавшим устав организации в 1945 году. В число первоначальных членов ООН входили и несколько других территорий, которые не обладали самостоятельностью: Новая Зеландия (доминион Великобритании); Британская Индия (колония Великобритании); Содружество Филиппин (протекторат США).
С распадом СССР Российская Федерация стала единственным правопреемником СССР в Совбезе ООН.
Кроме того, председатель правительства Германии не стал вдаваться в подробности того, что есть разница между принятием Россией декларации о госсуверенитете в 1990 году и более поздним выходом из состава СССР после Беловежских Соглашений. Украина покинула СССР в августе, а Россия – в декабре 1991 года.
Напомним, в апреле исполнилось 240 лет с подписания Екатериной II манифеста «О принятии полуострова Крымского, острова Тамань и всей Кубанской стороны под Российскую державу», что сделало полуостров, который столетиями был цитаделью враждебного России Крымского ханства, частью русского мира.
Российские военные разбили украинских диверсантов под Кременной
Кадыров: Российские военные разбили украинских диверсантов под Кременной
Российские силы в ходе наступления в районе Серебрянского лесничества под Кременной разбили диверсионно-разведывательную группу 95-й отдельной штурмовой бригады десантно-штурмовых войск Украины, пятерых боевиков взяли в плен, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Кадыров в своем Telegram-канале опубликовал видео с участием одного из украинских пленных, рассказав, что тот проходил военную подготовку в Британии.
Украинское командование, как рассказал глава Чечни, обманом отправило военнослужащих занять якобы пустые окопы и блиндаж. В итоге группа была разбита. Такие случаи, отметил он, происходят по всей линии фронта.
30 июня сообщалось, что Киев потерял более 700 человек убитыми у Кременной с 20-х чисел июня, десятки военных попали в плен после неудачных попыток атаковать.
В Запорожской области заявили о подготовке ВСУ ко второму этапу контрнаступления
Рогов: Украина готовится ко второму этапу контрнаступления в Запорожской области
Вооруженные силы Украины готовятся ко второй попытке масштабного контрнаступления в Запорожской области, сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Рогов пояснил, что контрнаступление может начаться со дня на день, в любой момент. По его словам, сейчас украинская армия пытается запутать российскую разведку, поэтому вдоль всей линии соприкосновения на запорожском фронте постоянно проводят маневрирование и переброску войск, это делается для того, чтобы скрыть местонахождение основных сил, передает РИА «Новости».
Как указал Рогов, Киев может сосредоточить главный удар для прорыва на любом из участков фронта от Васильевского направления до Времевского выступа.
Ранее в США заявили, что контрнаступление ВСУ будет «очень сложным, очень долгим и очень-очень кровавым».
«Варяг»: Российские военные теснят ВСУ в боях за Белогоровку в ЛНР
Российский военный: ВС России теснят ВСУ в боях за Белогоровку в ЛНР
Позиционные бои идут за поселок Белогоровка в ЛНР, российские военные пытаются оттеснить ВСУ, рассказал военнослужащий 85-й бригады Южной группировки войск с позывным «Варяг».
Он рассказал РИА «Новости», что на этом участке за ВСУ круглосуточно наблюдают российские войска, проводится разведка. Он отметил, что украинские боевики хорошо вооружены, но российские военные не хуже и стараются максимально противодействовать.
Ранее сообщалось, что бойцы 2-го Армейского корпуса Южной группировки войск призвали украинских силовиков сложить оружие под Белогоровкой в Луганской народной республике.
Посла США заметили за странными сигналами Кремлю
Посла США Трейси сфотографировали подающей знаки Кремлю из резиденции британского посла
Москвич сфотографировал посла США в России Линн Трейси на балконе дома посла Британии в России на Софийской набережной, она подавала какие-то знаки в сторону Кремля.
Автор снимков рассказал РИА «Новости», что в прошлый четверг ехал по Кремлевской набережной, когда в резиденции британского посла проходил прием по случаю празднования дня рождения короля.
Трейси, находясь на балконе, как рассказал житель Москвы, «периодически вытягивала руки с листом бумаги и текстом в сторону Кремля». Он сообщил, что успел сделать снимки, находясь в автомобиле.
Москвич добавил, что объяснений происходившему на балконе у него нет, со стороны Кремля никаких ответных сигналов он не заметил.
Трейси начала работать в России в начале апреля.
Российские войска на Донецком направлении отразили за сутки 11 атак ВСУ
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Российская армия за минувшие сутки успешно отразила 11 атак вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донецком направлении, в том числе в районе Артемовска и Марьинки, заявили в Минобороны России.
В Telegram-канале ведомства говорится, что на Донецком направлении ВС РФ уничтожили около 360 украинских военнослужащих, шесть танков, восемь боевых машин пехоты, пять автомобилей, буксируемое орудие М119 производства США, самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, а также самоходную гаубицу «Гвоздика».
Кроме того, в районах населенных пунктов Северск и Григоровка ДНР уничтожены склады боеприпасов 92-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ.
Отмечается, что на Краснолиманском направлении российские войска отразили три атаки подразделений 95-й десантно-штурмовой и 66-й механизированной бригад ВСУ в ДНР и ЛНР.
В Минобороны заявили, что российская армия нанесла поражение скоплениям живой силы и техники противника в районах населенных пунктов Терны, Григоровка ДНР и Червоная Диброва ЛНР.
В пресс-службе добавили, что в ЛНР пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы ВСУ, а за сутки уничтожено до 95 украинских военнослужащих, один танк, две боевые машины пехоты, боевая бронированная машина, пикап, а также две гаубицы Д-30.
Как указали в ведомстве, на Южно-Донецком направлении отражена атака противника в районе населенного пункта Никольское ДНР, а на Времевском выступе в ДНР уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа.
Минобороны указало, что на Запорожском направлении российская армия нанесла удар по скоплениям живой силы и техники подразделений 33-й механизированной бригады ВСУ в Запорожской области.
Отмечается, что потери противника на данных направлениях за сутки составили до 150 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, один танк, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубица FH70.
Ранее сообщалось, что военнослужащие группировки войск «Восток» поразили наступающие силы ВСУ в районах между Равнополем и Макаровкой, уничтожена живая сила боевиков.
ВМС Украины призвали Запад поставить современные военные корабли
Командующий ВМС Неижпапа: Украина рассчитывает получить от Запада военные корабли
Украина надеется получить от стран Запада военные корабли такой мощностью, которые будут служить 10-15 лет на высоком техническом уровне, заявил командующий военно-морских сил страны вице-адмирал Алексей Неижпапа.
Как указал Неижпапа, Украина ожидает получить от Запада больше современных кораблей, в том числе корабли, которые имеют достаточную мощность, чтобы служить в военно-морских силах еще 10-15 лет на высоком техническом уровне, передает РИА «Новости».
По его словам, после получения таких кораблей Украина будет иметь все перспективы стать «морским государством, а не государством у моря».
Неижпапа добавил, что Украина от Запада ждет помощи в обеспечении корабельными платформами, построении корпуса морской пехоты, а также по комплектованию техникой.
Ранее в США заявили, что решение о поставках Украине кассетных боеприпасов и дальнобойных ракетных комплексов ATACMS примет президент США Джо Байден.
В Польше объяснили, чем обернутся для Украины обещания Запада о России
Депутат ЕП Ващиковский: Запад заключит соглашение с Россией, несмотря на обещания Киеву
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Несмотря на все обещания, которые западные лидеры дали Украине, они только и ждут, чтобы восстановить отношения с Россией, считает бывший министр иностранных дел Польши и депутат Европарламента Витольд Ващиковский.
Ващиковский обратил внимание, что уже сейчас Запад убеждает Украину заморозить конфликт, «повторить ситуацию 2015 года» и заключить соглашение с Россией, передает РИА «Новости» со ссылкой на Energetyka24.
По мнению депутата ЕП, у западных стран есть потребность в сотрудничестве с Россией. Так, отметил он, в хороших отношениях с Россией нуждается Германия.
Несмотря на данные Киеву обещания, в отношениях с Москвой победит подход «бизнес есть бизнес», уверен польский политик.
Американские СМИ писали ранее, что Запад устал от затяжного конфликта на Украине и требует от украинских властей крупных успехов в ходе контрнаступления. В противном случае, как предупреждают в прессе, Украина может лишиться военной поддержки Запада.
Сенатор: Россияне не поверили в «страшилки» Киева о захвате Крыма
Сенатор Цеков: Киеву не удалось запугать желающих отдыхать в Крыму
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Меры безопасности при въезде в Крым усилены после теракта, из-за этого скапливается очередь. Но мы видим, что никакие попытки Киева запугать россиян, не увенчались успехом. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал сенатор Сергей Цеков. Ранее стало известно, что перед Крымским мостом со стороны Краснодарского края образовалась большая очередь из автомобилей.
«Я сам сегодняшней ночью пересекал Крымский мост, по направлению из Крыма на материк. В этой части моста движение достаточно быстрое. А вот из краснодарского края очередь действительно большая. Но пропускные пункты работают очень интенсивно. Крымские власти делают все, чтобы уменьшить очередь и минимизировать неудобства для тех, кто едет к нам на отдых», – рассказал Сергей Цеков, член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Республики Крым.
«Вместе с тем, сама по себе очередь показательна в плане того, насколько Крым интересен россиянам. Люди понимают, что есть определенные сложности, но они готовы с ними мириться ради комфортного отдыха в живописном месте», – отметил он.
«Все страшилки, которые Киев пытался нам навязать в части своего контрнаступления и захвата полуострова не напугали не только жителей полуострова, но и россиян в целом. ВСУ обещали захватить Крым еще в мае, тем временем наступил июль, а их не то, что в Крыму нет, но они и не могут ничего сделать даже с первой линией обороны», – рассуждает парламентарий.
«Безуспешными остаются и различные попытки противника вести атаку беспилотными летательными аппаратами. Кроме того, довольно быстро удается восстановить железнодорожное полотно, на котором регулярно совершаются диверсии. Конечно, наши спецслужбы во многом работают на опережение, чтобы не допустить терактов в принципе и обезопасить мирную жизнь», – убежден он.
«Очевидно, что именно поэтому люди едут к нам, не боятся никаких угроз и с пониманием относятся к введенным мерам безопасности. Жизнь и здоровье жителей и гостей полуострова остается приоритетом для крымских властей», – заключил Цеков.
Ранее стало известно, что перед Крымским мостом со стороны Краснодарского края образовалась большая очередь из автомобилей. В воскресенье утром министр транспорта Республики Крым Николай Лукашенко сообщил, что протяженность затора увеличилась до 6,5 км, время ожидания составляет до 3 часов.
В свою очередь советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков накануне заверил, что власти региона делают все возможное для быстрого пропуска туристов по Крымскому мосту. Он напомнил, что Крымский мост находится в федеральном подчинении, и отметил, что вопросы пропускного режима и мероприятий по досмотру определяет Минтранс России. Минтранс России со своей стороны призвал путешественников заранее упаковать вещи в удобные для выгрузки сумки, чтобы досмотр проходил быстрее.
Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев призвал установить на период курортного сезона дополнительные пункты досмотра и увеличить число контролеров на Крымском мосту. По его словам, проблема с пробками на подъезде к Крымскому мосту пока не решена. Депутат подчеркнул, что намерен отправить соответствующий запрос в Минтранс России.
Пресс-служба администрации Краснодарского края сообщила, что в очереди на Керченскую переправу находится 303 транспортных средства, расположенных на накопительной парковке в поселке Ильич. На месте работают волонтеры. Уточняется, что за минувшие сутки два парома перевезли в Крым 315 автомобилей и 398 пассажиров.
Напомним, в результате теракта 8 октября 2022 года на Крымском мосту, когда был подорван грузовик, обрушились два пролета автомобильного моста, погибли четыре человека. Позднее на Украине пообещали нанести удар по Крымскому мосту западными ракетами Storm Shadow.
В свою очередь российские специалисты проявили высочайший профессионализм и уже в марте на Крымском мосту завершили монтаж первого пролета железнодорожной части, было запущено движение небольших грузовых машин и порожних грузовиков по автомобильной части. Работы по восстановлению железнодорожной части Крымского моста планировалось завершить к середине лета, но в итоге движение по второму железнодорожному пути открыли с опережением графика.
В апреле советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что Украина якобы сможет захватить Крым за пять-семь месяцев, после чего полуостров будет ждать «тяжелый период деоккупации».
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, как России обезопасить сухопутный коридор в Крым после ударов ВСУ по Чонгарскому мосту.
В США рассказали о решении ВСУ из-за проблем с танками Leopard
ВСУ ломают вооружение и технику НАТО, чтобы не идти в бой, рассказал американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty.
Он рассказал, что «русские назначили награду за каждый подбитый танк», что привело к тому, что «каждый русский на передовой высматривает этот танк». Поэтому, по его словам, те, кто управляет танком Leopard, сдают назад на мины и подрываются, чтобы не идти в бой, передает РИА «Новости».
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что боевые машины пехоты (БМП) Bradley и танки Leopard «прекрасно горят», как и предполагалось.
Появились данные об уничтожении в Краматорске ветерана морской пехоты США
CBS: Ветеран морской пехоты США Торторичи погиб в Краматорске
Ветеран корпуса морской пехоты США Ян Торторичи, участвовавший в боевых действиях на Украине на стороне ВСУ, погиб в зоне проведения российской спецоперации, сообщают американские СМИ.
По данным телеканала CBS, американский наемник был уничтожен во время ужина в ресторане Краматорска, пишет «Российская газета».
Сообщается, что американец прибыл на Украину 15 месяцев назад, в боях участвовал в составе интернационального легиона. Родственники Торторичи подтвердили сообщение о его гибели.
Ранее CNN сообщал, что в результате удара российской армии по Краматорску пострадали по меньшей двое иностранных наемников.
В Минобороны сообщали, что в ходе удара по Краматорску в ВС России уничтожили двоих украинских генералов.
Медведев заявил о возможности ядерного Апокалипсиса
Медведев: Ядерный Апокалипсис не только возможен, но и вполне вероятен
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Тектонический разлом, образовавшийся в том, как понимают будущее в разных частях мира, будет лишь нарастать, и не надо быть провидцем, чтобы понять, что фаза противостояния будет очень долгой, заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
Медведев в статье для «Российской газеты» прогнозирует, что противостояние в мире будет длиться десятилетиями, а одним из способов его завершения является третья мировая война.
При этом зампред СБ России признает, что этот способ «очевидно плох», поскольку процветание не гарантируется победителю, как это бывало после прежних мировых войн. Выигравших, считает Медведев, попросту не будет, поскольку рассматривать как победу мир, в котором наступила ядерная зима, а города-миллионники лежат в руинах, нельзя. В таком мире нет электричества, царствуют жуткие эпидемии и голод, а огромное множество людей погибло, добавляет он.
Между тем политики не любят признавать, что такой Апокалипсис не только возможен, но еще и вполне вероятен, продолжает Медведев.
Во-первых, это связано с тем, что нынешнее противостояние в мире куда хуже периода Карибского кризиса, поскольку противники нашей страны задумали разгромить крупнейшую ядерную державу. «Они, без сомнения, конченые придурки, но это именно так», – пишет Медведев.
А во-вторых, добавляет он, никакого табу на применение ядерного оружия нет, поскольку оно уже применялось ранее, напомнил зампред СБ РФ.
Кроме третьей мировой, есть еще один способ разрешить тотальные противоречия – искать труднейшие компромиссы, пишет Медведев. Это, по его словам, подразумевает формирование нового уважительного миропорядка, основанном на балансе интересов всех стран. На это уйдут годы и даже десятилетия, однако, по мнению Медведева, это точно лучше, чем «окочуриться всем вместе в день Апокалипсиса».
Ранее в США заявили, что политика, которую проводит действующий президент США Джо Байден и его администрация, приблизила мир к ядерной войне.
В Киеве оправдались за низкие темпы наступления
Глава офиса Зеленского Ермак оправдал низкие темпы наступления успехами России в воздухе
Глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил о преимуществе российских сил в воздухе, объяснив тем самым низкие темпы наступления вооруженных сил Украины.
Ермак в своем Telegram-канале заявил, что Россия обладает «множеством мин», а также преимуществом в воздухе. По его словам, всем, кто хотел видеть на Украине «стремительный боевик с наступлением», следует об этом помнить.
Глава офиса президента Украины вновь попросил Запад о поставках истребителей F-16 и дальнобойного оружия.
Американские СМИ писали ранее, что главной проблемой украинского контрнаступления является то, что у западных стран почти не осталось переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) Stinger для ВСУ.
В США предупреждали также, что украинское наступление будет «очень сложным, очень долгим и очень-очень кровавым».