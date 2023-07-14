Кличко выразил готовность баллотироваться в президенты Украины

Мэр Киева Кличко заявил, что готов баллотироваться в президенты Украины

Мэр Киева Виталий Кличко, отвечая на вопрос о желании стать президентом страны, сообщил, что в случае если будут нужны его «знания, энергия, опыт», чтобы «сделать Украину европейской», он готов «отдать все и отдает все».

«Будут президентские выборы – будем об этом говорить», – передает слова Кличко ТАСС со ссылкой на украинское издание «Левый берег».

Кличко считает, что только после окончания боевых действий можно говорить о президентских выборах на Украине. Также он сказал, что было бы «большой глупостью» анонсировать сейчас планы снова занять пост мэра украинской столицы.

Кроме того, Кличко связал обыски в администрации Киева с тем, что действующий президент Украины Владимир Зеленский «начинает нервничать» и опасается его как возможного соперника на выборах главы государства.

Кличко уверен, что глава офиса президента Украины Андрей Ермак давал указания главам силовых структур искать «криминал» в окружении мэра Киева, создавая тем самым «негативный фон».

Ранее сообщалось, что в Киеве под давлением Запада отложили «до лучших времен» отставку Кличко.