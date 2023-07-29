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Соловьев показал французский мультфильм о выборах президента Украины
Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев опубликовал ролик, созданный французскими мультипликаторами и посвященный президентским выборам на Украине.
Видео размещено в Telegram-канале Соловьева.
Мультипликаторы изобразили президентскую гонку на Украине в виде ралли, участие в котором действующий глава украинского государства принимает на танке. При этом Владимир Зеленский использует нечестные методы для обхода конкурентов, но несмотря на это ему не удается победить главного соперника, которым в ролике представлен мэр Киева Владимир Кличко. Пророческий сон о президентской гонке, по сюжету видео, заставляет президента Украины задуматься о ходе конфликта и начать мирные переговоры с Москвой.
Мэр Киева Виталий Кличко, отвечая на вопрос о желании стать президентом страны, ранее сообщил, что в случае если будут нужны его «знания, энергия, опыт», чтобы «сделать Украину европейской», он готов «отдать все и отдает все».